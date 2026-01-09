Hermana de Ollanta Humala postula al Senado con Perú Primero
Katia Humala, hermana del exmandatario y figura vinculada al nacionalismo, inscribe oficialmente su candidatura al Senado por Perú Primero, sumándose a la lista de perfiles públicos que competirán en las elecciones generales 2026.
- Todo lo que debes saber sobre el sorteo de miembros de mesa Elecciones 2026: fecha y pagos a los seleccionados
- Elecciones regionales y municipales 2026: JNE publica el cronograma de los comicios electorales
Katia Humala confirmó su inscripción como candidata al Senado por el partido Perú Primero, con lo cual su nombre se suma al grupo de aspirantes al Parlamento en las elecciones generales 2026. Su postulación, inscrita ante el órgano electoral, representa una apuesta del partido liderado por Martín Vizcarra para captar votantes interesados en figuras conocidas del espectro político peruano, sobre todo en un contexto de fuerte fragmentación partidaria en las elecciones 2026.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
La candidatura de Katia Humala surge en medio de un panorama nacional marcado por la polarización y la presencia de múltiples figuras públicas que buscan escaños en el nuevo Congreso bicameral que resultará de las elecciones generales 2026. Aunque proviene de una familia con larga trayectoria política —su hermano Ollanta Humala fue presidente del Perú—, su aproximación al espacio público combina su formación profesional con propuestas que buscan ampliar el debate legislativo desde una bancada que intenta consolidar su presencia nacional.