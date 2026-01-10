Universitario vs Deportivo Soan EN VIVO: hora y canal del partido por la Liga Peruana de Vóley 2026

Universitario y Deportivo Soan se enfrentan por la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley. Foto: Composición LR

Universitario y Deportivo Soan se enfrentan por la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley. Foto: Composición LR

Universitario y Deportivo Soan se enfrentan por la fecha 1 en la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley. Este encuentro se disputará en el Polideportivo de Villa El Salvador. El conjunto 'crema' culminó la primera fase como líder de la tabla sumando 30 puntos. Por su parte, Soan sólo pudo sumar 10 unidades, ubicándose en el puesto 9 del campeonato, salvándose por poco de jugar el grupo de revalidación.

Se miden dos equipos con realidades distintas. La 'U' busca ganar para seguir manteniendo su distancia con los otros clubes de la LPV. Por su parte, su rival de turno tiene el objetivo de no terminar esta fase en los últimos lugares, ya que, los dos últimos de la tabla quedan sin chance de disputar por el título.

¿A qué hora juega Universitario vs Deportivo Soan?

El encuentro entre Universitario vs Deportivo Soan se podrá presenciar desde las 7.00 p.m. (hora peruana). Esta es la programación de horario para los países del continente:

Colombia: 7.00 p.m.

Ecuador: 7.00 p.m.

Bolivia: 8.00 p.m.

Venezuela: 8.00 p.m.

Chile: 9.00 p.m.

Paraguay: 9.00 p.m.

Argentina: 9.00 p.m.

Uruguay: 9.00 p.m.

Brasil: 9.00 p.m.

¿Dónde ver Universitario vs Deportivo Soan?

Universitario vs Regatas llegará EN VIVO a través de la transmisión de Latina (canal 2). Podrás disfrutarlo por la señal abierta, por su página web y su propia aplicación. De igual forma, podrás seguirlo gracias a La República Deportes.

Historial de Universitario vs Deportivo Soan

Estos son los últimos encuentros entre Universitario y Deportivo Soan por el campeonato peruano.

Universitario 3-0 Deportivo Soan | 08.11.25

Universitario 3-1 Deportivo Soan | 15.03.25

Pronóstico de Universitario vs Deportivo Soan

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Universitario en este enfrentamiento.

Betsson: gana Universitario (1,01), gana Deportivo Soan (8,00)

1XBet: gana Universitario (1,02), gana Deportivo Soan (7,90)

Doradobet: gana Universitario (1,01), gana Deportivo Soan (8,00).

Entradas para Universitario vs Deportivo Soan

Las entradas para presenciar los partidos de la segunda etapa en la Liga Peruana de Vóley se venden en la página web de Joinnus. Estos son los precios para asistir al evento:

Norte: 30 soles

Sur: 30 soles

Oriente: 40 soles

Occidente: 50 soles

General: 20 soles.

Partidos del día 10 de enero en la Liga Peruana de Vóley

Geminis vs Atenea | 2.45 p.m.

San Martín vs Olva Latino | 5.00 p.m.

Universitario vs Deportivo Soan | 7.00 p.m.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley