Generales Briceño y Calle serán los nuevos jefes del CCFFAA y el Ejército

El general de división César Briceño Valdivia será el jefe del Comando Conjunto de las FFAA y el general de división Oswaldo Calle Talledo asumirá la Comandancia General del Ejército. Foto: difusión | Ejército Peruano | FFAA

El general de división César Briceño Valdivia será el jefe del Comando Conjunto de las FFAA y el general de división Oswaldo Calle Talledo asumirá la Comandancia General del Ejército. Foto: difusión | Ejército Peruano | FFAA

El comandante general del Ejército, general de división César Briceño Valdivia, reemplazará al general de división David Ojeda Parra como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, informaron fuentes del Ministerio de Defensa y del instituto castrense.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

El general Ojeda cumplirá dos años en funciones a fines de 2025 y pasará al retiro.

TE RECOMENDAMOS ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 29/12/25 | La República - LR+

Al asumir el general Briceño la jefatura del CCFFAA, ocupará su lugar como Comandante General del Ejército (CGE), el general de división Oswaldo Calle Talledo, quien en la actualidad se desempeña como jefe del Estado Mayor General.

En los últimos días circularon versiones sobre la supuesta decisión del presidente José Jerí de asignar como jefe del Comando Conjunto al almirante Federico Bravo de Rueda Delgado. Sin embargo, Bravo de Rueda fue designado Comandante General de la Marina el 5 de agosto de este año. Recién ha cumplido cuatro meses en el cargo, mientras que el general Briceño está por completar dos años.

Según la norma vigente, el mandatario escoge al más antiguo de los comandantes generales de los institutos armados como jefe del CCFFAA. En este caso, corresponde al general de división César Briceño Valdivia, nombrado comandante general del Ejército el 27 de diciembre de 2023.

Nuevo jefe del Estado Mayor General del Ejército, general de división Marcos Rodríguez Monge, y el nuevo Inspector General del Ejército, general de división Julio Castañeda Zegarra. Foto: difusión

Los generales David Ojeda, Carlos Briceño y Oswaldo Calle han ocupado plazas trascendentales en el Comando Conjunto y el Ejército desde que el 7 de diciembre de 2022 asumió como presidenta Dina Boluarte. El general Ojeda ejerció como Comandante General del Ejército (2022-2023) y jefe del CCFFAA (2024-2025).

Al dejar la Comandancia General del Ejército, Ojeda fue sustituido por su segundo, el general David Briceño Valdivia, y ahora que este reemplazará a Ojeda en el CCFFAA, su lugar lo ocupará el que le sigue en el cargo, el general Oswaldo Calle.

Por coincidencia los tres generales de división son investigados por el Ministerio Público luego que la Contraloría detectó presuntas irregularidades en la contratación del servicio de reparación total de helicópteros rusos.

Durante la gestión de los generales David Ojeda y Carlos Briceño, el Ejército gestionó y concretó la compra de 10 mil fusiles Arad 7 a la compañía Industrias de Armas de Israel (IWI) por US$27,3 millones y 30 vehículos blindados 8x8 K808 “White Tiger” , construidos por la compañía coreana Hyundai Rotem, por US$60 millones.

Las adquisiciones se hicieron por intermediación de la empresa estatal Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME), que controla el instituto armado. El general César Briceño fue presidente del directorio de FAME y lo reemplaza hasta la actualidad el general Oswaldo Calle, quien será el nuevo Comandante General del Ejército.

PUEDES VER: Cesan al número dos y tres del Alto Mando Policial

Por norma, el oficial general que actúa como jefe del Estado Mayor del Ejército, también preside el directorio de FAME.

Este sería el caso del general de división Marco Rodríguez Monge, quien ha sido designado como jefe del Estado Mayor General del Ejército.

Como presidente de FAME, el general Rodríguez gestionará la anunciada propuesta de compra de 54 tanques K2 “Black Panther” y 141 blindados 8x8 “White Tiger” construidos por Hyundai Rotem. El convenio ya fue suscrito el 9 de diciembre de este año por FAME y esta empresa coreana. El monto en juego llegaría a los US$1,400 millones.

Recientemente, el instituto castrense reportó la distribución de las nuevas posiciones de los generales de división:

Generales de división: