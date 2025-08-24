Doble discurso en el Congreso: los que exigieron que se investigue a Pedro Castillo, hoy celebran que se blinde a Dina Boluarte

El 21 de junio de 2023 la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos fue inhabilitada por cinco años por impedir, en el 2022, que el entonces presidente Pedro Castillo sea investigado mientras ejercía el cargo. Si bien su decisión tuvo sustento constitucional, el Pleno del Congreso se opuso. Tiempo después, esos mismos congresistas celebran que el Tribunal Constitucional (TC) ordene la suspensión de todas las investigaciones fiscales contra Dina Boluarte hasta que termine su mandato en 2026.

El doble discurso se evidenció en diferentes bancadas, a pesar de que el escenario era el mismo.

Empecemos. En diciembre 2021, Jorge Montoya era miembro de la bancada Renovación Popular y consideró que existían “elementos suficientes para una investigación fiscal” a Pedro Castillo. Incluso, indicó que no “confiaba” en Zoraida Ávalos porque se había, según él, “convertido en un ente político”. “Le exigimos a la fiscal que cumpla su tarea”, dijo.

Más de tres años después, su postura, al igual que la bancada que integra (Honor y Democracia) fue totalmente distinta. A pesar de que también se anulaba toda investigación hacia un expresidente, esta vez no mandó a nadie a cumplir su tarea. “Estoy de acuerdo, así lo dice la Constitución. “El TC ha reafirmado la Constitución y se suspenden las investigaciones hasta que deje el Gobierno”, indicó a Exitosa.

Cuando fue cuestionado sobre la diferencia con el caso Pedro Castillo, el parlamentario comentó que “una cosa nada tiene que ver con la otra”, pues se trató de un intento de golpe de Estado. Dato errado porque la investigación que aperturó y suspendió Ávalos fue por presunto tráfico de influencias y colusión en agravio del Estado, hechos comprendidos en la licitación del proyecto ‘Puente Tarata III’ (San Martín) y en la licitación para abastecer de Biodiesel B100 a Petroperú, en el período enero–abril 2022.

Su colega de bancada José Cueto compartió la misma postura. En enero de 2022 cuando era miembro del partido de López Aliaga calificó de “blindaje” el que se suspendieran las investigaciones contra Castillo hasta el término de su mandato. Ahora, en agosto del 2025, siendo parte de Honor y Democracia, no consideró que se protegiera a Dina Boluarte, sino que se estaba “cuidando la investidura presidencial”.

La misma ambigüedad la tuvo el congresista fujimorista Héctor Ventura, quien en el 2022 no respaldó la decisión de Avalos porque “si bien un presidente tiene la inmunidad, no está impedido que se le investigue”. En 2025, pese a estar en el mismo partido, su posición fue diferente. “Correcta decisión del Tribunal Constitucional al aclarar que todo Jefe de Estado en funciones puede ser sometido a indagaciones preliminares, pero no a una formalización de la investigación”.

Congresistas de izquierda rechazaron decisión del TC

En cambio, los parlamentarios de izquierda se mostraron en contra de la sentencia al afirmar que se trata de un blindaje a la mandataria.

Desde Juntos por el Perú, la congresista Margot Palacios consideró que “el Tribunal Constitucional acaba de darle un salvavidas al régimen corrupto y asesino de Dina Boluarte, suspendiendo las investigaciones fiscales en su contra sobre la masacre de 49 peruanos y más de 1.000 heridos durante las protestas de 2022 y 2023”.

Por su parte, el congresista Edward Málaga, aseguró que se deben respetar los fallos del TC pero recordó que el Congreso inhabilitó a la entonces fiscal general, Zoraida Ávalos, por no haber investigado al expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

“Se puede discrepar, hay que discrepar, porque en este contexto que vivimos con la presidenta Dina Boluarte, este fallo puede y debe ser interpretado como uno político. Se le está dando una mano a la presidenta en las investigaciones plenamente justificadas en su contra», declaró en los pasillos del Legislativo”, dijo.

Zoraida Ávalos: “Fui víctima de una inhabilitación arbitraria”

La fiscal suprema Zoraida Ávalos al ver que el TC interpretó la constitución de la misma forma que ella, lamentó que haya sido inhabilitada.

“Con esto ha quedado claro que la inhabilitación de la que fui víctima por parte del Congreso fue arbitraria. Contraria al derecho. Lo que hice fue abrir la investigación para que también se inicien los interrogatorios contra los otros implicados. La investigación se suspende solo para el presidente en funciones, no se archiva. Se construyó una narrativa adversa donde decían que el caso se había congelado, al contrario seguía vigente”, explicó a RPP.

Asimismo, enumeró una serie de cuestionamientos en su contra que se realizaron en su momento. “Cómo es posible que la doctora abra la investigación y luego la archive. Primera mentira porque yo no archive, sino suspendí. Luego, dijeron que yo protegía a la persona y no, se protege a la figura presidencial”, anotó.

También, citó una declaración de un integrante de la máxima instancia constitucional. “Cómo no alegrarme cuando el ponente del TC, Pedro Hernández, reconoció que el Congreso se excedió al inhabilitarme”, expresó.

De esa forma hizo referencia a lo dicho por Hernández en RPP. “Un juez constitucional la reincorpora (a la Fiscalía, declarando inaplicable la inhabilitación del Congreso) precisamente por esa razón, porque ella lo que hizo fue no aplicar un criterio interpretativo que mucha gente quería que aplique. Ella lo que hizo fue mantener la línea argumentativa que estuvo vigente en el Perú desde el año 1823 hasta el año 2022″, indicó el magistrado.