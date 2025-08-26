HOYSuscripcion LR Focus

Política

Ángel Manero se opone a la salida del Perú de la Corte IDH: "Hay ministros que están en contra"

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, adelantó que no hay consenso en el Consejo de Ministros sobre la salida del Perú de la Corte IDH.

Ángel Manero marcó distancia de la propuesta que inicialmente promovió Juan José Santiváñez. Foto: composición LR.
Ángel Manero marcó distancia de la propuesta que inicialmente promovió Juan José Santiváñez. Foto: composición LR.

Con el regreso de Juan Santiváñez al Consejo de Ministros, se aceleraría la propuesta de que el Perú rompa relaciones con la Corte IDH, con el respaldo de la presidenta Dina Boluarte. Sin embargo, al parecer no todos los ministros están a favor de la medida. Así lo señaló el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, quien confirmó que no hay consenso sobre el tema en la PCM.

Al ser consultado, el titular del sector agro aseguró que, en su caso, no está de acuerdo con la iniciativa. Además, precisó que, así como hay ministros a favor, también hay otros que coinciden con él y rechazan la postura.

"Esa es una posibilidad que se está evaluando, pero no hay nada definido. Hay ministros que están a favor y otros en contra. Yo soy de las personas que creen que no es conveniente separarnos de la Corte, pero hay ministros que sí lo consideran. Al final, el Ejecutivo tomará su decisión", declaró Manero a la prensa.

PUEDES VER: Congreso: proponen citar a Eduardo Arana y advierten que designación de Santiváñez atentaría contra la administración de justicia

A ello, Manero respaldó la propuesta de Dina Boluarte, quien no descarta la necesidad de una reforma del sistema de justicia en medio de los cuestionamiento que el Gobierno realiza al Poder Judicial y al Ministerio Público.

"Es algo que ofreció el Poder Ejecutivo y espero que se den en los próximos meses", dijo el titular del sector agro.

