Elecciones 2026: JEE declaró inadmisible planchas presidenciales de 18 partidos políticos

Partidos políticos que ya presentaron sus descargos se encuentran a la espera de que el JEE se pronuncie. Foto:Composición/LR

Partidos políticos que ya presentaron sus descargos se encuentran a la espera de que el JEE se pronuncie. Foto:Composición/LR

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declaró inadmisibles las planchas presidenciales de 18 partidos políticos con miras a las Elecciones Generales 2026. Entre las agrupaciones observadas figuran Avanza País, Perú Libre, APRA, Cooperación Popular y Sí Creo, entre otras.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Según el organismo electoral, la principal razón de esta decisión es las organizaciones políticas no presentan completamente la información requerida para el proceso de inscripción. En ese contexto, los partidos tienen un plazo de dos días calendario para subsanar las observaciones formuladas. En tanto, aquellas organizaciones que ya presentaron la documentación corregida deberán esperar el pronunciamiento del JEE sobre la admisión de sus candidaturas.

TE RECOMENDAMOS ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 29/12/25 | La República - LR+

PUEDES VER: Mirtha Vásquez: Comisión Permanente debate este lunes informe final que recomienda inhabilitarla por 10 años

Elecciones 2026: JEE declaró inadmisibles 18 planchas presidenciales

El primer partido al que se le observó su plancha presidencial fue Avanza País debido a que la agrupación no consignó por escrito las renuncias del excandidato presidencial Phillip Butters y de la congresista Karol Paredes a la antigua fórmula presidencial. Asimismo, el actual postulante José Williams omitió colocar el cargo al que postula en su declaración jurada de consentimiento de participación en los comicios.

La organización ya presentó sus descargos y se encuentra a la espera de la decisión del JEE para pasar a un proceso de tachas y observaciones.

Por otro lado, también se observó la plancha presidencial de Perú Libre, que lleva al prófugo de la justicia Vladimir Cerrón como candidato presidencial. Según el JEE, Cerrón colocó en su declaración jurada de consentimiento de participación el 21 de diciembre de este mes, mientras que su confirmación de hoja de vida lo hizo el 21 de este mes, lo que resultó con 3 años de diferencia y el organismo electoral pidió subsanar. El partido adjuntó la documentación corregida y espera la decisión del JEE.

Por otro lado, el órgano electoral también advirtió de fallas en la plancha presidencial de País para Todos de Carlos Álvarez. El JEE señaló que los integrantes de la plancha no consignaron el nombre completo del partido político con el que participan al momento de su inscripción.

En tanto, en Sí Creo las cosas no van bien luego de que ciudadanos quitaron la publicidad de Carlos Espá en Tacna por llevar al congresista Jorge Montoya entre sus filas. El JEE detectó que ningún miembro de la fórmula presidencial adjuntó su Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV), información imprescindible para fiscalizar a los candidatos. Además, la lista tampoco remitió la declaración jurada de consentimiento de participación en los comicios. Al culminar esta nota, no se apreció los documentos solicitados en el portal del JEE.

En el APRA, también se declaró inadmisible la plancha presidencial. El motivo es porque Enrique Valderrama no colocó su huella dactilar del índice derecho ni su firma en su declaración jurada de participación en las elecciones. El partido respondió con los documentos solicitados y también está a la espera de la decisión del JEE.

En el caso de Libertad Popular, que presenta a Rafael Belaúnde Llosa como candidato presidencial, el JEE identificó que el partido no incluyó el apartado "problemas identificados" en el plan de gobierno presentado para la inscripción de la fórmula presidencial. El partido entregó la documentación requerida y aguarda la evaluación y pronunciamiento del JEE.

En cuanto al partido Demócrata Verde, el JEE alertó que en la declaración jurada de consentimiento de participación en las Elecciones Generales 2026, los candidatos Alex Gonzales Castillo, Maritza Del Carmen Rosario Milagros Sánchez Perales y Félix Medardo Murazzo Carrillo, no marcaron la opción de consentimiento respecto a su participación como miembros de la fórmula. Por ello, se ordenó subsanar dicho vacío. El 24 de diciembre a las 4 de la tarde se realizaron las observaciones.

En Unidad Nacional, el jurado indicó que el candidato Roberto Chiabra no colocó el cargo al que postula y debe realizar la subsanación del documento. El partido ya envió nuevamente los papeles corregidos y espera la decisión del JEE.

En Salvemos al Perú, el JEE indicó que en la declaración jurada de consentimiento de participación y hoja de vida, la inscripción del candidato a primer vicepresidente, Jaime Freundt López, no cuenta con la firma del personero legal. El partido remitió la documentación subsanada y espera la decisión del organismo electoral.

Por otro lado, en la alianza electoral Venceremos, el JEE resaltó que la fecha de la declaración jurada de consentimiento de participación, los candidatos Ronald Atencio, Elena Rivera y Alberto Quintanilla, es anterior a la declaración jurada de Hoja de Vida. Por tal motivo se debe subsanar el error.

En Perú Acción, Ernesto Diez Canseco Távara, no consignó su segundo nombre en su declaración jurada, y se apreció un error tipográfico en su segundo apellido. Además, el JEE detalló que el nombre de la organización política se encuentra incompleto y colocó la fecha 18 de diciembre, lo que es anterior a la fecha de confirmación de la hoja de vida.

El mismo caso sucede con Roberto Koster y Clara Quispe, en las que el nombre del partido no aparece completo y consignaron la fecha anterior a la hoja de vida. Hasta el cierre de esta nota no se visualiza los descargos en la página electoral.

En el Partido de los Trabajadores y Emprendedores, en la inscripción del candidato Napoleón Becerra García se observó un error tipográfico en su nombre, mientras que su DNI se encuentra ilegible y el nombre del partido está incompleto. Además, no marcó la opción de consentimiento respecto a su candidatura en la fórmula y consignó la fecha anterior a la hoja de vida.

Esta última observación también se vio reflejado en el registro de Winston Huamán y Nélida Cuayla.

En Integridad Democrática, el JEE alertó que en el caso de Wolfgang Grozo, el partido no ha precisado si el candidato se encuentra activo o retiro de las fuerzas del orden. Además, el nombre de la organización no aparece en la ficha, asi como en el caso de Willington Prada.

El partido ya remitió los descargos al JEE y espera la decisión para pasar al periodo de tachas.

En el PRIN, el candidato Walter Chirinos colocó una fecha en su declaración jurada de consentimiento anterior a la confirmación de su hoja de vida. Asimismo, Julio Vega no marcó la opción de consentimiento respecto a su participación como candidato de la fórmula y al que está postulando, mientras que Mayra Vargas no marcó la opción del consentimiento de participación como postulante.

La organización política envió los documentos subsanados y están a la expectativa de la decisión del JEE.

En Cívico Obras, se advirtió que Dina Hancco no consignó el nombre de la organización política dentro de su declaración jurada de hoja de vida. El partido corrigió los errores y el JEE se pronunciará sobre ello.

En Cooperación Popular, se detectó que la declaración jurada de participación en las Elecciones 2026 de Yonhy Lescano cuenta con una fecha anterior a la confirmación de la hoja de vida. En el caso de Carmela Salazar, se alertó que no se consignó el nombre el partido en su inscripción.

En el partido de Fuerza y Libertad se alertó que en la declaración jurada de consentimiento de Fiorella Molinelli, Gilbert Violeta y María Pariona cuenta con una fecha anterior a la de confirmación de hoja de vida.

En el partido Democrático Federal, se alertó que no adjunto el plan de gobierno y el formato de resumen correspondiente, así como el comprobante de pago de la tasa electoral.

Hasta el cierre de esta nota (5:30 p.m.) no se aprecia en el portal del JEE los descargos de los partidos Democrata Verde, Sí Creo, Venceremos, País para Todos, Perú Acción, Cooperación Popular, Democrático Federal, Partido de los Trabajadores y Fuerza y Libertad.