Congreso pudo evitar que Juan José Santiváñez asuma como ministro de Justicia: proyecto de ley está olvidado desde 2022

Juan José Santiváñez asumió como nuevo ministro de Justicia en el Gobierno de Dina Boluarte, luego de haber sido censurado como titular del Ministerio del Interior por su deficiente gestión contra la inseguridad ciudadana en marzo de este año. Sin embargo, su cuestionado nombramiento pudo ser evitado por el Congreso desde el 2022.

Un cúmulo de proyectos de ley, que fueron apilados en un dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento, proponían modificar la Ley Orgánica del Ejecutivo y, a su vez, la Constitución Política para que un ministro censurado no pueda volver a "ejercer función ministerial dentro del período constitucional".

Se trata de PL N° 3083/2022-CR que modifica los requisitos para que un ministro de Estado pueda asumir funciones. "El Ministro de Estado, con arreglo a la Constitución Política del Perú, es el responsable político de la conducción de un sector o sectores del Poder Ejecutivo. Están impedidos para ejercer función ministerial los ministros censurados dentro del período constitucional".

El mencionado dictamen también recoge las iniciativas del PL 1518, 1928, 2910 y 2027, que proponen reformas constitucionales para la idoneidad de los ministro de Estado y que impiden que congresistas sean nombrados como ministros "con la finalidad de que su cargo de parlamentario sea a dedicación exclusiva".

De acuerdo con el portal del Congreso, el 15 de septiembre de 2022, se presentó el proyecto de ley y cinco días después fue derivado a la Comisión de Constitución y Reglamente para su estudio y análisis. El 7 de noviembre el mismo año, el grupo de trabajo elaboró el dictamen para que sea pasado al Pleno para su debate y aprobación.

Sin embargo, en la página del Parlamento figura que el 23 de noviembre de ese año y el 29 de agosto del 2023, el dictamen no se debatió ni votó. Si la propuesta se hubiera aprobado en el Pleno, Santiváñez habría estado impedido de asumir como ministro de Justicia tras su deficiente gestión en el Mininter.

Dictamen permanece congelado desde el 2022.

Congresistas critican a Dina Boluarte por nombrar a Juan Santiváñez como ministro de Justicia

La congresista del Bloque Democrático Popular, Sigrid Bazán, indicó que el regreso de Santiváñez al Ejecutivo muestra la intención de la presidenta de conservar a su grupo de confianza en el poder. "Con total descaro, Dina vuelve a nombrar como ministro a Santiváñez. No le importa que ya haya sido censurado por el Congreso por incapaz. Se aferra a su pequeño séquito para sostener la ilusión de poder", mencionó.

En tanto, Jaime Quito, representante de la Bancada Socialista, consideró que el regreso de Santiváñez es una de las decisiones más controvertidas del Gobierno. "El régimen corrupto y represivo de Dina Boluarte cruza la última línea: recicla a un ministro censurado y nombra ministras cuestionadas. Una afrenta al pueblo para sostener a Boluarte a cualquier costo”, aseveró.

Por su parte, Ruth Luque cuestionó: "El nombramiento de Juan José Santiváñez en una cartera tan sensible como la de Justicia y DD. HH. solo significa que las cosas siempre pueden estar peor, en un sector donde el gobierno ha demostrado su talante antidemocrático y autoritario".