Política

JEE declara inadmisible plancha presidencial y lista para el Parlamento Andino del APRA

El Jurado Electoral Especial (JEE) observó la fórmula residencial encabezada por Enrique Valderrama. Según el portal del JEE, el partido presentó la subsanación de las observaciones; sin embargo, el órgano electoral deberá pronunciarse al respecto. En cuanto a la lista para el Parlamento Andino, el organismo declaró la inadmisión el sábado 27 de diciembre. El partido cuenta con dos días para corregir errores materiales con miras a las Elecciones 2026.

El partido aprista cuenta con dos días para subsanar las observaciones del JEE. Foto: Composición/LR
El partido aprista cuenta con dos días para subsanar las observaciones del JEE. Foto: Composición/LR

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 y 2 declaró inadmisible la fórmula presidencial del Partido Aprista Peruano (APRA) encabezado por Enrique Valderrama, así como la lista para el Parlamento Andino con miras a las Elecciones 2026.

De acuerdo con la Resolución N.º 008793-2025-JEE-LC1/JNE, Pitter Enrique Valderrama Peña no consignó la huella dactilar del índice derecho ni su firma en la declaración jurada de consentimiento de participación en las Elecciones Generales 2026. Para el JEE, este requisito es indispensable en el proceso de inscripción, ya que otorga validez al registro.

Asimismo, detalló el organismo electoral, el aspirante a segundo vicepresidente del APRA, Lucio Vásquez Sánchez, no marcó la opción de consentimiento sobre su participación como candidato de la fórmula presidencial.

En ese sentido, el JEE le otorgó dos días al partido para subsanar los errores detectados. Tras la alerta, la organización remitió los documentos requeridos al ente electoral para que sean revisados y el organismo se pronuncie al respecto sobre su inscripción. En caso el órgano electoral dé por resuelto el asunto, el APRA pasará a un proceso de tachas, tal como lo establece el reglamento de los comicios.

Decisión del JEE sobre el APRA

Decisión del JEE sobre el APRA

Elecciones 2026: JEE declara inadmisible lista del APRA para el Parlamento Andino

En paralelo, el JEE de Lima Centro 2 declaro inadmisible la lista de candidatos para el Parlamento Andino del APRA.

Según consta en la Resolución 00093-2025-JEE-LIC2/JNE, María Cárdenas, María Segovia Cutipa, Jorge Lozada, Fabricio Dávila, Aura Calle y Harry Morris no consignaron la fecha en la que terminó de llenar los datos en el "Declara" del Formato Único De Declaración Jurada De Hoja De Vida De Candidato.

Asimismo, el JEE indicó que el ciudadano Luis Lindo terminó de llenar el referido formato a las 4:58 a.m. del 22 de diciembre de este año; sin embargo, la declaración jurada de consentimiento de participación en las Elecciones 2026 la consignó el 19 del mismo mes; es decir, 3 días antes.

Por otro lado, Víctor Ugarte no adjuntó la solicitud de licencia sin goce de haber del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), lugar donde actualmente trabaja, así como Luis Cuadros, quien labora en una institución educativa.

Por tales motivos, el JEE dio dos días al partido para subsanar los errores detectados "bajo apercibimiento de declarar la improcedencia de la solicitud de inscripción en dicho extremo, en caso de incumplimiento".

APRA deberá subsanar errores detectados por el JEE sobre su lista para el Parlamento Andino

APRA deberá subsanar errores detectados por el JEE sobre su lista para el Parlamento Andino

