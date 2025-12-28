HOYSuscripcion LR Focus

Política

Reinfo: Gobierno de Jerí elaborará Censo Nacional de la minería artesanal y pequeña minería en un plazo de 6 meses

En censo estará a cargo del INEI, el Ministerio de Energía y Minas y el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), de acuerdo con la Ley 32537, que amplía el Reinfo hasta diciembre del 2026 o la promulgación de la Ley Mape.

Para diversos especialistas, la disposición contenida en el reglamento del Reinfo desnaturaliza el objetivo de ordenar y fiscalizar a la pequeña minería. Foto: Andina
Para diversos especialistas, la disposición contenida en el reglamento del Reinfo desnaturaliza el objetivo de ordenar y fiscalizar a la pequeña minería. Foto: Andina

El Gobierno de José Jerí realizará un Censo Nacional de la pequeña minería y la minería artesanal en los siguientes seis meses. Esto forma parte de una de las disposiciones de la Ley 32537, que autoriza la quinta ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

De acuerdo con la norma que extiende el Reinfo hasta diciembre del 2026 o hasta que se promulgue la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), el censo nacional estará a cargo del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) coordina con el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet).

PUEDES VER: JEE declara inadmisible plancha presidencial de Carlos Espá: Sí Creo tiene dos días para subsanar errores

La medida debe realizarse dentro de un plazo máximo de 6 meses y concluirse en un periodo no mayor de 12 meses.

Asimismo, los titulares inscritos en el Reinfo deberán realizar un proceso obligatorio de sinceramiento de la ubicación real de sus centros de operaciones en un plazo no mayor de 120 días calendario a través de la Vetanilla Única de Formalización Minera en el Minem. Además, este proceso se llevará a cabo mediante la presentación de información gerorreferenciada y documental que permita verificar su ubicación del centro de operaciones.

"El Ministerio de Energía y Minas valida dicha información de manera técnica y objetiva, pudiendo requerir aclaraciones o información adicional cuando corresponda", se lee en la publicación de la norma que lleva la firma del presidente Jerí y el primer ministro, Ernesto Álvarez.

PUEDES VER: JEE declara inadmisible plancha presidencial y lista para el Parlamento Andino del APRA

Gobiernos regionales participarán del proceso

La norma también establece en su cuarta disposición que los gobiernos regionales tienen 60 días calendario como plazo máximo para transferir el Minsterio de Energía y Minas la totalidad del acervo documentario vinculado al proceso de formalización minera integral.

Esto incluye expedientes físicos y digitales, bases de datos, informes técnicos, resoluciones, comunicaciones, entre otros.

Extensión del Reinfo hasta 2026 no resuelve problema de fondo

En díalogo con La República, el presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), Máximo Franco Bequer, calificó la ampliación del Reinfo como un "respiro". Sin embargo, esto no soluciona el problema de fondo.

"Nosotros no estamos tan contentos porque en el plazo otorgado no va a ocurrir nada. Prácticamente, podría ser un escenario similar al de este año y, por tanto, hay una lejana esperanza de que resuelvan el entrampamiento de la ley (Mape). Me parece que el año que viene vamos a tener lo mismo: huelgas y movilizaciones, lo cual resulta una gran decepción con las autoridades, ya que no se comprometen realmente con resolver la formalización minera", expresó.

