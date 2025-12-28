JEE declara inadmisibles planchas presidenciales de Vladimir Cerrón y Carlos Álvarez

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declaró inadmisibles las fórmulas presidenciales de los partidos Perú Libre y País para Todos, cuyos principales candidatos son el prófugo Vladimir Cerrón Rojas y el humorista Carlos Álvarez, respectivamente para las Elecciones 2026. La decisión se debe a errores cometidos por ambas agrupaciones al momento de inscribir sus listas presidenciales.

En el primer caso, de acuerdo con la resolución N.º 08803-2025-JEE-LIC1/JNE, el JEE detectó que en la declaración jurada de consentimiento de participación en las Elecciones Generales 2026 de Cerrón Rojas se consignó la fecha 21 de diciembre del 2022, mientras que en la confirmación de su hoja de vida sale como fecha 21 de diciembre del 2025; es decir, con tres años de diferencia.

"(…) Contraviniendo lo establecido en el reglamento y al criterio jurisprudencial contenido en la sentencia recaída en el Expediente N.º 01712-2023-PA/TC, que exige que la declaración jurada sea emitida en la misma fecha o posterior a la hoja de vida; por lo que, se debe proceder a su subsanación", se lee en el documento.

Por ese motivo, el JEE otorgó dos días de plazo para que Perú Libre subsane los errores detectados "bajo apercibimiento de declarar la improcedencia de la fórmula o del candidatos, según corresponda".

Es importante recordar que Perú Libre lleva dentro de su fórmula presidencial a Cerrón Rojas, al congresista Flavio Cruz y la madre de Cerrón, Bertha Rojas.

JEE declara inadmisible lista presidencial de País para Todos

El mismo JEE de Lima Centro 1 también declaró inadmisible la lista presidencial de País para Todos. Según el organismo electoral, en la declaración jurada de consentimiento de participación en las Elecciones Generales 2026, los integrantes de la fórmula presidencial —Carlos Álvarez, María Chambizea y Diego Guevara— no consignaron el nombre completo del partido político al momento de su inscripción.

En ese sentido, también cuentan con días luego de haber sido notificados para subsanar las observaciones detectadas.