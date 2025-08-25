El congresista Edward Málaga presentó una moción con la finalidad de citar al primer ministro Eduardo Arana para explicar las razones de la designación de Juan José Santiváñez como titular del Ministerio de Justicia.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

El parlamentario sustentó su pedido luego de advertir que el nombramiento de Santiváñez "atentaría contra la administración de justicia al proteger antejuicio político a un funcionario sobre el cual pesan investigaciones fiscales y una medida judicial de impedimento de salida del país, además de los públicos cuestionamientos por su conducta confrontacional con la prensa y el aprovechamiento político del cargo de Ministro del Interior".

PUEDES VER: Bettsy Chávez podría morir en 3 días sí continúa con huelga de hambre seca, advierte médico del INPE

La moción de orden del día presentado por el congresista no agrupado recuerda que Juan Santiváñez fue censurado en marzo de este año como ministro del Interior por su "incapacidad en el cargo para hacer frente a la ola de inseguridad ciudadana" y que, a pesar de ello, fue nombrado como titular del Minjus.

Asimismo, Málaga solicitó que Arana explique las razones técnicas y políticas para la designación y que exponga los "criterios de idoneidad, integridad y solvencia que la sustentan".

"(…) Explicar cómo esta decisión se corresponde con la reciente voluntad expresa del Congreso al censurar al mismo funcionario por su incapacidad y deficiente desempeño", se lee en el documento.

Moción de orden del día para citar a Eduardo Arana en el Congreso.

Congreso pudo evitar que Juan José Santiváñez asuma como ministro de Justicia

La República pudo conocer que el nombramiento de Santiváñez como ministro de Justicia pudo ser evitado por el Congreso.

Un conjunto de proyectos de ley, que se agruparon en un dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento, sugería realizar cambios en la Ley Orgánica del Ejecutivo y, a la vez, en la Constitución Política, de manera que un ministro que haya sido censurado no pueda "ejercer funciones ministeriales dentro el período constitucional".

Se trata al Proyecto de Ley N° 3083/2022-CR, que cambia los requisitos necesarios para que un ministro de Estado pueda desempeñar sus funciones. "El Ministro de Estado, con arreglo a la Constitución Política del Perú, es el responsable político de la conducción de un sector o sectores del Poder Ejecutivo. Están impedidos para ejercer función ministerial los ministros censurados dentro del período constitucional".

Eduardo Arana deberá responder por designación de Juan Santiváñez

La moción presentada por el congresista Málaga busca que el primer ministro Eduardo Arana responda 12 preguntas sobre la decisión y procedimiento de la designación de Santiváñez, así como el respeto al control político del Congreso tras haberlo censurado en marzo de este como ministro del Interior.

Asimismo, el parlamentario requirió que Arana explique sobre las investigaciones y medidas judiciales que pesan sobre el extitular del Mininter y la política pública y estándares de derechos humanos. Además, propone que se dé mayor detalle sobre la transparencia, integridad y conflicto de intereses del nombramiento, así como la coordinación intersectorial y coherencia del Gobierno.