Congresista Carlos Anderson falleció a los 65 años

Carlos Anderson ingresó al Congreso con la bancada de Podemos Perú, pero actualmente se encontraba como congresista no agrupado.

El congresista Carlos Anderson falleció este viernes 26 de diciembre a los 65 años, según comunicó la cuenta oficial del Congreso en un mensaje donde expresaron su condolencias a sus familiares y seres queridos.

