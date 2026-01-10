HOYSuscripcion LR Focus

Magaly Medina confiesa que se hizo la misma cirugía que Kris Jenner, mamá de las Kardashian: “El presupuesto está por las nubes”

La conductora de ATV, Magaly Medina, también explicó su elección de este procedimiento realizado en Argentina.

Magaly confiesa que se hizo la misma cirugía que la mamá de las Kardashians.
Magaly confiesa que se hizo la misma cirugía que la mamá de las Kardashians. | Foto composición LR / Google/ Instagram de Magaly Medina

Magaly Medina sorprendió a sus seguidores al someterse a una cirugía facial de alta complejidad en Argentina. La figura televisiva decidió explicar los motivos de su operación y dar detalles sobre el procedimiento que realizó, un lifting facial, el cual asegura es el mismo que se hizo Kris Jenner, madre de las Kardashian.

La conductora precisó que en Perú la técnica todavía es reciente y que los profesionales locales no cumplían con sus expectativas. “Es la cirugía que le hicieron a Kris Jenner, la mamá de las Kardashian. En Perú no conozco cirujanos que hagan solo esta operación. Vi referencias de tres, pero noté muchas fallas porque recién la han empezado a hacer. Este doctor (Freschi) solo opera ‘deep plane’, ahora en Estados Unidos hay muy buenos también, pero el presupuesto está por las nubes”, explicó Medina.

Magaly Medina revela detalles de su cirugía

La presentadora aclaró que la intervención es larga y que aún no se observan los resultados finales. Resaltó que la decisión de viajar a Argentina se debió a que consideró que en Perú el procedimiento todavía estaba en fase inicial y no le ofrecía la seguridad que buscaba.

“Lo que pasa es que la gente no sabe que esta operación es larga, complicada, dolorosa. Claro, al segundo día ya estaba en mi casa recuperándome, pero me siento muy débil. Estoy mostrando el proceso para que se sepa cómo es realmente una cirugía de este tipo, todavía tengo la cara hinchada, tengo esponjas cocidas a mi piel. Este no es el rostro con el que voy a quedar, veo que en los ‘tiktoks’ hay mucha ignorancia y dicen: ‘Magaly reapareció con su nuevo rostro’. No, este es el rostro de una mujer operada hace cinco días, recién a los dos, tres meses se verá el efecto de esta cirugía”, detalló.

Magaly indica que su esposo Alfredo Zambrano la apoyó durante la recuperación

Medina también destacó la compañía de su esposo, Alfredo Zambrano, durante todo el proceso. Explicó que él permaneció a su lado mientras ella se recuperaba y luego viajó a Lima por motivos laborales, regresando a Buenos Aires al día siguiente.

“Mi doctora se regresa hoy (ayer), mi esposo estuvo conmigo en cada momento y luego viajó a Lima por asuntos de trabajo, y esta noche (ayer) está regresando a Buenos Aires”, recalcó la conductora.

Recuperación y expectativas de la cirugía

En ese sentido, Magaly subrayó que los resultados finales se verán con el tiempo y que la apariencia actual de su rostro no refleja el efecto definitivo del procedimiento. Insistió en que la intervención es delicada y que su objetivo es compartir la experiencia de manera transparente, desmintiendo falsas percepciones generadas en redes sociales.

La conductora concluyó que la cirugía, al ser exclusiva y avanzada, requiere paciencia y cuidados específicos, y agradeció el apoyo de sus seguidores mientras atraviesa esta etapa de recuperación.

