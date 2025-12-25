HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Frases cortas y bonitas para compartir con familia y amigos en esta Navidad
Frases cortas y bonitas para compartir con familia y amigos en esta Navidad      Frases cortas y bonitas para compartir con familia y amigos en esta Navidad      Frases cortas y bonitas para compartir con familia y amigos en esta Navidad      
Gigantesco incendio consume almacén de plásticos en el Rímac
Gigantesco incendio consume almacén de plásticos en el Rímac     Gigantesco incendio consume almacén de plásticos en el Rímac     Gigantesco incendio consume almacén de plásticos en el Rímac     
Mundo

Brasil agota sus fichas para volver a ser potencia: la apuesta nuclear que busca dominar América Latina y controlar el Atlántico

La inversión supera los US$ 8.000 millones e impulsa infraestructura, industria naval y capacidades oceánicas de largo alcance.

Brasil avanza en su programa nuclear naval y refuerza su poderío en el Atlántico Sur. Foto: Composición LR
Brasil avanza en su programa nuclear naval y refuerza su poderío en el Atlántico Sur. Foto: Composición LR

Brasil impulsa uno de los programas militares más ambiciosos de su historia reciente con la construcción de su primer submarino de propulsión nuclear. El proyecto forma parte de una estrategia de largo plazo orientada a reforzar la soberanía marítima, modernizar la Marina y ampliar la capacidad operativa en el Atlántico Sur.

La iniciativa se desarrolla bajo el Programa de Desarrollo de Submarinos (PROSUB), una alianza estratégica con Francia que combina inversión estatal sostenida, transferencia tecnológica y construcción de infraestructura naval. El plan incluye unidades convencionales y una plataforma nuclear que marcará un hito regional.

TE RECOMENDAMOS

JUICIOS DE FIN DE AÑO Y ENREDADOS PRESIDENCIALES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: EE. UU. acelera una estrategia clave para dinamizar la economía de este país de América Latina y convertirla en una nueva potencia

lr.pe

¿Por qué el submarino nuclear Álvaro Alberto cambia el equilibrio naval del Atlántico Sur?

El SN Álvaro Alberto es la pieza central del PROSUB y el primer submarino de propulsión nuclear desarrollado por Brasil. Su estructura comenzó a ensamblarse en octubre de 2023 en el Complejo Naval de Itaguaí y tendrá cerca de 100 metros de eslora, un desplazamiento aproximado de 6.000 toneladas y una tripulación cercana a 100 personas.

Brasil cuenta con autorización para desarrollar un reactor naval, aunque no posee armamento nuclear. Esta condición lo sitúa, junto con Australia, entre los pocos países sin armas atómicas que avanzan en plataformas navales impulsadas por energía nuclear, una capacidad reservada a un grupo reducido a nivel global.

PUEDES VER: Este país come más panetón en el mundo y está en América Latina: supera a Italia, Chile y Brasil con más de 30.000 toneladas al año

lr.pe

¿Qué características convierten al SN Álvaro Alberto en el submarino más temible de América Latina?

  • Propulsión mediante reactor nuclear de agua presurizada (PWR) de diseño nacional
  • Desarrollo del reactor a cargo del Centro Experimental de Aramar (LABGENE)
  • Autonomía prolongada sin necesidad de recarga de combustible durante más de diez años
  • Velocidades sostenidas superiores a 25 nudos
  • Capacidad de operación continua en aguas profundas
  • Integración dentro del Complejo Naval de Itaguaí
  • Transferencia tecnológica francesa para componentes no nucleares
  • Inserción en una flota que ya opera submarinos Scorpène modernizados
  • Proyección sobre la “Amazonia Azul”, una zona económica exclusiva de 5,7 millones de km²
  • Cumplimiento del marco constitucional brasileño y de las salvaguardias del OIEA

PUEDES VER: Rusia y su oferta a un país de América Latina para financiar una planta nuclear con alta tecnología que reduzca cortes de luz

lr.pe

¿Cómo el PROSUB convirtió a Brasil en la mayor potencia submarina de América Latina?

El PROSUB nació en 2008 con el objetivo de modernizar la flota submarina y consolidar una industria naval de alta tecnología. El acuerdo con Naval Group contempla la construcción de cuatro submarinos convencionales basados en el diseño Scorpène, adaptados a requerimientos operativos brasileños.

Entre 2022 y 2025, la Marina incorporó o avanzó en la entrada en servicio de los submarinos Riachuelo, Humaitá, Tonelero y Almirante Karam. Estas unidades sustituyen modelos anteriores y fortalecen la capacidad de producción nacional, integrando diseño, fabricación y operación dentro del país.

PUEDES VER: Los 8 destinos de América Latina a los que Estados Unidos recomienda no viajar por "riesgos que ponen en peligro la vida" desde 2025

lr.pe

¿Qué ventaja militar le da a Brasil la propulsión nuclear frente a sus vecinos?

La propulsión nuclear permite operar durante períodos prolongados sin necesidad de emerger, lo que amplía el alcance y la permanencia en aguas profundas del Atlántico Sur. Esta capacidad resulta clave para la vigilancia de rutas marítimas, recursos energéticos y zonas estratégicas de interés nacional.

En la región, otros países como Argentina y Chile no desarrollan proyectos similares. Argentina, en particular, no dispone de submarinos operativos desde 2017, mientras Brasil avanza con un sistema que incrementa su autonomía naval y su margen de acción en escenarios oceánicos extensos.

Notas relacionadas
China y este país de América Latina construyen corredor ferroviario para conectar el Atlántico y el Pacífico con el Puerto de Chancay

China y este país de América Latina construyen corredor ferroviario para conectar el Atlántico y el Pacífico con el Puerto de Chancay

LEER MÁS
España apuesta por este país de América Latina con una inversión de más de US$2.000 millones en megaobras de agua desde 2026

España apuesta por este país de América Latina con una inversión de más de US$2.000 millones en megaobras de agua desde 2026

LEER MÁS
Este país come más panetón en el mundo y está en América Latina: supera a Italia, Chile y Brasil con más de 30.000 toneladas al año

Este país come más panetón en el mundo y está en América Latina: supera a Italia, Chile y Brasil con más de 30.000 toneladas al año

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Panamá asegura que buques petroleros interceptados por EE. UU. violaron sus normas de navegación

Panamá asegura que buques petroleros interceptados por EE. UU. violaron sus normas de navegación

LEER MÁS
Este país come más panetón en el mundo y está en América Latina: supera a Italia, Chile y Brasil con más de 30.000 toneladas al año

Este país come más panetón en el mundo y está en América Latina: supera a Italia, Chile y Brasil con más de 30.000 toneladas al año

LEER MÁS
Los 8 destinos de América Latina a los que Estados Unidos recomienda no viajar por "riesgos que ponen en peligro la vida" desde 2025

Los 8 destinos de América Latina a los que Estados Unidos recomienda no viajar por "riesgos que ponen en peligro la vida" desde 2025

LEER MÁS
El país de Asia que podría superar a Perú como el mayor exportador mundial de uvas en 2026

El país de Asia que podría superar a Perú como el mayor exportador mundial de uvas en 2026

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿El 24 de diciembre es feriado o día no laborable en Perú? Esto es lo que establece la norma vigente

Horarios del Metropolitano, Corredores y Metro de Lima por Navidad: así funcionarán este 24 y 25 de diciembre

Belén, cuna de Jesucristo, vuelve a celebrar la Navidad tras dos años ensombrecidos por la guerra en Gaza

Mundo

Belén, cuna de Jesucristo, vuelve a celebrar la Navidad tras dos años ensombrecidos por la guerra en Gaza

Recorrido de Papá Noel EN VIVO por Navidad 2025: en qué parte del mundo está Santa Claus en este momento

Tailandia y Camboya inician negociaciones para resolver los enfrentamientos fronterizos y alcanzar un alto al fuego

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

ONPE decide no usar voto digital en elecciones generales 2026 tras informe del JNE

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Carlos León Moya: “En esta elección se ha mediocrizado mucho la derecha, sí. Pero también la izquierda”.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025