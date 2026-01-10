HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Alianza Lima vs Independiente EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido de los blanquiazules por la Serie Río de La Plata 2026?

¡Arranca la era Pablo Guede! Desde Uruguay, Alianza Lima se enfrenta contra Independiente en la primera fecha de la Serie Río de La Plata 2026. Conoce más detalles del partido del debut de los blanquiazules.

Alianza Lima e Independiente se enfrentan desde las 7.00 p. m. Foto: composición LR/Betsy de los Santos
Alianza Lima e Independiente se enfrentan desde las 7.00 p. m. Foto: composición LR/Betsy de los Santos

Alianza Lima vs Independiente se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 10 de enero por la primera fecha de la Serie Río de La Plata 2026. El partido entre blanquiazules y el Rey de Copas se llevará a cabo a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana) en Uruguay. La transmisión estará a cargo exclusivamente de Disney Plus Premium. Además, podrás seguirlo ONLINE GRATIS por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto y videos de los goles.

Los íntimos tienen su primer gran reto de pretemporada ante uno de los equipos más fuertes de Argentina. Este compromiso servirá para que Pablo Guede analice a su plantel y vaya perfeccionando su once titular con miras al inicio de la Liga 1 2026 y la fase previa de la Copa Libertadores contra 2 de Mayo de Paraguay.

PUEDES VER: Alianza Lima vs Independiente no será transmitido por TV: ¿dónde ver el primer amistoso blanquiazul de pretemporada?

lr.pe

Alianza Lima vs Independiente: ficha del partido

PartidoAlianza Lima vs Independiente
¿Cuándo?Sábado 10 de enero del 2026
¿A qué hora?7.00 p. m. (hora peruana)
¿En qué canal?Disney Plus Premium
¿Dónde?Uruguay

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Independiente?

En suelo peruano, el choque entre Alianza Lima vs Independiente por la fecha 1 de la Serie Río de La Plata iniciará a las 7.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 6.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 7.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 8.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.00 p. m.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs Independiente?

No habrá transmisión televisiva del choque entre Alianza Lima e Independiente, debido a que ningún canal de cable lo emitirá. Sin embargo, el encuentro podrá verse vía streaming en Disney Plus, que con su Plan Premium tiene en exclusiva todos los duelos de la Serie Río de La Plata para Sudamérica.

Posibles alineaciones Alianza Lima vs Independiente

  • Alianza Lima: Guillermo Viscarra, Josué Estrada, Carlos Zambrano , Renzo Garcés, Miguel Trauco, Jesús Castillo, Sergio Peña , Jairo Vélez, Eryc Castillo, Federico Girotti y Paolo Guerrero
  • Independiente: Mateo Morro; Luciano Barros, Fernando Closter, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Ignacio Malcorra, Luciano Cabral, Tomás Parmo; Santiago Montiel y Enzo Taborda.

Historial Alianza Lima vs Independiente

Alianza Lima e Independiente se enfrentaron siete veces sumando partidos oficiales y de preparación. El equipo argentino domina el historial con tres victorias, mientras que los íntimos ganaron en dos oportunidades y los otros dos encuentros terminaron igualados.

Pronósticos Alianza Lima vs Independiente

En el papel, Independiente es el favorito para llevarse este duelo en las casas de apuestas. A continuación, conoce las mejores cuotas.

  • Betsson: gana Independiente (1.92), empate (3.60), Alianza Lima (3.35)
  • Betano: gana Independiente (1.93), empate (3.45), Alianza Lima (3.30)
  • 1Xbet: gana Independiente (1.94), empate (3.46), Alianza Lima (3.37)
  • Doradobet: gana Independiente (2.00), empate (3.50), Alianza Lima (3.50)
Notas relacionadas
Carlos Zambrano contó cómo han recibido a Jairo Vélez en Alianza Lima: "Venía del equipo contrario"

Carlos Zambrano contó cómo han recibido a Jairo Vélez en Alianza Lima: "Venía del equipo contrario"

LEER MÁS
Luis Advíncula llegó al Perú y rompió su silencio tras ser nuevo jugador de Alianza Lima: "Después hablaré"

Luis Advíncula llegó al Perú y rompió su silencio tras ser nuevo jugador de Alianza Lima: "Después hablaré"

LEER MÁS
Alianza Lima vs Independiente no será transmitido por TV: ¿dónde ver el primer amistoso blanquiazul de pretemporada?

Alianza Lima vs Independiente no será transmitido por TV: ¿dónde ver el primer amistoso blanquiazul de pretemporada?

LEER MÁS
Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

LEER MÁS
Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Administrador de Alianza Lima reveló acuerdo entre 1190 Sports y clubes de Liga 1: "Se van a poner al día"

Administrador de Alianza Lima reveló acuerdo entre 1190 Sports y clubes de Liga 1: "Se van a poner al día"

LEER MÁS
Melgar reclama deuda a la FPF tras comunicado contra Álvaro Barco: "Nos encantaría que respondan con la misma velocidad"

Melgar reclama deuda a la FPF tras comunicado contra Álvaro Barco: "Nos encantaría que respondan con la misma velocidad"

LEER MÁS
Canal confirmado para ver Barcelona - Real Madrid por la final de la Supercopa de España

Canal confirmado para ver Barcelona - Real Madrid por la final de la Supercopa de España

LEER MÁS
Pedro García revela que Juan Román Riquelme le pidió a Jefferson Farfán ser entrevistado en 'Enfocados': "Yo los veo"

Pedro García revela que Juan Román Riquelme le pidió a Jefferson Farfán ser entrevistado en 'Enfocados': "Yo los veo"

LEER MÁS
Alianza Lima vs Independiente no será transmitido por TV: ¿dónde ver el primer amistoso blanquiazul de pretemporada?

Alianza Lima vs Independiente no será transmitido por TV: ¿dónde ver el primer amistoso blanquiazul de pretemporada?

LEER MÁS
Sporting Cristal suma una nueva baja: Jesús Pretell deja el club y ficha por LDU de Ecuador

Sporting Cristal suma una nueva baja: Jesús Pretell deja el club y ficha por LDU de Ecuador

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica: atraviesa aguas de hasta 71.2° de temperatura

Cubano en Perú queda pasmado al ver que su pareja desecha una galonera de plástico: “En la isla cuestan hasta US$50”

Edmundo González exige “reconocimiento explícito” de su victoria electoral en Venezuela en julio de 2024

Deportes

Carlos Zambrano contó cómo han recibido a Jairo Vélez en Alianza Lima: "Venía del equipo contrario"

Universitario responde a la FPF y respalda postura de Álvaro Barco: "Una preocupación legítima"

Jorge Fossati regresa al Perú y admite estar dolido por cómo terminó su relación con Universitario: "Hay mentirosos"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Elecciones Generales 2026: cuándo se vota, qué cargos se eligen y quiénes pueden sufragar

José Jerí evade responsabilidad en crímenes y ahora dice que delincuentes se sincronizan para desestabilizar al Gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025