Club César Vallejo, propiedad de César Acuña, reporta deudas coactivas por más de 100 mil soles ante la SUNAT

Según información oficial de la SUNAT actualizados al 19 de diciembre, el club César Vallejo Fútbol Club S.A.C. ha sido reportado en las centrales de riesgo tras acumular deudas en fase de cobranza coactiva. La institución deportiva, que tiene como representante legal al actual candidato presidencial César Acuña, mantiene obligaciones impagas que sobrepasan los 100 mil soles, de acuerdo con los registros tributarios a los que tuvo acceso La República.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

La documentación detalla que la deuda, correspondiente a octubre de 2025, se divide en 89.095 soles al Tesoro Público y 17.065 soles a EsSalud. El hecho de que una de las 12 instituciones vinculadas al candidato presidencial mantenga deudas con la seguridad social de sus trabajadores genera un impacto ético, cuestionando la coherencia de su discurso político que promete bienestar social y eficiencia en la gestión pública. Sumado los antecedentes de corrupción y procesos judiciales en su contra, pone en duda sobre su capacidad para asumir el cargo más alto dentro de la función pública.

TE RECOMENDAMOS JUICIOS DE FIN DE AÑO Y ENREDADOS PRESIDENCIALES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: JEE declara inadmisible lista de candidatos de Renovación Popular a la Cámara de Diputados y Parlamento Andino

Antecedentes de corrupción y procesos judiciales

El reporte ante las centrales de riesgo se suma a una trayectoria marcada por cuestionamientos legales. César Acuña ha sido objeto de múltiples investigaciones fiscales, destacando el caso "Plata como cancha", donde mediante el libro del periodista Christopher Acosta se denunció el presunto uso de recursos públicos con fines electorales. Aunque ha logrado sortear diversas etapas procesales, el estigma de la instrumentalización del Estado para fines personales sigue vigente en el ambiente electoral.

Además, su actual gestión como gobernador regional de La Libertad enfrenta investigaciones por presunta colusión agravada. En 2025, la Fiscalía inició pesquisas sobre contratos de publicidad por más de 2 millones de soles y licitaciones otorgadas a consorcios sin experiencia por montos que superan los 300 millones de soles. Recientemente, el Ministerio Público también solicitó prisión preventiva para su hermano, Óscar Acuña, por presunta organización criminal en el caso "Frigoinca", lo que estrecha el cerco judicial sobre su círculo más íntimo.

El impacto en su candidatura presidencial 2026

En el actual escenario político, la percepción de "mala gestión" de sus propias empresas y la región que gobernó debilita su principal argumento de campaña electoral: su capacidad como exitoso gestor y empresario. La aparición de deudas coactivas y el historial de corrupción representan un claro obstáculo que le jugará en contra durante la campaña presidencial.

De cara a las elecciones de 2026, donde Acuña y José Luna Gálvez ya concentraban más del 99% de la inversión en publicidad digital, según reportes de monitoreo electoral, el costo político de estas deudas podría ser alto. El electorado, informado sobre sus investigaciones por corrupción y el incumplimiento de obligaciones básicas como los pagos a Essalud de sus trabajadores, podría castigar al candidato señalando que, mientras gasta millones en propaganda, permite que sus instituciones deportivas caigan en morosidad coactiva en la SUNAT.