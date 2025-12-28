Designan a generales Revoredo y Moreno para reforzar la lucha contra el crimen

Los generales PNP Víctor Revoredo , Franco Moreno, combatirán la lucha contra las organizaciones criminales. Foto: difusión | PNP

Los generales PNP Víctor Revoredo , Franco Moreno, combatirán la lucha contra las organizaciones criminales. Foto: difusión | PNP

Los recientemente ascendidos generales de la Policía Nacional, Víctor Revoredo Farfán y Franco Moreno Panta, fueron nombrados como jefes de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), con sede en Lima, y de la Región Policial La Libertad, con cuartel en Trujillo. Las dos unidades policiales cumplen funciones clave en el enfrentamiento a la ola de violencia criminal que golpea cotidianamente a los ciudadanos de ambas localidades.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Hasta este año Revoredo actuaba como jefe de la División de Investigación Contra la Extorsión y Moreno estaba al frente de la División de Investigación Antisecuestros, ambas dependencias de la Dirincri.

TE RECOMENDAMOS ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 29/12/25 | La República - LR+

Revoredo fue ascendido por acción distinguida y Moreno por ocupar uno de los primeros puestos en el cuadro de méritos. Ambos pertenecen a la Promoción Integración 1989 y Vencedores 1992.

Las tareas encomendadas a los generales Revoredo y Moreno son particularmente desafiantes. Pese al estado de emergencia decretado por el gobierno del presidente José Jerí en la capital, los índices de homicidios y extorsiones se han disparado, incluso superando las cifras del pasado mandato de Dina Boluarte.

Y respecto a La Libertad, las actividades de las organizaciones criminales relacionadas con la explotación ilegal de oro, todavía representan una amenaza para los ciudadanos de toda la región.

Con amplia experiencia

Los generales Víctor Revoredo y Franco Moreno han demostrado en los hechos cómo funcionan las bandas criminales, por lo que con la designación como jefes de la Dirincri y de la Región Policial de la Libertad podrán aplicar su experiencia y conocimiento en la identificación, intervención y destrucción de las organizaciones dedicadas a la extorsión, el secuestro y el sicariato.

La designación del general Victor Revoredo como jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), obedece a su trayectoria de más de tres décadas como investigador y desarticulador de importantes organizaciones dedicadas al delito.

Revoredo proviene de la Policía de Investigaciones del Perú (PIP) y pertenece a la Promoción Integración 1989, al igual que el comandante general de la PNP Óscar Arriola.

Nacido en Piura, el general Víctor Revoredo,de 59 años, y de profesión abogado, se inició en la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri, donde formó parte de un selecto equipo de detectives que resolvió cientos de asesinatos por sicariato. Entre otros, “El Ángel Vengador”.

En 2024 estuvo a cargo de la División de Investigación Criminal de Trujillo, donde se enfrentó a las sanguinarias bandas “Los Pulpos", “El Tren de Aragua” y “La Gran Alianza”, entre otras.

En 2025, fue designado como agregado policial en Santiago de Chile, en parte por razones de seguridad, pero luego fue convocado para que asuma la conducción de la nueva División de Investigación de Extorsiones.

Al igual que Revoredo, el general Franco Moreno Panta, quien hasta el momento dirigía la División de Investigación Antisecuestros de la Dirincri, es un conocido oficial por su eficacia en la desarticulación de organizaciones criminales, incluyendo funcionarios públicos, militares y policías.

Por ejemplo, Moreno dirigió el desmontaje de la organización criminal “Barrio King”, liderada por Gerson Gálvez Calle, "Caracol". También fue parte de la liberación de por lo menos 80 víctimas de plagio, entre empresarios, comerciantes y menores de edad.

Además, Moreno estuvo al frente de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) y participó en las detenciones del ex gobernador chalaco Félix Moreno; el ex alcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos Horna; y del ex comandante general del Ejército, Edwin Donayre Gotzch. Más recientemente, capturó al presentador de televisión Andrés Hurtado, “Chibolin”.

PUEDES VER: Cesan al número dos y tres del Alto Mando Policial

Renovación de cargos claves

Junto a los generales Revoredo y Moreno fueron nombrados otros 69 generales de Armas de la PNP en diferentes direcciones de la Policía Nacional en todo el territorio nacional.

Los nuevos cargos fueron propuestos por la Junta de Cambios de Oficiales Generales, bajo la presidencia del comandante general de la PNP, teniente general Óscar Arriola Delgado, cuyas resoluciones llevan la firma del presidente José Jeri y del ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo.

Como informó La República, el Alto Mando Policial estará conformado por el jefe del Estado Mayor de la PNP, teniente general Freddy López Mendoza, y como Inspector General, el recién ascendido a teniente general, Augusto Ríos Tiravanti.

De acuerdo con el escalafón de la Policía Nacional, el teniente general Luis Flores Solís ocupará la jefatura del Comando de Operaciones Policiales, y el teniente general Manuel Lozada Morales, la jefatura de la Dirección Nacional de Investigación Criminal.

En la misma línea fue nombrado como jefe de la Séptima Región Policial de Lima, el general Francisco Vargas Andonaire, quien se formó en la desaparecida Guardia Republicana.

La Dirección Antidrogas (DIRANDRO) será asumida por el general Leiby Huamán Daza, mientras que la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (DIRILA) será conducida por el general Orlando Sánchez Ramírez.

Como jefe de la Dirección de Investigación Contra la Corrupción (DIRCOCOR), fue nombrado el general Walter Ramos Gómez, conocido como el ex secretario del cuestionado comandante general Víctor Zanabria Ángulo.

La Región Policial del Callao estará al mando del general Ricardo Espinoza Cuestas y como jefe de la Dirección de Investigación de Medio Ambiente ( DIREAMB), el general José Cruz Chambar.

En la jefatura del Frente Policial del VRAEM ha sido designado el general Eliseo Lara Bendezú, y como Jefe de la Dirección de Recursos Humanos de la PNP, el general Edson Cerrón Lazo.