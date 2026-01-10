Alianza Lima vs Independiente EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido de los blanquiazules por la Serie Río de La Plata 2026?

Alianza Lima vs Independiente se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 10 de enero por la primera fecha de la Serie Río de La Plata 2026. El partido entre blanquiazules y el Rey de Copas se llevará a cabo a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana) en Uruguay. La transmisión estará a cargo exclusivamente de Disney Plus Premium. Además, podrás seguirlo ONLINE GRATIS por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto y videos de los goles.

Los íntimos tienen su primer gran reto de pretemporada ante uno de los equipos más fuertes de Argentina. Este compromiso servirá para que Pablo Guede analice a su plantel y vaya perfeccionando su once titular con miras al inicio de la Liga 1 2026 y la fase previa de la Copa Libertadores contra 2 de Mayo de Paraguay.

Alianza Lima vs Independiente: ficha del partido

Partido Alianza Lima vs Independiente ¿Cuándo? Sábado 10 de enero del 2026 ¿A qué hora? 7.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? Disney Plus Premium ¿Dónde? Uruguay

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Independiente?

En suelo peruano, el choque entre Alianza Lima vs Independiente por la fecha 1 de la Serie Río de La Plata iniciará a las 7.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 6.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 7.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 8.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.00 p. m.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs Independiente?

No habrá transmisión televisiva del choque entre Alianza Lima e Independiente, debido a que ningún canal de cable lo emitirá. Sin embargo, el encuentro podrá verse vía streaming en Disney Plus, que con su Plan Premium tiene en exclusiva todos los duelos de la Serie Río de La Plata para Sudamérica.

Posibles alineaciones Alianza Lima vs Independiente

Alianza Lima : Guillermo Viscarra, Josué Estrada, Carlos Zambrano , Renzo Garcés, Miguel Trauco, Jesús Castillo, Sergio Peña , Jairo Vélez, Eryc Castillo, Federico Girotti y Paolo Guerrero

: Guillermo Viscarra, Josué Estrada, Carlos Zambrano , Renzo Garcés, Miguel Trauco, Jesús Castillo, Sergio Peña , Jairo Vélez, Eryc Castillo, Federico Girotti y Paolo Guerrero Independiente: Mateo Morro; Luciano Barros, Fernando Closter, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Ignacio Malcorra, Luciano Cabral, Tomás Parmo; Santiago Montiel y Enzo Taborda.

Historial Alianza Lima vs Independiente

Alianza Lima e Independiente se enfrentaron siete veces sumando partidos oficiales y de preparación. El equipo argentino domina el historial con tres victorias, mientras que los íntimos ganaron en dos oportunidades y los otros dos encuentros terminaron igualados.

Pronósticos Alianza Lima vs Independiente

En el papel, Independiente es el favorito para llevarse este duelo en las casas de apuestas. A continuación, conoce las mejores cuotas.