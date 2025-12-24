HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo
Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo     Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo     Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo     
Frases cortas y bonitas para compartir HOY por Navidad
Frases cortas y bonitas para compartir HOY por Navidad      Frases cortas y bonitas para compartir HOY por Navidad      Frases cortas y bonitas para compartir HOY por Navidad      
Política

Cinco funcionarios de Acuña acusados de corrupción

Reiteración. Nueva auditoría de la Contraloría confirma que durante la gestión del exgobernador de La Libertad, y hoy candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP), personal de su confianza fraguó licitación a favor de empresa de fachada. 

Responsabilidad. César Acuña Peralta iniciando la obra de construcción del viaducto Trujillo-Huanchaco que su gestión adjudicó a una empresa de papel. Foto: Gore La Libertad
Responsabilidad. César Acuña Peralta iniciando la obra de construcción del viaducto Trujillo-Huanchaco que su gestión adjudicó a una empresa de papel. Foto: Gore La Libertad

En las dos grandes obras públicas que el exgobernador de La Libertad, César Acuña Peralta, adjudicó durante su mandato a la empresa LC&EC Constructora por un total de S/315,6 millones, la Contraloría encontró actos de corrupción.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

El 5 de diciembre de este año, fue emitido el primer informe sobre el proyecto de construcción del hospital de Virú, concluyendo que los funcionarios que integraban el Comité de Selección del Gobierno Regional de La Libertad -Walter Zevallos Apolitano, Mario Rodríguez Miranda y Arturo Giles Mendoza-, manipularon el procedimiento para contratar preferencialmente a LC&EC Constructora, pese a que no cumplía con las bases de contratación, el 8 de mayo de este año.

TE RECOMENDAMOS

JUICIOS DE FIN DE AÑO Y ENREDADOS PRESIDENCIALES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

En un segundo informe, difundido el 20 de diciembre de este año, la Contraloría volvió a encontrar actos ilícitos en una segunda obra, esta vez la habilitación del corredor vial de Trujillo al balneario de Huanchaco, el 31 de enero de este año.

Como en el caso anterior, la auditoría determinó que los integrantes del Comité de Selección -Walter Zevallos Apolitano, Arturo Giles Mendoza y Julio Valeriano Murga- fraguaron el proceso para otorgar la obra una vez más en beneficio de LC&EC Constructora.

larepublica.pe

PUEDES VER: Cuatro candidatos cuentan con la mayor cantidad de investigaciones fiscales

lr.pe

Lo llamativo es que dos miembros del Comité de Selección implicados en el caso de la adjudicación de la construcción del viaducto -Walter Zevallos Apolitano y Arturo Giles Mendoza- son los mismos que han sido imputados en relación a la buena pro ilegal para la edificación del hospital Virú: Zevallos y Rodríguez.

Esto explicaría por qué estos funcionarios concedieron los dos contratos por S/315,6 millones a la firma LC&EC Constructora, con tan solo una diferencia de 3 meses y 7 días, a sabiendas de la falta de experiencia de la empresa, en lugar de descalificarla en el acto.

Fue una investigación del programa dominical “Panorama”, que en su edición del 27 julio de 2025 destapó que la propietaria de la compañía LC&EC Constructora es Lucero Coca Condori, una joven de 23 años de edad, recién graduada de la universidad, que carecía de conocimiento del rubro y que era usada por otras constructoras para ganar contratos en diferentes partes del país, empezando por La Libertad.

La auditoría señala que además de los miembros del Comité de Selección, también son responsables otras dos autoridades de jerarquía: la gerenta regional de Contrataciones, Dioselinda Polo Tirado, y el gerente regional de Infraestructura, Jorge Bringas Maldonado.

PUEDES VER: César Acuña: tres de sus funcionarios son acusados de manipular contrato por S/194 millones

lr.pe

Para intentar salvar su imagen, César Acuña destituyó a Polo y Bringas, pero solo después que la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios, abrió una investigación penal contra los implicados de este caso de repartija de millonarias obras públicas.

Con el nuevo informe de la Contraloría, se confirma que funcionarios de alto nivel designados por el exgobernador César Acuña están implicados directamente en la adjudicación de contratos millonarios mediante procesos amañados.

En un principio, Acuña pretendió subestimar las publicaciones periodísticas que evidenciaban el favoritismo orientado hacia la empresa LC&EC Constructora. Luego arguyó que se trataba de una “campaña de desprestigio” para afectar su carrera política. Sin embargo, los hechos señalados por la auditoría exponen que la compañía de Lucero Coca recibió un trato preferente para lo cual se violaron varias disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado.

Por ejemplo, se modificaron las características del requerimiento de la obra, así como las bases de la licitación, para que encajara con la oferta de LC&EC.

Por si fuera poco, la fiscalización de la ejecución de la obra, fue muy pobre y negligente, permitiendo que la constructora incumpliera con los avances del proyecto.

PUEDES VER: Gobierno Regional de Loreto anuló contrato con constructora de Lucero Coca

lr.pe

Gobierno Regional: “Se les ha retirado la confianza”

  • El gerente general del Gobierno Regional de La Libertad, Rogger Ruíz Díaz, dijo que la entidad “es respetuosa de los informes de auditoria emitidos por el Órgano de Control”, y que a la fecha “evalúa las conclusiones y/o recomendaciones con la finalidad de iniciar el deslinde de responsabilidades y las demás acciones señaladas”.
  • Ruíz informó que al Sub gerente de estudios (Arturo Giles Mendoza), el Sub gerente de obras (Mario Rodríguez Miranda), el gerente de infraestructura (Jorge Bringas Maldonado) y la gerente de contrataciones (Dioselinda Polo Tirado), “se les ha retirado la confianza como funcionarios para que el procedimiento se lleve con total trasparencia”.
Notas relacionadas
Cuatro candidatos cuentan con la mayor cantidad de investigaciones fiscales

Cuatro candidatos cuentan con la mayor cantidad de investigaciones fiscales

LEER MÁS
César Acuña: tres de sus funcionarios son acusados de manipular contrato por S/194 millones

César Acuña: tres de sus funcionarios son acusados de manipular contrato por S/194 millones

LEER MÁS
Gobierno Regional de Loreto anuló contrato con constructora de Lucero Coca

Gobierno Regional de Loreto anuló contrato con constructora de Lucero Coca

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
JEE declara inadmisible lista de candidatos de Fuerza Popular a la Cámara de Diputados

JEE declara inadmisible lista de candidatos de Fuerza Popular a la Cámara de Diputados

LEER MÁS
“No es modernidad, es urbanismo de 1950”: vecinos rechazan proyecto de viaductos en la Av. Javier Prado

“No es modernidad, es urbanismo de 1950”: vecinos rechazan proyecto de viaductos en la Av. Javier Prado

LEER MÁS
Elecciones 2026: 36 partidos inscribieron sus listas presidenciales, según el JNE

Elecciones 2026: 36 partidos inscribieron sus listas presidenciales, según el JNE

LEER MÁS
Betssy Chávez renuncia a Todo con el Pueblo, partido vinculado al expresidente Pedro Castillo

Betssy Chávez renuncia a Todo con el Pueblo, partido vinculado al expresidente Pedro Castillo

LEER MÁS
Cuatro candidatos cuentan con la mayor cantidad de investigaciones fiscales

Cuatro candidatos cuentan con la mayor cantidad de investigaciones fiscales

LEER MÁS
Carlos León Moya: “En esta elección se ha mediocrizado mucho la derecha, sí. Pero también la izquierda”.

Carlos León Moya: “En esta elección se ha mediocrizado mucho la derecha, sí. Pero también la izquierda”.

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Receta de pavo navideño: ¿cuánto tiempo necesita hornear, según su peso?

Tráfico en Lima hoy EN VIVO: reporte de accidentes, calles congestionadas y estado del tránsito vehicular a pocas horas de Navidad

Iquitos: capturan a dos integrantes de la banda Los Caramelos de Masusa vinculada al tráfico ilícito de drogas

Política

ONPE decide no usar voto digital en elecciones generales 2026 tras informe del JNE

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Carlos León Moya: “En esta elección se ha mediocrizado mucho la derecha, sí. Pero también la izquierda”.

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

ONPE decide no usar voto digital en elecciones generales 2026 tras informe del JNE

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Carlos León Moya: “En esta elección se ha mediocrizado mucho la derecha, sí. Pero también la izquierda”.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025