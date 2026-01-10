HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Universitario vs Deportivo Soan EN VIVO: hora y canal del partido por la Liga Peruana de Vóley 2026

Luego de culminar la primera fase como líder, el equipo crema irá por otro triunfo cuando enfrente a Deportivo Soan por la fecha 1 en la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley.

Universitario y Deportivo Soan se enfrentan por la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley. Foto: Composición LR
Universitario y Deportivo Soan se enfrentan por la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley. Foto: Composición LR

Universitario y Deportivo Soan se enfrentan por la fecha 1 en la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley. Este encuentro se disputará en el Polideportivo de Villa El Salvador. El conjunto 'crema' culminó la primera fase como líder de la tabla sumando 30 puntos. Por su parte, Soan sólo pudo sumar 10 unidades, ubicándose en el puesto 9 del campeonato, salvándose por poco de jugar el grupo de revalidación.

Se miden dos equipos con realidades distintas. La 'U' busca ganar para seguir manteniendo su distancia con los otros clubes de la LPV. Por su parte, su rival de turno tiene el objetivo de no terminar esta fase en los últimos lugares, ya que, los dos últimos de la tabla quedan sin chance de disputar por el título.

PUEDES VER: Universitario vs Alianza Lima: ¿cuándo se jugará el primer clásico del fútbol peruano en 2026?

lr.pe

¿A qué hora juega Universitario vs Deportivo Soan?

El encuentro entre Universitario vs Deportivo Soan se podrá presenciar desde las 7.00 p.m. (hora peruana). Esta es la programación de horario para los países del continente:

  • Colombia: 7.00 p.m.
  • Ecuador: 7.00 p.m.
  • Bolivia: 8.00 p.m.
  • Venezuela: 8.00 p.m.
  • Chile: 9.00 p.m.
  • Paraguay: 9.00 p.m.
  • Argentina: 9.00 p.m.
  • Uruguay: 9.00 p.m.
  • Brasil: 9.00 p.m.

¿Dónde ver Universitario vs Deportivo Soan?

Universitario vs Regatas llegará EN VIVO a través de la transmisión de Latina (canal 2). Podrás disfrutarlo por la señal abierta, por su página web y su propia aplicación. De igual forma, podrás seguirlo gracias a La República Deportes.

Historial de Universitario vs Deportivo Soan

Estos son los últimos encuentros entre Universitario y Deportivo Soan por el campeonato peruano.

  • Universitario 3-0 Deportivo Soan | 08.11.25
  • Universitario 3-1 Deportivo Soan | 15.03.25

PUEDES VER: Fixture de Universitario en Liga 1 2026: calendario y fechas de los próximos partidos de la U en el fútbol peruano

lr.pe

Pronóstico de Universitario vs Deportivo Soan

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Universitario en este enfrentamiento.

  • Betsson: gana Universitario (1,01), gana Deportivo Soan (8,00)
  • 1XBet: gana Universitario (1,02), gana Deportivo Soan (7,90)
  • Doradobet: gana Universitario (1,01), gana Deportivo Soan (8,00).

Entradas para Universitario vs Deportivo Soan

Las entradas para presenciar los partidos de la segunda etapa en la Liga Peruana de Vóley se venden en la página web de Joinnus. Estos son los precios para asistir al evento:

  • Norte: 30 soles
  • Sur: 30 soles
  • Oriente: 40 soles
  • Occidente: 50 soles
  • General: 20 soles.

Partidos del día 10 de enero en la Liga Peruana de Vóley

  • Geminis vs Atenea | 2.45 p.m.
  • San Martín vs Olva Latino | 5.00 p.m.
  • Universitario vs Deportivo Soan | 7.00 p.m.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

Pos.ClubPJPGPPSetsRatioPts
1Universitario1110132:74,5730
2San Martín1110132:132,4629
3Alianza Lima119228:93,1127
4Circolo116523:221,0418
5Géminis116522:191,1517
6Atenea116422:161,0017
7Regatas Lima116523:191,2116
8Rebaza114719:250,7613
9Dep. Soan112916:270,5910
10Olva Latino114715:270,559
11Kazoku112912:290,418
12Dep. Wanka111106:310,194
Notas relacionadas
Facundo Morando, DT de Alianza Lima, condena amenazas que reciben voleibolistas: "Es necesario hacer algo"

Facundo Morando, DT de Alianza Lima, condena amenazas que reciben voleibolistas: "Es necesario hacer algo"

LEER MÁS
Liga Peruana de Vóley 2026 con Universitario, Alianza Lima y todos los clasificados: así se jugará la segunda etapa

Liga Peruana de Vóley 2026 con Universitario, Alianza Lima y todos los clasificados: así se jugará la segunda etapa

LEER MÁS
Daniela Muñoz pide mesura tras victoria de Universitario: "Recién estamos a mitad de temporada"

Daniela Muñoz pide mesura tras victoria de Universitario: "Recién estamos a mitad de temporada"

LEER MÁS
Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

LEER MÁS
Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima vs Independiente EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido de los blanquiazules por la Serie Río de La Plata 2026?

Alianza Lima vs Independiente EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido de los blanquiazules por la Serie Río de La Plata 2026?

LEER MÁS
Fixture confirmado de la Liga 1 2026: así jugarán Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal por la fecha 1

Fixture confirmado de la Liga 1 2026: así jugarán Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal por la fecha 1

LEER MÁS
Alianza Lima vs Independiente no será transmitido por TV: ¿dónde ver el primer amistoso blanquiazul de pretemporada?

Alianza Lima vs Independiente no será transmitido por TV: ¿dónde ver el primer amistoso blanquiazul de pretemporada?

LEER MÁS
Álex Valera y su emotivo mensaje tras ganar el premio al Mejor Jugador de la Liga 1 con Universitario: "Siempre estuve en Copa Perú"

Álex Valera y su emotivo mensaje tras ganar el premio al Mejor Jugador de la Liga 1 con Universitario: "Siempre estuve en Copa Perú"

LEER MÁS
Con Guerrero y Girotti en el ataque, Alianza Lima hace su debut en la Serie Río de la Plata ante Independiente

Con Guerrero y Girotti en el ataque, Alianza Lima hace su debut en la Serie Río de la Plata ante Independiente

LEER MÁS
Sporting Cristal suma una nueva baja: Jesús Pretell deja el club y ficha por LDU de Ecuador

Sporting Cristal suma una nueva baja: Jesús Pretell deja el club y ficha por LDU de Ecuador

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica: atraviesa aguas de hasta 71.2° de temperatura

Cubano en Perú queda pasmado al ver que su pareja desecha una galonera de plástico: “En la isla cuestan hasta US$50”

Edmundo González exige “reconocimiento explícito” de su victoria electoral en Venezuela en julio de 2024

Deportes

Carlos Zambrano contó cómo han recibido a Jairo Vélez en Alianza Lima: "Venía del equipo contrario"

Universitario responde a la FPF y respalda postura de Álvaro Barco: "Una preocupación legítima"

Jorge Fossati regresa al Perú y admite estar dolido por cómo terminó su relación con Universitario: "Hay mentirosos"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Elecciones Generales 2026: cuándo se vota, qué cargos se eligen y quiénes pueden sufragar

José Jerí evade responsabilidad en crímenes y ahora dice que delincuentes se sincronizan para desestabilizar al Gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025