Política

"No responden": José Jerí contestó así a mensaje que pedía ayuda para paciente de Essalud

Un breve mensaje del presidente Jerí en X abrió una controversia sobre la atención en EsSalud, generó reacciones ciudadanas y obligó a una aclaración horas después, cuando el tema ya se había viralizado.

José Jerí quedó en el centro de la polémica tras responder con un “No responden” a un pedido de ayuda por atención en EsSalud. Foto: composición LR
El presidente José Jerí respondió con un breve “No responden” a un mensaje difundido en X que solicitaba ayuda urgente para la atención de un paciente en EsSalud. La frase, publicada sin mayor explicación ni referencia institucional, fue leída como una constatación de las fallas en el sistema de salud y expuso una respuesta presidencial carente de contexto frente a una denuncia sensible.

La reacción generó críticas inmediatas debido a la ambigüedad del mensaje y a la ausencia de una acción concreta desde el Ejecutivo. En lugar de anunciar una intervención directa o canalizar el caso por vías oficiales, José Jerí optó por una expresión breve que dejó abiertas múltiples interpretaciones y trasladó la discusión al terreno de las redes sociales.

PUEDES VER: José Jerí alineado con el Congreso: las leyes que aprobó sin mayores observaciones

El mensaje fue amplificado por usuarios que aprovecharon el pronunciamiento para visibilizar problemas estructurales en EsSalud, como la falta de citas médicas, el desabastecimiento de medicamentos y equipos médicos inoperativos. La forma en que respondió el mandatario reforzó la percepción de descoordinación estatal ante una emergencia sanitaria.

Horas después, José Jerí intentó matizar su declaración y precisó que su comentario no estaba dirigido directamente a EsSalud, sino a la persona que había reportado el caso. Sin embargo, la aclaración llegó cuando el mensaje inicial ya se había viralizado en X, dejando en evidencia las limitaciones comunicacionales del Ejecutivo frente a una situación que requería una respuesta clara y oportuna.

PUEDES VER: José Jerí reconoce que no "ganará" la lucha contra la inseguridad por "tema de tiempo"

lr.pe

La respuesta de José Jerí y la aclaración posterior

Tras la viralización del “No responden”, José Jerí aseguró que su comentario no hacía referencia directa a EsSalud, sino a la falta de respuesta de la persona que había informado inicialmente sobre el caso del paciente. Según indicó, hasta altas horas de la noche no obtuvo comunicación y recién después se enteró de que la atención estaba en proceso.

El presidente señaló que su intención fue evidenciar un problema de comunicación en una situación urgente, aunque reconoció que el episodio no debió ocurrir. En su mensaje, sostuvo que la preocupación principal era que el paciente fuera atendido y que el caso se encaminara, sin detallar qué instancias intervinieron finalmente.

Pese a la precisión, el daño comunicacional ya estaba hecho. La secuencia de mensajes dejó la impresión de descoordinación en la respuesta del Ejecutivo y reavivó las críticas sobre la gestión de EsSalud. Para distintos usuarios en X, la aclaración no fue suficiente para disipar la idea de un sistema que responde tarde, incluso cuando la alerta llega hasta el despacho presidencial.

