HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Política

Mitzar Castillejos, periodista de Ucayalí atacado por sicarios, falleció tras 14 días del atentado

El comunicador murió este 26 de diciembre en Lima luego de permanecer dos semanas internado por las graves heridas de bala que sufrió en Aguaytía. La ANP exige una investigación célere y sanción ejemplar para los responsables del crimen.

Periodista denunciaba actos de corrupción en su región. Foto: difusión
Periodista denunciaba actos de corrupción en su región. Foto: difusión

El periodista Mitzar Castillejos falleció este 26 de diciembre tras permanecer 14 días luchando por su vida, luego de ser víctima de un atentado armado perpetrado por sicarios en la región Ucayali. El comunicador fue atacado cuando salía de su vivienda para conducir su programa radial.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Tras el ataque, el hombre de prensa fue atendido inicialmente en un establecimiento médico de Aguaytía. Debido a la complejidad de su estado, fue derivado al hospital de Tingo María y posteriormente al hospital María Auxiliadora, en Lima, donde permaneció internado hasta confirmarse su deceso.

TE RECOMENDAMOS

ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 29/12/25 | La República - LR+

La muerte de Mitzar Castillejos se produce en un contexto de creciente violencia contra la prensa regional. Su caso se suma a otros asesinatos registrados en 2025, un año que organizaciones gremiales califican como uno de los más graves para el ejercicio del periodismo en el Perú.

PUEDES VER: Gremios periodísticos piden al Gobierno traslado del periodista Mitzar Castillejos tras el ataque que sufrió

lr.pe

ANP exige sanción ejemplar por el asesinato de Mitzar Castillejos

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) emitió un pronunciamiento público en el que condena el asesinato de Mitzar Castillejos y exige sanción ejemplar para los responsables materiales e intelectuales del crimen. El gremio remarcó que el caso no puede quedar impune.

En su comunicado, la ANP instó a la Fiscalía de Derechos Humanos y a la Policía Nacional del Perú a realizar una investigación rápida y exhaustiva, subrayando la obligación del Estado de garantizar justicia en los casos de violencia contra periodistas.

El gremio periodístico advirtió que la labor informativa de Castillejos debe ser considerada una línea prioritaria de investigación. Según información recogida en la zona, el periodista realizaba denuncias públicas sobre presuntas irregularidades en la gestión municipal de Padre Abad, lo que refuerza la hipótesis de un crimen vinculado a su trabajo informativo.

Notas relacionadas
Elecciones 2026: Fuerza Popular, APP, Renovación Popular y otros partidos presentan listas que son declaradas inadmisibles

Elecciones 2026: Fuerza Popular, APP, Renovación Popular y otros partidos presentan listas que son declaradas inadmisibles

LEER MÁS
Betssy Chávez: PNP triplicó vigilancia en Embajada de México para impedir eventual fuga en Navidad

Betssy Chávez: PNP triplicó vigilancia en Embajada de México para impedir eventual fuga en Navidad

LEER MÁS
Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Universidades Públicas rechazan designación de nuevo superintendente de la Sunedu y no lo renococerán

Universidades Públicas rechazan designación de nuevo superintendente de la Sunedu y no lo renococerán

LEER MÁS
Betssy Chávez: PNP triplicó vigilancia en Embajada de México para impedir eventual fuga en Navidad

Betssy Chávez: PNP triplicó vigilancia en Embajada de México para impedir eventual fuga en Navidad

LEER MÁS
Eleecciones 2026: Fuerza Popular es el partido con más congresistas que pretenden reelegirse

Eleecciones 2026: Fuerza Popular es el partido con más congresistas que pretenden reelegirse

LEER MÁS
Elecciones 2026: Fuerza Popular, APP, Renovación Popular y otros partidos presentan listas que son declaradas inadmisibles

Elecciones 2026: Fuerza Popular, APP, Renovación Popular y otros partidos presentan listas que son declaradas inadmisibles

LEER MÁS
Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

LEER MÁS
Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gemelas siamesas unidas por la columna fueron separadas exitosamente tras complicada cirugía: "Milagro de Navidad"

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025