José Jerí tras encarcelamiento de Maduro en Estados Unidos: "Rompe el derecho internacional pero tenía que hacerse"

El presidente interino José Jerí declaró en una entrevista con CNN que la recuperación del orden democrático en Venezuela permitirá que sus ciudadanos puedan elegir a sus autoridades y eventualmente regresar a sus hogares de forma pacífica..

José Jerí concedió una entrevista a CNN y comentó sobre la situación en Venezuela. Foto: captura CNN
El presidente interino de Perú, José Jerí, afirmó este viernes en una entrevista con CNN que apoya la operación militar estadounidense que capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro, pese a que esta, según dijo, va en contra de las normas del derecho internacional por la soberanía de un país.

"En principio, plenamente de acuerdo con lo que se ha hecho. Era una medida necesaria que, si bien es cierto, rompe el derecho internacional temporalmente hay cosas que tienen que hacerse y más cuando la implicancia es también fuera del país. Apoyamos plenamente la transición democrática, que sean los mismos venezolanos quienes elijan a sus autoridades, en este caso hay un presidente que ha sido electo e 2024 que debería continuar en esa labor", sostuvo.

"Pero, es decisión de los venezolanos elegir cuál es el camino que tiene que seguir. Y sí, nos preocupa, y es parte del compromiso que debemos asumir como países de que se retorne rápidamente a un proceso democrático en Venezuela. Deberían haber mecanismos que permitan establecer plazos porque este es un problema continental porque la dictadura provocó una migración en todos los demás país. Si Venezuela está bien, implicará que los demás países estén bien", agregó.

Cabe recordar que el ataque se produjo a inicios de este mes en Caracas, cuando fuerzas estadounidenses irrumpieron en Venezuela y capturaron a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, según confirmó el gobierno de EE.UU. y fue reportado por medios internacionales.

Posteriormente, Maduro fue trasladado a Nueva York para enfrentar cargos como narcoterrorismo y tráfico de drogas después de que Washington acusara al mandatario venezolano de liderar conspiraciones criminales. Esto ocasionó una reconfiguración rápida del poder en Venezuela, en el que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada.

En ese contexto, Jerí fue consultado por su posición de llamar “presidente electo” al opositor Edmundo González, pese a que Donald Trump ha evitado reiterar su reconocimiento y, tras la captura de Nicolás Maduro, ha optado por mantener la comunicación con Delcy Rodríguez, quien ejerce el control del Ejecutivo venezolano de facto.

"(¿Debería EE.UU. también llamar a Gonzáles como presidente electo?) Es una decisión de Estados Unidos pero marco la idea como Perú: tienen que respetarse o la autoridad que fue electa en 2024 o que los mismos venezolanos decidan cuál va a ser el mecanismo para esa transición. La cual nuestro país va a apoyar decididamente porque que Venezuela recupere la tranquilidad y orden democrático también implica para nuestros países como Perú que muchos venezolanos puedan volver pacíficamente a su nación", mencionó Jerí.

Es importante resaltar que días atrás, Jerí sostuvo una conversación telefónica con el opositor venezolano Edmundo González, en la que le manifestó su respaldo al proceso de transición política en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y reiteró su apoyo al respeto de la voluntad popular expresada en las elecciones de julio de 2024. González, por su parte, agradeció el pronunciamiento y dijo que “nuestra región requiere de unión”.

