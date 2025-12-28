Luis Davelouis: “Trump puede tener interés de intervenir en la elección del 2026”

¿Por qué dices que Trump tendría interés de autoinvitarse a la campaña electoral en el Perú?

A mí me parece que no es una cuestión de adivinarlo ni de que me tinca, es una cuestión que tiene que ver con un accionar consistente en el tiempo. Claro que puede tener interés por intervenir. Cada vez que ha habido una elección durante su primer mandato o el segundo, en la que percibe que su país tiene un interés de por medio, no tiene ningún problema en hacerlo. Y además tiene un costo político súper bajo, porque cada vez que pierde, no asume la pérdida como suya. Con la AfD en Alemania, por ejemplo. En Francia apoyó a Le Pen y no asumió ningún costo político.

O acá cerca, en Brasil, donde se compró el pleito legal de Bolsonaro.

Exactamente, y después no tuvo ningún problema en soltarlo. Lo dejó tirado. Y a eso voy. O sea, esa actitud no le genera compromisos. Y ahora tienes esta coyuntura nueva en América Latina, con esta nueva doctrina Monroe, con corolario Trump, que está publicada desde noviembre, en la que el mandato es proteger los intereses de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Y viene una elección en un país como Perú, en el que está alojado un hub logístico, que desde hace un par de años los intereses norteamericanos vienen señalando como peligroso para la soberanía de la región. Y China tiene una influencia que es absolutamente innegable y una llegada enorme a todos los estamentos del gobierno de Perú. Son treinta mil millones de inversión (en diferentes sectores) que no son fácilmente desechables.

Y Estados Unidos está por la cuarta parte en inversión, más o menos.

En este lapso, que son los últimos 20 años, está en 7 mil millones. A veces un poquito más, a veces un poquito menos, pero, vamos, que por ahí no hay ningún punto de comparación. O sea, realmente la política de Estados Unidos ha estado mirando en otra dirección, no ha estado mirando para acá. Cuando se han dado cuenta, acá ya teníamos 30 mil millones de dólares de inversión china en todos los sectores económicos importantes, y además un hub en el medio de América Latina que ya tiene planificación para conectar con el otro lado del océano, a través de trenes que van a pasar por Brasil, también con inversión china. Entonces, ellos necesitan reafirmar su posición.

De hecho, intervinieron en la última elección en Argentina.

Y lo más probable es que hayan logrado revertir el resultado, porque ni siquiera Milei pensaba que iban a ganar en Buenos Aires.

Hasta que hubo la promesa de inversión millonaria de Estados Unidos.

Sí, 40 mil millones, exactamente. En Europa normalmente Trump vende esto apoyo como un respaldo a la libertad, a los defensores de la democracia, aunque todos sepamos que es mentira, porque son de perfil más autoritario, antiderechos. Acá no, acá viene a mostrar plata. Te dice: Acá hay un cheque de este tamaño, pero vamos en esa dirección o no hay cheque. Ahora, eso no va a ser tan sencillo en el Perú, porque la inversión, el cheque que tenemos de China es muy sustancial. Entonces, el costo para el Perú de desembarazarse de las relaciones que tiene con China sería muchísimo más alto que el que tiene Argentina.

Si las inversiones chinas ya son enormes, qué otra cosa puede ofrecer Estados Unidos. ¿Será asistencia para el tema de seguridad?

Sin duda, es el tema de seguridad, que es el problema número uno en todas las encuestas de opinión, y por eso es lo primero que ofrecen los 36 candidatos que hay en carrera. Van a ir por ahí y van a amarrar seguramente el asunto de la corrupción, con el tema de los servicios públicos, y cómo esto se refleja en la Policía. En el Perú tenemos una aproximación punitivista al tema. Cuando a la gente le dices “hay que luchar contra el crimen”, imagina más cárceles, imagina más policías, imagina más pena de muerte. Son cosas que van a suceder una vez que ya te robaron o que ya te extorsionaron. No hay ninguna política que vaya por delante. Y no estoy hablando de las “causas estructurales que explican la sociedad peruana”, no. Estoy hablando de patrullaje especial, con monitoreo de calles, que toma infraestructura y un montón de plata. Ese tipo de aproximación que se puede hacer, y que tiene resultados visibles en 100 días, se puede ofrecer. Cuesta plata, pero se puede ofrecer, y lo puede financiar Estados Unidos sin ningún problema. ¿Lo podría financiar China también? Sí, seguro. ¿Pero tiene el mismo incentivo China para hacerlo? Ahora mismo no lo tiene.

Ahora, la pregunta más importante. ¿Quién sería el candidato de los Estados Unidos?

En mi artículo yo pienso que puede ser López Aliaga, porque se parece un montón a Trump. Además, López Aliaga ha expresado un montón de veces su admiración por Trump, se fue a la toma de mando, se tomó fotos con Muñante.

Lo último que hizo fue decir que él podría ponerle tranquilamente a Estados Unidos una base militar.

Claro, para meter los helicópteros, porque “pueden hacer operativos de extracción”. Vietnam es lo que quiere este señor. Ese es otro rasgo que comparten. Uno dice que va a anexar Groenlandia y el otro dice lo de los helicópteros. Y yo estoy seguro que alguna proporción de la gente debe creer que eso es algo que de verdad puede solucionar problemas. Pero independientemente de eso, yo creo que López Aliaga es el que menos trabas pondría a una intervención de esa naturaleza, el que estaría mejor dispuesto a asociarse con Estados Unidos en este tipo de lógica. Eso no quiere decir de ninguna manera que los otros candidatos no.

Carlos Espá tiene una vieja relación con la Embajada de EEUU. También podría ser él.

Exactamente. Y yo creo que no tendría ningún problema en hacerlo. Pero son 36 caballos, y tienes que apostar en el que crees que va a ganar. Otra alternativa es Keiko Fujimori. Porque tiene aparato político nacional, cosa que no tiene Renovación Popular. Las jerarquías que hay en Fuerza Popular, que se aglutinan detrás del líder, que todos están alineados, no están en los demás partidos políticos. Es bien importante no perder de vista ese asunto. Entonces, no es tan importante la cara que elija Estados Unidos. Para ellos es importante que los dejen trabajar y bloquear el crecimiento de la inversión china en la región, o hacerlo lo más difícil. Esa es la idea, en el fondo.

¿Cuánto peso electoral le puede sumar el apoyo de Trump a una campaña?

Es bien difícil decirlo, pero yo creo que en el Perú hay una admiración particular por Trump, por Putin. De hecho, hay una encuesta de Datum sobre líderes mundiales y cuál es la simpatía que despiertan en el Perú. Y en primer lugar está Trump, luego Putin y después viene el primer latinoamericano: Bukele. Esos perfiles autoritarios acá gustan, no les hacemos asco, porque tenemos la sensación de que consiguen objetivos, logran las cosas. Trump tiene ese perfil. A la gente le gusta la actitud esta del bully que hace las cosas y que no está pidiendo permiso para hacerlas. Y si ese respaldo te suma 2 o 3%, ya te pone en la segunda vuelta.

Un tema que ha estado muy presente en los medios, pero no necesariamente en el debate electoral, es el desequilibrio fiscal que dejan las decisiones que ha tomado el Congreso. ¿Ese va a ser un tema de campaña o por el contrario se va a dejar de lado?

El problema con ese tipo de temas es que es como el de las AFPs. Te estás comiendo el pan de mayo hoy día, te vas a reventar la plata. Pero como no lo ves en el cortísimo plazo, no está en tu nota de consideraciones. La gente no lo pone ahí.

O quizá la gente no ha identificado que el Congreso ha hecho lo que ha querido con la economía.

Probablemente muchos han escuchado: Oye, han hecho un hueco fiscal. Pero, ¿un hueco fiscal qué significa? ¿Cómo me pega a mí en mi día a día? ¿Cómo afecta mi proyecto de vida? ¿Cómo afecta el proyecto de vida de mis hijos? Esa parte, y eso me parece que ha sido responsabilidad de los medios de comunicación, no se ha explicado. O sea, es lo mismo que con la deuda enorme que ha adquirido la gestión de López Aliaga en el municipio de Lima.

Claro, quizá estos temas debieron saltar de las páginas económicas a las políticas.

Por supuesto que sí, porque impactan en las políticas públicas. La capacidad que va a tener la autoridad en la Municipalidad de Lima o el Estado Peruano, de hacer cosas, de poder dar los servicios que tienen que dar, que ya son limitados, se va a afectar a futuro. O sea, que el Congreso haya aprobado estas iniciativas de gasto y todos estos recortes y estas cosas que van a mermar considerablemente la capacidad del Estado para cumplir sus obligaciones actuales, significan que, si hoy tenías que esperar 60 días para una visita al médico, ahora vas a tener que esperar 180. Y mientras no le hagas a la gente ese aterrizaje, todo es como muy abstracto.

En ese mismo esquema, durante años dijimos que nuestra economía marchaba en piloto automático, que era ajena a los vaivenes de la política. ¿Eso ha cambiado ahora?

No, pero podría cambiar con estas normas del Congreso que van a hacernos un hueco fiscal. A esto le llamaban las mangas separadas. La política y la economía están intrínsecamente ligadas, pero en Perú teníamos la suerte de que las reformas de los 90 blindaron de una manera muy eficiente al Banco Central y al Ministerio de Economía, y ambos estaban anclados en el dogma de que eso no se tocaba. Y funcionó y los resultados están a la vista. Cuando uno mira la cantidad de problemas políticos que ha tenido el Perú en los últimos diez años, la cantidad de presidentes que han caído, y comparas eso con el movimiento del tipo de cambio y el riesgo país, te das cuenta de que estaban desligados uno de otro. La economía no se descalabra si cambias de presidente de un día para otro, y la prueba fue Boluarte.

Hasta ahora.

Bueno, esto se sostiene porque tenemos un precio alto de las materias primas. Pero no estamos haciendo nada como país para sostenerlo. Dependemos del status quo que se diseñó en el 93 o 94. Estamos montados en eso y es la primera vez que desde el Congreso le hemos hecho daño a esa manera de ver el Estado.

A su propio dogma de fe. Porque los partidos que han hecho esto son los que repetían que la economía no se toca.

Por supuesto, pero no hay más mentirosos que ellos.

Alguien que ha encarnado la idea de que la economía no se debe tocar es Julio Velarde, ¿qué pasará cuando él deje el BCR?

Vamos a tener que rezar durísimo. Julio Velarde se ha convertido en una suerte de sumo sacerdote de la economía de mercado, de la responsabilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica. Y su figura por sí misma se constituye en una garantía de estabilidad en todos esos sectores. No hay nadie con ese peso que pueda reemplazarlo hoy día. Ni aunque lo escoja él.