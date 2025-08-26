Martín Vizcarra: Poder Judicial evaluará el 29 de agosto apelación que podría dejarlo en libertad

La Tercera Sala Penal de Apelaciones del Poder Judicial programó para el 29 de agosto a las 10:00 a.m. la audiencia virtual en la que se evaluará la apelación presentada por la defensa de Martín Vizcarra. El expresidente busca que se revoque la medida de prisión preventiva de cinco meses que cumple por el delito de presunto cohecho en agravio del Estado, debido a las supuestas coimas recibidas cuando era gobernador regional de Moquegua.

"Admitir el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica de acusado (...) Fijar fecha de audiencia virtual de apelación de auto para el día viernes veintinueve de agosto del año dos mil veinticinco a horas diez de la mañana, la que se efectuará mediante la aplicación Google Meet", se lee en la resolución.

Asimismo, se dispuso coordinar con el establecimiento penitenciario correspondiente para asegurar la participación del expresidente durante la diligencia. También se notificó a la Dirección de Imagen y Prensa del Poder Judicial y a Justicia TV para la difusión pública de la sesión.

Noticia en desarrollo..