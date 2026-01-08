HOYSuscripcion LR Focus

José Jerí evade responsabilidad en crímenes y ahora dice que delincuentes se sincronizan para desestabilizar al Gobierno

El presidente José Jerí se pronunció sobre el posible paro de transportistas por incremento de tarifas en cupos en Lima y Callao.

José Jerí señaló que mantiene comunicación directa con el sector transporte. Foto: Presidencia.
"Lamentablemente, hay oportunidades en que los delincuentes actúan, parece que en forma sincronizada, con el afán de desestabilizar", así respondió el presidente José Jerí, cuando fue consultado sobre el posible paro de transportistas, ante el incremento de la criminalidad en el inicio de este 2026.

En su visita a la región de Ica, el presidente José Jerí, indicó que mantiene comunicación directa con los gremios del sector transporte, en medio de la crisis por los asesinatos a los choferes de Lima y Callao.

"Las medidas son las mismas que venimos conversando con ellos desde hace como tres o cuatro meses, por intermedio del Ministerio y la Policía. Siempre estamos coordinando con ellos anticipando situaciones," apuntó.

"Entendemos la postura y la preocupación, que no solamente es la preocupación de ellos, es la preocupación de nosotros, porque tenemos un compromiso con el sector, como con otros sectores del país", añadió el mandatario.

Niegan comunicación con José Jerí

Al respecto, Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, rechazó las declaraciones de José Jerí y señaló que no han tenido contacto con el Poder Ejecutivo desde septiembre de 2024.

"Nosotros hemos pedido exactamente que se derogue las leyes procrimen, sino se deroga nosotros no nos vamos a sentar. El Ejecutivo tiene que tener esa voluntad política y el presidente (José Jerí) tener ese liderazgo para pedirle al Legislativo".

Añadió que el cobro de cupos a las empresas de transporte empezó desde el 2024 con la suma de 5,8 y 10 soles. Especificó que, en el 2025, la tarifa se dupicó; no obstante, en este 2026, las bandas organizadas buscar triplicar el cobro.

"Ya no se paga a una organización, sino a tres organizaciones que se le paga 10, 20 y 30 soles (…) Hay dirigentes del sector que sí se han sentado con el Gobierno, pero hasta ahora no hay respuesta y solo existe burlas. Han declarado en estado de emergencia Lima y no ha pasado nada, solo hay más muertes".

En declaraciones para este medio, el director de la Cámara Internacional de Transportes, Martín Ojeda, dijo que las extorsiones se han intensificado en las últimas dos semanas y que el gremio evalúa una reunión para definir acciones. “Los señores infames han subido o pretenden subir de S/ 10 a 30”.

