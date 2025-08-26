Juliana Oxenford compara a Dina Boluarte con RLA: “Está desesperada por dejar obras”

Juliana Oxenford rechazó las declaraciones de Dina Boluarte en las cuales se atribuye los logros del Banco Central de Reserva (Perú) como la estabilidad de la moneda. En ese sentido, la periodista comparó a la mandataria con Rafael López Aliaga e indicó que ambos están "desesperados por dejar obras".

Además, consideró que Boluarte se encuentra desconectada de la realidad, pues desconoce que a la mayoría de ciudadanos cuenta con salarios bajos.

"La señora no tiene una sola obra, un solo mérito para decir que ello es producto de las negociaciones bilaterales con otros países. No, no tiene absolutamente nada que mostrar. Está como López Aliaga que está desesperadito, se va al puente de Miraflores a decir 'eso también es mío por que es celeste de Renovación Popular'", dijo.

"La señora cree que nos va a engañar. Cree que no tenemos la suficiente capacidad perceptiva para darnos cuenta que su Gobierno hizo agua desde el día uno y que la gente no la quiere y que si sobrevive en Palacio es gracias a un Congreso que le rinde pleitesía", agregó.

También, indicó que la presidenta "sigue hablando de sus presuntos méritos y dice que los peruanos hemos mejorado nuestra capacidad adquisitiva porque compran más". "Estamos endeudados, señora. No sé de qué poder adquisitivo habla si el sueldo mínimo es una lágrima y la gente tiene dos o tres trabajos para poder parar la olla", anotó.

"Cómo se nota que hace rato no se da una vuelta por los lugares más vulnerables por aquellos que diariamente son sometidos a un nivel de violencia indescriptible. No, ella vive en otro planeta. Le conviene además tener un discurso lleno de falsedades", dijo. "Señora, una cosa es lo qeu arroja como informe el BCR en cuanto a crecimientos económico y otra cómo esto repercute día a día en la supervivencia de cada uno de los 34 millones de peruanos que subsistimos en nuestro país. Algunas personas no tiene idea de lo que comerán. ¿En qué país vive? ¿Por qué no se conecta con la realidad? Claro, como la botan de todos los lugares, ella se manda con estos monólogos en lugares donde tiene tribuna", finalizó.