Martín Vizcarra culpa a Dina Boluarte por su traslado al penal de Ancón II: "La junta me dijo que era por decisión política"

El último viernes 22 de agosto, el INPE informó que Martín Vizcarra había sido clasificado para el penal de Lurigancho; no obstante, por "medidas de seguridad", se dispuso, a través de la Resolución Directoral N.º 411-2025, que fuera llevado al penal de Ancón II.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

"El ambiente destinado cuenta con las condiciones adecuadas para su permanencia, además de brindarle la seguridad necesaria con el fin de salvaguardar su integridad física y/o psicológica", señaló el comunicado del INPE respecto al traslado de Vizcarra.

Tras conocerse la decisión del INPE, la respuesta del expresidente no se hizo esperar. En comunicación con RPP, alzó su voz de protesta y afirmó que su traslado al penal de Ancón II es responsabilidad de la presidenta Dina Boluarte.

“Después de una semana, llegó una segunda Junta de Clasificación, que arribó este miércoles, hace dos días. Ya desde ahí sentí algo raro: que quieran clasificar a una persona en menos de una semana. Sin embargo, la misma junta —la segunda, que estuvo el miércoles— determinó que lo que me correspondía era estar aquí, en Barbadillo, y que, si se decidía otra cosa, la propia junta me dijo que sería por decisión política de otro nivel”, exclamó Martín Vizcarra.

De acuerdo a la información que accedió La República, la nueva Junta Técnica de Clasificación del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) estuvo integrada por un abogado, una psicóloga y una trabajadora social.

Ellos fueron los encargados de definir si el exmandatario Martín Vizcarra, quien cumple cinco meses de prisión preventiva, debía permanecer en el penal de Barbadillo o ser trasladado a otro establecimiento penitenciario.

Jefe del INPE no supo explicar por qué Martín Vizcarra debe ser trasladado a otro penal

Horas antes de que Vizcarra pase al penal de Ancón II, El jefe del INPE, Iván Paredes, no supo explicar los motivos para que expresidente sea derivado a otro centro penitenciario, luego de que una primera junta lo clasificara en Barbadillo.

“La Junta de Clasificación no tomó en cuenta la resolución de la presidencia, que es la directiva en la cual se basa cómo debe clasificarse a los procesados y los sentenciados. Entonces, lo único que dijo fue: ‘Bueno, tú eres presidente de la República, te vas a Barbadillo’. Y eso no está debidamente fundamentado para empezar”, dijo Paredes en RPP.

Explicó que antes de llevar a un procesado a prisión, el INPE le asigna un puntaje para decidir a qué penal debe ir. De esta manera mencionó que Vizcarra obtuvo 10 puntos, lo que según las reglas significa que debía ser enviado al penal de Lurigancho.

"Con 4 a 7 puntos se va a Ancón II, Con 8 a 11 a Lurigancho y con 12 a 13 a Castro Castro", excusó Paredes.