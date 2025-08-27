HOYSuscripcion LR Focus

Política

Fiscalía allana vivienda de Nicanor Boluarte y oficina del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez

La Fiscalía realiza un allanamiento en la residencia de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, y del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, en el marco de las investigaciones del caso 'Waykis en la Sombra'.

Hermano del la presidenta y el recién nombrado ministro de Justicia vienen siendo investigados por el caso 'Waykis en la sombra'. Foto: composición LR
Hermano del la presidenta y el recién nombrado ministro de Justicia vienen siendo investigados por el caso 'Waykis en la sombra'. Foto: composición LR

El Equipo de Fiscales Contra la Corrupción (Eficcop), con apoyo de la Policía Nacional, allanó la casa del hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte y una oficina del ministro de Justicia, Juan José Santivañez, que busca de pruebas de actos de corrupción en el Estado, en el caso los 'Waykis en la Sombra'.

La operación fiscal se desarrolla horas antes de una audiencia en el Tribunal Constitucional (TC) que evaluará una serie de recursos presentados por el hermano de la presidenta contra la actuación de los fiscales. Además, días después que el TC resolviera que la fiscal de la Nación no puede ser investigada mientras ejerza la presidencia de la fiscalía.

Los fiscales y policías se encuentran en este momento en la casa de Nicanor Boluarte en San Borja y la oficina del Ministro de Justicia y cercano colaborador de la mandataria, Juan José Santiváñez. De acuerdo con la Fiscalía, Nicanor Boluarte es parte de una red de corrupción que habría utilizado su influencia para controlar designaciones en cargos públicos a cambio de pagos económicos por parte de los interesados

lr.pe

El operativo ha sido bautizado como 'Ícaro' por los fiscales y es dirigido por el fiscal provincial adjunto Raúl Guerrero Quispe. Fuentes de la fiscalía indican que se están allanando, en forma simultánea, otras viviendas de personas vinculadas a Nicanor Boluarte.

Boluarte comenzó a ser investigado por direccionar nombramientos de prefectos y subprefectos, entre personajes de su entorno político, con el objetivo de apoyar la gestión pública de su hermana. En una nueva ampliación de las indagaciones, se han encontrado evidencias de que el hermano de la presidencia interviene y promueve nombramientos y designaciones en otras dependencias del Estado

Noticia en desarrollo...

