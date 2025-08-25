Congreso: citan a Eduardo Arana y advierten que designación de Santiváñez atentaría contra la administración de justicia
El congresista Edward Málaga presentó una moción para citar al primer ministro con la finalidad de explicar las razones del nombramiento de Juan José Santiváñez como titular de Justicia.
El congresista Edward Málaga presentó una moción con la finalidad de citar al primer ministro Eduardo Arana para explicar las razones de la designación de Juan José Santiváñez como titular del Ministerio de Justicia.
El parlamentario sustentó su pedido luego de advertir que el nombramiento de Santiváñez "atentaría contra la administración de justicia al proteger antejuicio político a un funcionario sobre el cual pesan investigaciones fiscales y una medida judicial de impedimento de salida del país, además de los públicos cuestionamientos por su conducta confrontacional con la prensa y el aprovechamiento político del cargo de Ministro del Interior".
La moción de orden del día presentado por el congresista no agrupado recuerda que Juan Santiváñez fue censurado en marzo de este año como ministro del Interior por su "incapacidad en el cargo para hacer frente a la ola de inseguridad ciudadana" y que, a pesar de ello, fue nombrado como titular del Minjus.
Asimismo, Málaga solicitó que Arana explique las razones técnicas y políticas para la designación y que exponga los "criterios de idoneidad, integridad y solvencia que la sustentan".
"(…) Explicar cómo esta decisión se corresponde con la reciente voluntad expresa del Congreso al censurar al mismo funcionario por su incapacidad y deficiente desempeño", se lee en el documento.
Congreso pudo evitar que Juan José Santiváñez asuma como ministro de Justicia
La República pudo conocer que el nombramiento de Santiváñez como ministro de Justicia pudo ser evitado por el Congreso.
Un conjunto de proyectos de ley, que se agruparon en un dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento, sugería realizar cambios en la Ley Orgánica del Ejecutivo y, a la vez, en la Constitución Política, de manera que un ministro que haya sido censurado no pueda "ejercer funciones ministeriales dentro el período constitucional".
Se trata al Proyecto de Ley N° 3083/2022-CR, que cambia los requisitos necesarios para que un ministro de Estado pueda desempeñar sus funciones. "El Ministro de Estado, con arreglo a la Constitución Política del Perú, es el responsable político de la conducción de un sector o sectores del Poder Ejecutivo. Están impedidos para ejercer función ministerial los ministros censurados dentro del período constitucional".
Eduardo Arana deberá responder por designación de Juan Santiváñez
La moción presentada por el congresista Málaga busca que el primer ministro Eduardo Arana responda 12 preguntas sobre la decisión y procedimiento de la designación de Santiváñez, así como el respeto al control político del Congreso tras haberlo censurado en marzo de este como ministro del Interior.
Asimismo, el parlamentario requirió que Arana explique sobre las investigaciones y medidas judiciales que pesan sobre el extitular del Mininter y la política pública y estándares de derechos humanos. Además, propone que se dé mayor detalle sobre la transparencia, integridad y conflicto de intereses del nombramiento, así como la coordinación intersectorial y coherencia del Gobierno.
- Precise fecha, acto y sustento con el que propuso y acordó la designación del señor Juan José Santiváñez como ministro de Justicia y Derechos Humanos. Remita la Resolución Suprema de designación y el expediente de propuesta del PCM (conforme al artículo 122 de la Constitución).
- Indique qué criterios de idoneidad ética, técnica, experiencia y conducta pública se aplicaron. ¿Existió evaluación de riesgos reputacionales, judiciales y diplomáticos? Adjunte el informe de idoneidad y la verificación de antecedentes (penales, judiciales, policiales, administrativos, de integridad y conflictos de interés).
- ¿Cómo justifica el PCM que un exministro censurado (marzo 2025) sea designado nuevamente como ministro, ahora en Justicia y Derechos Humanos? Explique por qué esta decisión no vacía de contenido la herramienta constitucional de la censura ministerial.
- ¿Qué precedentes existen de designaciones similares en los últimos 25 años? Adjunte el análisis comparado y los criterios de decisión utilizados por la PCM.
- Informe si, a la fecha de la designación, el señor Santiváñez registraba investigaciones fiscales y/o medidas judiciales (por ejemplo, impedimento de salida del país). ¿Cómo se valoró su impacto en la conducción del sector? Adjunte constancias oficiales
- ¿Qué plan de mitigación adoptó la PCM para garantizar que eventuales citaciones, medidas o diligencias judiciales no afecten la continuidad del servicio en el MINJUSDH? Adjunte el protocolo aprobado.
- ¿Cuál es la hoja de ruta del nuevo ministro para garantizar el respeto de los derechos humanos, el fortalecimiento de la defensa pública, la carrera fiscal y judicial y la política penitenciaria? Adjunte el Plan de 100 días del MINJUSDH y sus indicadores.
- ¿Prevé el Ejecutivo revisar o denunciar tratados, modificar la relación con la Corte IDH u otros órganos del Sistema Interamericano? Precise la posición oficial y sustento jurídico
- Remita la Declaración Jurada de Intereses del ministro y los resultados de control de la Oficina de Integridad del MINJUSDH. ¿Qué medidas se han establecido para evitar conflictos con investigaciones que involucren a la propia Presidencia, ministros o altos funcionarios?
- Detalle, contrataciones y designaciones realizadas por el nuevo ministro desde su juramentación. ¿Hubo ratificaciones de su círculo cuando estuvo en Interior? Adjunte listados y sustentos.
- ¿Cómo garantiza el PCM que la designación no profundiza la crisis de confianza ciudadana ni envía señales de blindaje político? Señale acciones y métricas de gobernanza.
- ¿Qué indicadores de desempeño exigirá la PCM al MINJUSDH (metas trimestrales) para asegurar resultados verificables en justicia, defensa pública, acceso a la justicia y política penitenciaria?