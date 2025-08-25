HOYSuscripcion LR Focus

Juan Santiváñez solicita al Poder Judicial que ordene a la Fiscalía concluir investigación en su contra

El último 7 de agosto, Santiváñez solicitó que se realice la supervisión al plazo asignado al fiscal que lo investiga por el presunto delito de negociación incompatible cuando era ministro del Interior.

Santivañez es investigado por un caso cuando era ministro del Interior Foto: Carlos Contreras / La República
Santivañez es investigado por un caso cuando era ministro del Interior Foto: Carlos Contreras / La República

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, solicitó al Poder Judicial ordenar al Ministerio Público concluir con la investigación preliminar en su contra por el presunto delito de negociación incompatible, en el marco de las investigaciones vinculada a la contratación de Anatoly Bedriñana cuando fue ministro del Interior. Bedriñana fue cliente del estudio de abogados de Santiváñez cuando ejercía como letrado y fue condenado en 2019 por del delito de usurpación agravada.

En un documento remitido por su defensa legal el último 7 de agosto, Santiváñez solicitó que se realice un control de plazos a las indagaciones en contra debido a que la Fiscalía habría tenido el tiempo necesario para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

PUEDES VER: El APRA se presenta a las elecciones nacionales 2026 como una "izquierda democrática" y renovación de su dirigencia

Asimismo, en el documento se recuerda que el pasado 3 de julio, la defensa legal del exministro del Interior pidió a la Fiscalía que finalice las investigaciones preliminares vinculadas al caso y emita la resolución pertinente.

El pedido fue remitido al despacho del juez supremo Juan Carlos Checkley, quien programó para el 1 de septiembre a las 9:30 a.m. la audiencia para evaluar la solicitud de Santiváñez. En dicha citación, las partes expondrán sus argumentos ante el magistrado para tomar una decisión sobre las investigaciones.

PUEDES VER: "Esto obedece a un plan criminal": la fuerte crítica de Harvey Colchado a Boluarte por designación a Santiváñez

Congreso: proponen citar a Eduardo Arana y advierten que designación de Santiváñez atentaría contra la administración de justicia

"Esto obedece a un plan criminal": la fuerte crítica de Harvey Colchado a Boluarte por designación a Santiváñez

Juliana Oxenford critica insistencia de Dina Boluarte por mantener a Juan Santiváñez: "Lo tiene ahí como peón perfecto"

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

Bettsy Chávez podría morir en 3 días si continúa con huelga de hambre seca, advierte médico del INPE

Municipalidad de Lima censura a La República y niega ingreso a presentación de segundo lote de trenes

JNJ inicia proceso de vacancia contra Gino Ríos: tiene plazo de 5 días para presentar descargos

"Esto obedece a un plan criminal": la fuerte crítica de Harvey Colchado a Boluarte por designación a Santiváñez

El pasado que persigue a la ministra Ana Peña: designaciones y contratos a "dedo" en la Biblioteca Nacional del Perú

¡Todo queda en familia!: esposa, hermana y sobrinos de Pedro Castillo ocupan puestos claves en partido de expresidente

