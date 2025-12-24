Cinco funcionarios de Acuña acusados de corrupción

Responsabilidad. César Acuña Peralta iniciando la obra de construcción del viaducto Trujillo-Huanchaco que su gestión adjudicó a una empresa de papel. Foto: Gore La Libertad

En las dos grandes obras públicas que el exgobernador de La Libertad, César Acuña Peralta, adjudicó durante su mandato a la empresa LC&EC Constructora por un total de S/315,6 millones, la Contraloría encontró actos de corrupción.

El 5 de diciembre de este año, fue emitido el primer informe sobre el proyecto de construcción del hospital de Virú, concluyendo que los funcionarios que integraban el Comité de Selección del Gobierno Regional de La Libertad -Walter Zevallos Apolitano, Mario Rodríguez Miranda y Arturo Giles Mendoza-, manipularon el procedimiento para contratar preferencialmente a LC&EC Constructora, pese a que no cumplía con las bases de contratación, el 8 de mayo de este año.

En un segundo informe, difundido el 20 de diciembre de este año, la Contraloría volvió a encontrar actos ilícitos en una segunda obra, esta vez la habilitación del corredor vial de Trujillo al balneario de Huanchaco, el 31 de enero de este año.

Como en el caso anterior, la auditoría determinó que los integrantes del Comité de Selección -Walter Zevallos Apolitano, Arturo Giles Mendoza y Julio Valeriano Murga- fraguaron el proceso para otorgar la obra una vez más en beneficio de LC&EC Constructora.

Lo llamativo es que dos miembros del Comité de Selección implicados en el caso de la adjudicación de la construcción del viaducto -Walter Zevallos Apolitano y Arturo Giles Mendoza- son los mismos que han sido imputados en relación a la buena pro ilegal para la edificación del hospital Virú: Zevallos y Rodríguez.

Esto explicaría por qué estos funcionarios concedieron los dos contratos por S/315,6 millones a la firma LC&EC Constructora, con tan solo una diferencia de 3 meses y 7 días, a sabiendas de la falta de experiencia de la empresa, en lugar de descalificarla en el acto.

Fue una investigación del programa dominical “Panorama”, que en su edición del 27 julio de 2025 destapó que la propietaria de la compañía LC&EC Constructora es Lucero Coca Condori, una joven de 23 años de edad, recién graduada de la universidad, que carecía de conocimiento del rubro y que era usada por otras constructoras para ganar contratos en diferentes partes del país, empezando por La Libertad.

La auditoría señala que además de los miembros del Comité de Selección, también son responsables otras dos autoridades de jerarquía: la gerenta regional de Contrataciones, Dioselinda Polo Tirado, y el gerente regional de Infraestructura, Jorge Bringas Maldonado.

Para intentar salvar su imagen, César Acuña destituyó a Polo y Bringas, pero solo después que la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios, abrió una investigación penal contra los implicados de este caso de repartija de millonarias obras públicas.

Con el nuevo informe de la Contraloría, se confirma que funcionarios de alto nivel designados por el exgobernador César Acuña están implicados directamente en la adjudicación de contratos millonarios mediante procesos amañados.

En un principio, Acuña pretendió subestimar las publicaciones periodísticas que evidenciaban el favoritismo orientado hacia la empresa LC&EC Constructora. Luego arguyó que se trataba de una “campaña de desprestigio” para afectar su carrera política. Sin embargo, los hechos señalados por la auditoría exponen que la compañía de Lucero Coca recibió un trato preferente para lo cual se violaron varias disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado.

Por ejemplo, se modificaron las características del requerimiento de la obra, así como las bases de la licitación, para que encajara con la oferta de LC&EC.

Por si fuera poco, la fiscalización de la ejecución de la obra, fue muy pobre y negligente, permitiendo que la constructora incumpliera con los avances del proyecto.

