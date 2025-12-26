Congresista Carlos Anderson falleció a los 65 años
Carlos Anderson ingresó al Congreso con la bancada de Podemos Perú, pero actualmente se encontraba como congresista no agrupado.
- Gobierno oficializa ley que amplía plazo para afiliarse de cara a las Elecciones Regionales y Municipales 2026
- “No es modernidad, es urbanismo de 1950”: vecinos rechazan proyecto de viaductos en la Av. Javier Prado
Carlos Anderson
El congresista Carlos Anderson falleció este viernes 26 de diciembre a los 65 años, según comunicó la cuenta oficial del Congreso en un mensaje donde expresaron su condolencias a sus familiares y seres queridos.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
Inteligencia Artificial