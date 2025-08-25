Juan Santiváñez solicita al Poder Judicial que ordene a la Fiscalía concluir investigación en su contra
El último 7 de agosto, Santiváñez solicitó que se realice la supervisión al plazo asignado al fiscal que lo investiga por el presunto delito de negociación incompatible cuando era ministro del Interior.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, solicitó al Poder Judicial ordenar al Ministerio Público concluir con la investigación preliminar en su contra por el presunto delito de negociación incompatible, en el marco de las investigaciones vinculada a la contratación de Anatoly Bedriñana cuando fue ministro del Interior. Bedriñana fue cliente del estudio de abogados de Santiváñez cuando ejercía como letrado y fue condenado en 2019 por del delito de usurpación agravada.
En un documento remitido por su defensa legal el último 7 de agosto, Santiváñez solicitó que se realice un control de plazos a las indagaciones en contra debido a que la Fiscalía habría tenido el tiempo necesario para llevar a cabo las diligencias correspondientes.
Asimismo, en el documento se recuerda que el pasado 3 de julio, la defensa legal del exministro del Interior pidió a la Fiscalía que finalice las investigaciones preliminares vinculadas al caso y emita la resolución pertinente.
El pedido fue remitido al despacho del juez supremo Juan Carlos Checkley, quien programó para el 1 de septiembre a las 9:30 a.m. la audiencia para evaluar la solicitud de Santiváñez. En dicha citación, las partes expondrán sus argumentos ante el magistrado para tomar una decisión sobre las investigaciones.