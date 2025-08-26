Con el regreso de Juan Santiváñez al Consejo de Ministros, se aceleraría la propuesta de que el Perú rompa relaciones con la Corte IDH, con el respaldo de la presidenta Dina Boluarte. Sin embargo, al parecer no todos los ministros están a favor de la medida. Así lo señaló el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, quien confirmó que no hay consenso sobre el tema en la PCM.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Al ser consultado, el titular del sector agro aseguró que, en su caso, no está de acuerdo con la iniciativa. Además, precisó que, así como hay ministros a favor, también hay otros que coinciden con él y rechazan la postura.

"Esa es una posibilidad que se está evaluando, pero no hay nada definido. Hay ministros que están a favor y otros en contra. Yo soy de las personas que creen que no es conveniente separarnos de la Corte, pero hay ministros que sí lo consideran. Al final, el Ejecutivo tomará su decisión", declaró Manero a la prensa.

A ello, Manero respaldó la propuesta de Dina Boluarte, quien no descarta la necesidad de una reforma del sistema de justicia en medio de los cuestionamiento que el Gobierno realiza al Poder Judicial y al Ministerio Público.

"Es algo que ofreció el Poder Ejecutivo y espero que se den en los próximos meses", dijo el titular del sector agro.