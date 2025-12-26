Mitzar Castillejos, periodista de Ucayalí atacado por sicarios, falleció tras 14 días del atentado

El periodista Mitzar Castillejos falleció este 26 de diciembre tras permanecer 14 días luchando por su vida, luego de ser víctima de un atentado armado perpetrado por sicarios en la región Ucayali. El comunicador fue atacado cuando salía de su vivienda para conducir su programa radial.

Tras el ataque, el hombre de prensa fue atendido inicialmente en un establecimiento médico de Aguaytía. Debido a la complejidad de su estado, fue derivado al hospital de Tingo María y posteriormente al hospital María Auxiliadora, en Lima, donde permaneció internado hasta confirmarse su deceso.

La muerte de Mitzar Castillejos se produce en un contexto de creciente violencia contra la prensa regional. Su caso se suma a otros asesinatos registrados en 2025, un año que organizaciones gremiales califican como uno de los más graves para el ejercicio del periodismo en el Perú.

ANP exige sanción ejemplar por el asesinato de Mitzar Castillejos

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) emitió un pronunciamiento público en el que condena el asesinato de Mitzar Castillejos y exige sanción ejemplar para los responsables materiales e intelectuales del crimen. El gremio remarcó que el caso no puede quedar impune.

En su comunicado, la ANP instó a la Fiscalía de Derechos Humanos y a la Policía Nacional del Perú a realizar una investigación rápida y exhaustiva, subrayando la obligación del Estado de garantizar justicia en los casos de violencia contra periodistas.

El gremio periodístico advirtió que la labor informativa de Castillejos debe ser considerada una línea prioritaria de investigación. Según información recogida en la zona, el periodista realizaba denuncias públicas sobre presuntas irregularidades en la gestión municipal de Padre Abad, lo que refuerza la hipótesis de un crimen vinculado a su trabajo informativo.