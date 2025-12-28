HOYSuscripcion LR Focus

Mirtha Vásquez: Comisión Permanente debate este lunes informe final que recomienda inhabilitarla por 10 años

Vásquez ya había informado sobre la revisión del documento por la Comisión Permanente. Indicó que se enteró de ello por las redes sociales, pues hasta el último 26 de este mes, no había sido notificada formalmente. 

Mirtha Vásquez: Comisión Permanente debate este lunes informe final que recomienda inhabilitarla por 10 años Foto: Marco Cotrina
Mirtha Vásquez: Comisión Permanente debate este lunes informe final que recomienda inhabilitarla por 10 años Foto: Marco Cotrina

La Comisión Permanente del Congreso de la República evaluará este lunes 29 de diciembre un informe que plantea la inhabilitación por 10 años de la excongresista y expresidenta del Parlamento Mirtha Vásquez. El debate está agendado como el primer punto a tratar en la Sala Grau del Palacio Legislativo, a partir de las 9 a.m..

El documento fue aprobado en junio pasado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales con doce votos a favor y tres en contra. En sus conclusiones se señala que Vásquez habría violado, de forma presunta, el artículo 45 de la Constitución y podría haber incurrido en delitos como negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo cuando se desempeñó como titular interina del Congreso.

De acuerdo con el informe, en ese periodo se le atribuyen decisiones administrativas objetadas por los denunciantes, entre ellas supuestos aumentos salariales irregulares y designaciones de personal en los últimos días de su mandato. También se le imputa un presunto incumplimiento de protocolos de bioseguridad durante la pandemia de COVID-19.

El expediente detalla que se trató de ascensos administrativos que nunca se ejecutaron y que fueron anulados días después, sin que ningún trabajador resultara beneficiado. Por ello, un informe de la Contraloría General de la República recomendó archivar este extremo al no encontrar elementos suficientes, documento que, según la ex parlamentaria

Vásquez ya había informado sobre la revisión del documento por la Comisión Permanente. Indicó que se enteró de ello por las redes sociales, pues hasta el último 26 de este mes, no había sido notificada formalmente.

“Yo me he enterado por las redes sociales que mi caso está agendado para el día 29, pero no he recibido notificación alguna. No ha llegado nada a mi domicilio ni por correo electrónico, y en este momento no tengo defensa técnica ni abogado.”, mencionó en diálogo con La República.

Asimismo, cuestionó que recién se analice el caso justo cuando ha anunciado su candidatura con el partido Ahora Nación. “Este caso está desde el 2021 y recién ahora la Comisión está apurando su vista. No quiero especular, pero resulta demasiado coincidente que se acelere justo cuando se ha anunciado una candidatura", expresó.

También, precisó que no cuenta con una defensa legal y menos con una estrategia para enfrentar la acusación del día lunes, debido a la ausencia de notificación. “Yo me he enterado por las redes sociales que mi caso está agendado para el día 29, pero no he recibido notificación alguna. No ha llegado nada a mi domicilio ni por correo electrónico, y en este momento no tengo defensa técnica ni abogado”, dijo.

