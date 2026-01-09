Ahora Nación reconoce que López Chau estuvo preso, pero obtuvo amnistía: "Su detención fue política, no penal"

Ahora Nación afirmó que la detención de Alfonso López-Chau fue política y que no tiene antecedentes penales. Foto: composición LR

Ahora Nación afirmó que la detención de Alfonso López-Chau fue política y que no tiene antecedentes penales. Foto: composición LR

El partido Ahora Nación reconoció que Alfonso López-Chau estuvo privado de su libertad durante el régimen militar de Juan Velasco Alvarado, pero afirmó que se trató de una detención política y no de un proceso penal. Según el pronunciamiento partidario, el hoy candidato presidencial fue posteriormente amnistiado, como ocurrió con otros opositores al gobierno militar, y nunca tuvo una condena judicial.

La organización política sostuvo que la privación de libertad de López Chau respondió a su oposición al régimen de facto y no a la comisión de un delito. En esa línea, precisó que no existe expediente penal en su contra ni sentencia que lo vincule a responsabilidad criminal, por lo que no se generaron antecedentes penales en su historial.

Esta versión fue reforzada con un documento del Poder Judicial que da cuenta de la inexistencia de sentencias condenatorias inscritas en el Registro Nacional de Condenas. El oficio señala que, tras una búsqueda oficial, no se hallaron registros judiciales que acrediten condena consentida o ejecutoriada contra Alfonso López-Chau.

El tema volvió a la agenda pública en medio del proceso electoral tras las declaraciones del excongresista y exalcalde de Andahuaylas, Edgar Villanueva, quien señaló a RPP que Alfonso López-Chau habría estado recluido en el penal de Lurigancho y en otro establecimiento penitenciario durante la década de 1970.

Poder Judicial confirma que Alfonso López-Chau no tiene antecedentes penales

Un oficio emitido por la Subgerencia de Registros Judiciales del Poder Judicial informó que Alfonso López-Chau no registra sentencia condenatoria consentida ni ejecutoriada en el Registro Nacional de Condenas. La respuesta se dio tras una solicitud de acceso a la información pública presentada por el propio ciudadano, quien pidió conocer si existía algún antecedente judicial vinculado a su persona.

El documento oficial precisa que la consulta se realizó en la base de datos encargada de registrar las sentencias penales firmes remitidas por los órganos jurisdiccionales. El resultado fue negativo, lo que implica que López Chau no cuenta con antecedentes que puedan derivar en la emisión de un certificado de antecedentes penales.

El Poder Judicial también aclaró que la inexistencia de información no obedece a una negativa de acceso, sino a que no hay registros judiciales sobre el caso. Este punto resulta clave en el debate público, ya que contradice versiones que sugieren la existencia de un proceso penal vigente o pasado contra el candidato presidencial vinculado al partido Ahora Nación.

¿Por qué detuvieron a López-Chau durante el régimen militar?

De acuerdo con el pronunciamiento de Ahora Nación, la detención de Alfonso López-Chau ocurrió en un contexto de persecución política durante la dictadura de Juan Velasco Alvarado. El partido sostiene que el entonces joven opositor fue privado de su libertad por expresar una postura crítica frente al gobierno militar, junto a otros dirigentes sociales, políticos y ciudadanos.

La organización política señaló que, años después, López Chau fue beneficiado con una amnistía, una medida aplicada a numerosos presos políticos de la época. En ese sentido, enfatizó que la amnistía no recayó sobre un delito penal, sino sobre una detención de carácter político que nunca derivó en juicio ni condena.

Como argumento adicional, Ahora Nación recordó que López Chau pudo ejercer cargos de alta responsabilidad en el Estado y en el ámbito académico, como funciones en el Banco Central de Reserva y en universidades, sin impedimento legal alguno. Para el partido, esa trayectoria confirma que no existieron antecedentes penales ni restricciones judiciales que cuestionen su idoneidad como candidato presidencial.

Villanueva cuestionó a Alfonso López-Chau por presunta reclusión en Lurigancho

El excongresista y exalcalde de Andahuaylas, Edgar Villanueva, insistió en que el candidato presidencial de Ahora Nación, Alfonso López-Chau, debe aclarar su pasado luego de afirmar que estuvo recluido en el penal de Lurigancho durante la década de 1970, bajo la dictadura de Juan Velasco Alvarado. Villanueva señaló que dicho episodio no ha sido debidamente explicado por el aspirante, lo que genera dudas sobre su narrativa pública.

Villanueva afirmó que recomendó a López Chau hablar abiertamente sobre su supuesta encarcelación en dos establecimientos penitenciarios, incluido Lurigancho, porque considera que la transparencia es clave en un proceso electoral. Según el exparlamentario, el economista habría permanecido varios meses privado de libertad, aunque no detalló el motivo legal de su detención.

El exlegislador también opinó que esta falta de claridad podría afectar la credibilidad del discurso político de López Chau, quien se presenta como socialcristiano y socialdemócrata. Villanueva sostuvo que enfrentar públicamente estas preguntas podría fortalecer la confianza del electorado, pero aseguró que el candidato reaccionó negativamente a su sugerencia.