IDC cuestiona que el JNE haya retirado a Acción Popular y alerta dudas sobre "legitimidad" en las elecciones

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones declaró nulas las elecciones primarias de Acción Popular para definir a sus candidatos y dejó al partido fuera de las elecciones generales de 2026.

IDC cuestiona que el JNE haya retirado a Acción Popular de las elecciones presidenciales. Foto: composición LR
IDC cuestiona que el JNE haya retirado a Acción Popular de las elecciones presidenciales. Foto: composición LR

La Internacional Demócrata de Centro (IDC) cuestionó la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de retirar a Acción Popular del proceso electoral y advirtió que dicha actuación podría generar cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso rumbo a las elecciones generales de 2026, al considerar que no se habrían garantizado plenamente principios democráticos y constitucionales.

"La Internacional Demócrata de Centro exhorta, con todo el respeto debido, al Jurado Nacional de Elecciones a cumplir con estos pasos que son preceptos constitucionales, y los invita a revisar con amplitud la necesidad la necesidad de respetar la vida interna de los partidos, a fortalecerlos como instrumentos básicos de participación política y lograr la mayor participación ciudadana y el derecho esencial a elegir y ser elegidos", se lee en el pronunciamiento.

“Si lo que exhortamos no llega a ocurrir, surgirán serias dudas, no solo sobre la imparcialidad e idoneidad del Jurado Nacional de Elecciones, sino que se sembrarán sombras sobre la legitimidad de la democracia peruana que debe surgir de las elecciones convocadas para el 12 de abril de 2026”, agregan.

IDC

Pronunciamiento IDC.

Cabe resaltar que, recientemente, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones confirmó que Acción Popular quedó fuera de las elecciones generales, luego de rechazar el pedido de nulidad presentado por la agrupación política contra la decisión que declaró inválidas sus elecciones primarias para la elección de candidatos.

El recurso había sido interpuesto por el personero legal titular, Fernando Luis Arias Stella Castillo, y el secretario general nacional, Juan José Abad Cabrera, quienes buscaban revertir la anulación de las elecciones primarias del partido, pese a que esta se consideraba definitiva.

Es importante señalar que el JNE sostuvo que la totalidad de las mesas de votación de Acción Popular presentó irregularidades sustanciales, debido a la participación de personas que no habían sido designadas como delegados en el proceso interno, lo que vulneró los principios de democracia interna y el debido proceso. En la resolución, el Pleno indicó que tampoco se podían volver a realizar porque ya habían avanzado varios hitos del calendario electoral, lo que terminó dejando al partido fuera de carrera.

Cronología de la crisis

La crisis en Acción Popular se desató luego de la elección de Alfredo Barnechea como candidato presidencial. Diversos militantes cuestionaron el proceso al denunciar el presunto reemplazo irregular de delegados, así como la existencia de supuestas ofertas laborales a cambio de respaldo político. A ello se sumaron acusaciones de suplantaciones y acreditaciones irregulares durante la jornada electoral.

El 4 de diciembre se informó que al menos 26 delegados elegidos el 30 de noviembre habrían sido reemplazados sin justificación. De acuerdo con los denunciantes, el Comité Electoral, encabezado por Cinthia Pajuelo, habría remitido a la ONPE una relación de delegados distinta a la aprobada en las actas regionales.

Tras ocupar el segundo lugar, Julio Chávez denunció un presunto fraude en las elecciones internas, sostuvo que hubo manipulación en la nómina de delegados y anunció que presentaría una impugnación ante el JNE para que se revise la legalidad del proceso y de la proclamación del candidato presidencial.

"Es un hecho inédito en la historia de las elecciones primarias de Acción Popular: se perpetró un manifiesto y grosero fraude. La expresidenta del Comité Nacional Electoral, sin fundamento ni sustento documental alguno, sustituyó a 28 delegados que habían sido electos en la jornada del 30 de noviembre, presuntamente con la complicidad de la ONPE", señalaba Chávez.

Finalmente, luego de que el Pleno evaluara la situación, concluyó en que ya no era posible subsanar estas irregularidades, por lo que Acción Popular fue retirado de las elecciones generales 2026.

