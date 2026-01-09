Donald Trump afirma que "si sumamos a Venezuela y EE.UU., tenemos el 55% del petróleo del mundo. Estados Unidos es el número uno". Asimismo, resaltó que su nueva campaña es: "¡Los estamos perforando, perfora, perfora!"

El régimen chavista inició un "proceso exploratorio de carácter diplomático con EE.UU." con el fin de "restablecer las misiones diplomáticas bilaterales". Según el comunicado oficial, este acercamiento implica que una delegación del Departamento de Estado llegará a Caracas para realizar "evaluaciones técnicas y logísticas", mientras que, de forma recíproca, una misión venezolana será enviada a territorio norteamericano para "continuar los acercamientos" entre ambas naciones.

Donald Trump anunció que Venezuela ahora es un alíado de Estados Unidos tras nuevos acuerdos petroleros y otras medidas tras la captura de Nicolás Maduro. | Composición LR/AFP

Donald Trump anunció que Venezuela ahora es un alíado de Estados Unidos tras nuevos acuerdos petroleros y otras medidas tras la captura de Nicolás Maduro. | Composición LR/AFP

El presidente Donald Trump continúa escalando su presión política, económica y militar tras la captura de Nicolás Maduro, mientras ajusta su estrategia hemisférica con énfasis en el control de recursos energéticos y la seguridad regional. En las últimas horas, fuerzas estadounidenses incautaron un nuevo buque petrolero vinculado a crudo sancionado de Venezuela. Esta acción ocurre en paralelo a la reunión que Trump mantiene hoy con ejecutivos de las principales petroleras del mundo, donde busca asegurar hasta US$100.000 millones en inversiones para reconstruir la infraestructura petrolera venezolana bajo control de EE.UU.

Además de la presión sobre el sector energético, la administración Trump canceló una segunda ola de ataques militares programados contra Venezuela, aunque mantiene a la flota estadounidense apostada frente a sus costas como “medida de seguridad estratégica”. En medio de este contexto, se abre la posibilidad de un acercamiento diplomático entre Washington y Caracas, con informes que sugieren exploraciones para una posible visita de la alta funcionaria venezolana Delcy Rodríguez a la Casa Blanca.

Últimas noticias de Venezuela: EE.UU continúa la presión por el petróleo 17:36 Delcy Rodríguez no tiene pensado viajar fuera de Venezuela, según ministro Ñáñez El régimen descarta viajes fuera de Venezuela por parte de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, fundamentando esta decisión en la necesidad de priorizar los asuntos nacionales. Según informó el ministro Freddy Ñáñez, se encuentran actualmente "enfocados en la agenda interna", con el objetivo primordial de desplegar acciones que permitan "garantizar paz y estabilidad" en todo el territorio venezolano. 17:22 ➤ Venezuela restablecerá relaciones diplomáticas con EE.UU. El régimen chavista inició un "proceso exploratorio de carácter diplomático con EE.UU." con el fin de "restablecer las misiones diplomáticas bilaterales". Según el comunicado oficial, este acercamiento implica que una delegación del Departamento de Estado llegará a Caracas para realizar "evaluaciones técnicas y logísticas", mientras que, de forma recíproca, una misión venezolana será enviada a territorio norteamericano para "continuar los acercamientos" entre ambas naciones. 17:19 El buque petrolero Olina regresa a Venezuela, según Trump El mandatario republicano aseguró que el buque incautado regresará a Venezuela y su petróleo será vendido a través de su acuerdo con EE.UU. 17:15 Trump: "Vamos a hacer algo con Groenlandia, ya sea por las buenas o por las malas" Trump afirmó qeu EE.UU. tomará el control de Groenlandia "ya sea por las buenas o por las malas" para evitar que "Rusia o China ocupen" el territorio, argumentando que existen amenazas militares activas como "submarinos rusos por todas partes". Bajo la premisa de que "hay que ser propietario" para garantizar una defensa efectiva, el republicano cuestionó la soberanía danesa, señalando que un desembarco de hace siglos "no significa que sean dueños de esa tierra", al tiempo que defendió su postura ante la alianza atlántica asegurando: "Yo salvé a la OTAN. Si no fuera por mí, ahora mismo no tendrían OTAN". 17:13 Trump evade responder si compartir el Nobel con Machado cambiaría su opinión sobre ella Durante una interacción con CNN, Trump evitó aclarar si el Nobel de la Paz compartido con María Corina Machado cambiaría su percepción, limitándose a comentar que “tendré que hablar con ella” y que le parece “muy bueno que quiera venir”. A pesar de haber calificado previamente la propuesta como “un gran honor”, el mandatario centró su postura en sus propios logros al afirmar que “no se me ocurre nadie en la historia que merezca el Premio Nobel más que yo”, justificando su declaración bajo la premisa de que “nadie más ha resuelto guerras”. 17:11 Trump sobre Venezuela: "Tenemos el 55% del petróleo del mundo" Donald Trump afirma que "si sumamos a Venezuela y EE.UU., tenemos el 55% del petróleo del mundo. Estados Unidos es el número uno". Asimismo, resaltó que su nueva campaña es: "¡Los estamos perforando, perfora, perfora!" 16:25 Trump contra Groenlandia: "Si no lo hacemos de la manera fácil, lo haremos de la manera difícil" El presidente Donald Trump intensificó sus intenciones de adquirir Groenlandia al advertir que, aunque prefiere un acuerdo amistoso, está dispuesto a actuar con firmeza, declarando: "Me gustaría llegar a un acuerdo por las buenas, pero si no lo hacemos así, lo haremos por las malas". Pese a que la isla y Dinamarca han reiterado que el territorio no está a la venta y sus diplomáticos ya se han reunido con la Casa Blanca, el mandatario afirmó ser un "gran fan" de los daneses y señaló que, de momento, "todavía no estoy hablando de dinero para Groenlandia". 16:24 Trump dice que las compañías petroleras utilizarían más trabajadores venezolanos Trump afirmó que las compañías petroleras que operen en Venezuela emplearían mayoritariamente mano de obra local, señalando ante ejecutivos del sector que “sobre todo utilizarán trabajadores venezolanos” debido a que son “trabajadores muy familiarizados con la extracción de petróleo”. El republicano destacó que el uso de talento nacional sería una ventaja competitiva dado que en el país “tienen muchos trabajadores excelentes” y enfrentan una “tasa de desempleo muy alta”, aclarando además que, aunque habrá presencia de estadounidenses, la seguridad se gestionará trabajando con los líderes locales, ya que se busca tener “un grupo muy seguro” sin necesidad de desplegar tropas. 16:17 Trump dice que ve a Venezuela como un aliado "ahora mismo" El presidente Donald Trump afirmó que considera a Venezuela y a su mandataria interina como un aliado “ahora mismo”, subrayando su rechazo a la influencia extranjera al declarar que “no queremos que Rusia esté allí” ni tampoco a China. El mandatario señaló que la relación con el actual gobierno venezolano “es muy buena” y anticipó que “probablemente me reuniré con varios representantes de Venezuela muy pronto”, incluyendo la visita de la Nobel de la Paz María Corina Machado, quien según Trump “llegará en algún momento de la próxima semana” para saludarlo personalmente. 16:10 Trump afirma que Irán está en "grandes problemas" Trump afirma que Irán está en "grandes problemas" en medio de las protestas contra el régimen. 15:51 Trump invita a China y Rusia a comprar "todo el petróleo que necesiten" de EE.UU. Trump justificó la intervención de su administración en la industria petrolera de Venezuela bajo el argumento de que, si Estados Unidos no tomaba el control, adversarios como China o Rusia lo habrían hecho primero. Durante un encuentro con ejecutivos del sector energético, el mandatario ofreció vender crudo a ambos países sin restricciones, declarando que EE. UU. está "abierto para los negocios". 15:25 Trump dice que su gobierno se está "llevando extremadamente bien" con Venezuela Trump afirmó que su gobierno mantiene una relación positiva tanto con el pueblo venezolano como con quienes dirigen el país, en el marco de una reunión con ejecutivos petroleros destinada a incentivar el regreso de las empresas energéticas estadounidenses a Venezuela. Durante el encuentro, el republicano destacó el éxito de la operación militar que resultó en la captura de Nicolás Maduro, asegurando haber recibido elogios de diversos líderes internacionales por dicha acción, aunque no precisó de qué naciones se trataba. 15:23 Uruguay no reconoce a Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela El canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, reafirmó que su país no reconoce a Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela, manteniendo la misma postura de desconocimiento que sostuvo frente a Nicolás Maduro tras las elecciones de 2024. Aunque el gobierno uruguayo, liderado por Yamandú Orsi, considera que el fin de un régimen autoritario podría ser positivo para la democracia, también manifestó su rechazo a la intervención militar de Estados Unidos y a los ataques contra infraestructura venezolana. 14:57 Liberan presos políticos: excarcelan a Enrique Márquez y Biagio Pilieri Los dirigentes opositores Enrique Márquez y Biagio Pilieri fueron excarcelados la noche del jueves tras permanecer recluidos en El Helicoide, como parte de una medida descrita por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, como un "gesto unilateral" del régimen. Márquez, excandidato presidencial detenido en enero de 2025, y Pilieri, colaborador de María Corina Machado y arrestado en agosto de 2024, se suman a un grupo de liberados que incluye también a ciudadanos españoles como Rocío San Miguel. Ambos políticos habían sido señalados por cuestionar los resultados oficiales de las pasadas elecciones presidenciales y participar en la divulgación de actas electorales de la oposición. 14:53 ➤ Delcy Rodríguez solicita viajar a la Casa Blanca el martes 13 de enero La solicitud de Delcy Rodríguez para viajar a Washington y entablar contactos políticos, incluso con la Casa Blanca, generó un escenario diplomático inédito marcado por la captura de Nicolás Maduro y el envío de una delegación estadounidense a Caracas para evaluar la reapertura de su embajada. Pese a la importancia estratégica de este posible acercamiento tras años de ruptura, la visita enfrenta obstáculos críticos, como las sanciones personales contra Rodríguez y la necesidad de licencias especiales del Tesoro, mientras el régimen venezolano niega oficialmente que el viaje esté programado. 14:50 ➤ Compañías petroleras llegan a la Casa Blanca El presidente Trump anunció la llegada de las compañías petroleras a la Casa Blanca, a las 2.30 p.m. 14:46 Trump confirma liberación de algunos presos politicos de Venezuela Donald Trump confirma la liberación de algunos presos políticos y lo califica como una "búsqueda de paz". Asimismo, reiteró la cancelación de un segundo ataque en Venezuela, pues sería "inncesaria". 14:33 ➤ Trump espera reunirse con Petro en febrero Donald Trump espera la pronta reunión con Gustavo Petro en la primera semana de febrero 2026, aunque no se ha revelado aún la fecha exacta. 13:43 Presidente de España conversó con Delcy Rodríguez El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, conversó recientemente con la nueva presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y aseguró en un mensaje en X que le transmitió el apoyo de España a una transición pacífica, dialogada y democrática en Venezuela liderada por los propios venezolanos. Sánchez afirmó que su país desea acompañar a Venezuela en esta nueva etapa y ayudar a acercar posiciones entre las partes implicadas. Además, el presidente del Gobierno señaló que también se dirigió al presidente electo venezolano, Edmundo González, reafirmando la voluntad de España de respaldar un proceso político inclusivo que permita avanzar hacia una transición legítima. 11:58 Encargado de negocios de Estados Unidos está en Venezuela El encargado de Negocios de la Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela, el embajador John McNamara, llegó a Caracas este viernes. Fuentes del Departamento de Estado indicaron que este 9 de enero McNamara, junto con personal diplomático y de seguridad de la Unidad de Asuntos sobre Venezuela (VAU), viajó a la capital venezolana para llevar a cabo una evaluación preliminar que podría conducir a una reanudación gradual de las operaciones diplomáticas. Esta visita forma parte de los acuerdos sostenidos con la presidenta interina Delcy Rodríguez, impulsados principalmente por la cooperación en materia de petróleo, y se enmarca en la decisión de la Administración Trump de reabrir la embajada de Estados Unidos, cerrada desde 2019. 11:52 González Urrutia se comunicó con el presidente de España Edmundo González, informó en X que sostuvo una conversación telefónica de 17 minutos con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, sobre la situación en Venezuela, en la que subrayó que la liberación de presos políticos no debe ser selectiva y debe verificarse, insistiendo en la necesidad de una libertad plena e incondicional. González señaló que la comunidad internacional —y España en particular— sabe distinguir entre gestos tácticos y compromisos reales con la democracia y el Estado de derecho, y afirmó que una verdadera transición exige libertad para todos los presos políticos, fin de la persecución, desarme de grupos paraestatales y respeto a la voluntad popular expresada el 28 de julio.

Foto: X/Edmundo González 11:07 El papa León XIV se manifiesta ante la situación en Venezuela El papa León XIV manifestó este viernes su “grave preocupación” por la escalada de tensiones en el Caribe y el Pacífico, específicamente en relación con la situación en Venezuela tras un ataque de Estados Unidos que culminó con la caída del presidente Nicolás Maduro y ha generado una crisis regional. Durante una audiencia con el cuerpo diplomático en la Santa Sede, el pontífice pidió “respetar la voluntad del pueblo de Venezuela”, subrayando la necesidad de proteger la soberanía, el Estado de derecho y los derechos humanos del pueblo venezolano en medio de esos acontecimientos. 10:26 Edmundo González saluda la liberación de presos en Venezuela El presidente electo de Venezuela, Edmundo González, expresó en X un mensaje de apoyo y reflexión en un momento de incertidumbre. Destacó la importancia de mantener templanza y firmeza, no para callar lo que se siente, sino para cuidar a las familias. González manifestó su alegría al ver el reencuentro de quienes ya pudieron abrazarse y extendió su acompañamiento a aquellos que aún esperan. En un claro llamado a la calma, subrayó que lo que se necesita no son rumores ni versiones, sino estar juntos, abrazarse y esperar el momento tan esperado con paciencia. Finalmente, envió un mensaje de solidaridad: “Hoy mi abrazo está con cada familia que espera una llamada”. 10:15 Donald Trump se reunirá con Corina Machado en Washington D. C. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el último jueves que la líder opositora venezolana María Corina Machado estará en Washington D. C. la próxima semana y expresó su interés en saludarla. En una entrevista con Fox News, Trump se refirió a Machado como “una buena persona” y añadió que le gustaría encontrarse con ella en la capital estadounidense durante su visita. Durante la conversación, el presentador Sean Hannity le preguntó si aceptaría el Premio Nobel de la Paz que Machado ganó y que ella le ofreció por la operación militar que llevó a la captura de Nicolás Maduro, a lo que Trump respondió que “sería un gran honor”. Con información de EFE 09:58 Trump afirma que canceló una segunda ola de ataques contra Venezuela El presidente Donald Trump anunció en una publicación en Truth Social que había cancelado una segunda oleada de ataques previamente planeada contra Venezuela, gracias a la cooperación de ese país con Estados Unidos. Trump destacó que la liberación de un número significativo de presos políticos en Venezuela es un acto que señala una "búsqueda de la paz", calificándolo como "un gesto importante e inteligente". Además, el mandatario mencionó que ambas naciones están trabajando bien juntas en el ámbito de la reconstrucción, especialmente en la modernización de la infraestructura petrolera y de gas de Venezuela.

Foto: AFP 09:45 EE. UU. incauta otro buque petrolero que zarpó de Venezuela El Comando Sur de Estados Unidos comunicó que infantes de marina, en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), zarparon desde el USS Gerald R. Ford para interceptar y tomar control sin incidentes de otro buque petrolero en el Caribe. El barco, que había salido de Venezuela, intentaba eludir el bloqueo naval impuesto por Washington para frenar el transporte de petróleo venezolano sancionado.

El Comando Sur afirmó en la red social X que la Operación Southern Spear del Departamento de Defensa continúa firme en su objetivo de proteger el territorio nacional, erradicar actividades ilícitas y restablecer la seguridad en el hemisferio occidental.

Foto: AFP 17:50 Vance asegura que tiene constantes reuniones sobre Venezuela El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo que ha estado reuniéndose con altos funcionarios de la Casa Blanca "cada dos días... para hablar de los próximos pasos a seguir, con el fin de garantizar la estabilidad de Venezuela". Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Vance explicó que hasta ahora ha participado activamente en estos temas y planea seguir haciéndolo. Añadió que su papel en Venezuela será "el que el presidente me pida que desempeñe". 17:17 El Senado le pone un freno a Donald Trump Con 52 votos a favor y 47 en contra, el Senado de Estados Unidos aprobó en primera instancia una primera resolución que impediría al presidente Donald Trump realizar acciones militares contra Venezuela sin la autorización del Congreso estadounidense. La propuesta del senador demócrata Timothy Michael Kaine pasará al debate. Sin embargo, para llegar al despacho presidencial, deberá ser aprobada por ambas cámaras del Congreso. Además, el jefe de la Casa Blanca podría vetar la medida. 16:12 Expresidentes iberoamericanos se expresan sobre situación en Venezuela Expresidentes iberoamericanos conservadores y miembros del Grupo IDEA —entre ellos el español José María Aznar y el colombiano Álvaro Uribe— afirmaron que en Venezuela no puede haber una transición auténtica sin el fin de la represión. En su comunicado, respaldaron a Edmundo González Urrutia y a María Corina Machado como las figuras que representan legítimamente ese proceso de cambio. “Consideramos que un proceso de transición hacia la democracia solo será viable y real si cesa la represión, que aún se mantiene en Venezuela, para lo cual es necesario empezar con la liberación inmediata de todos los presos políticos civiles y militares de la dictadura”, señalaron en un posicionamiento. 15:28 Rocío San Miguel y Enrique Márquez, entre los presos políticos liberados En las últimas horas quedaron en libertad Rocío San Miguel, reconocida analista venezolana especializada en temas militares, y Enrique Márquez, exaspirante a la presidencia y uno de los referentes más visibles de la oposición al chavismo. San Miguel enfrentaba una acusación por su presunta participación en un plan para asesinar a Nicolás Maduro, un expediente que organizaciones de derechos humanos han calificado como endeble. Márquez, en tanto, había cuestionado y se negó a reconocer el triunfo de Maduro en las elecciones presidenciales de julio de 2024. 15:05 Sheinbaum dice que no quiere "pelearse" con EE.UU. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que su país no pretende entrar en confrontación con Estados Unidos y resaltó que mantiene una buena relación con la administración de Donald Trump. Durante su conferencia matutina, Sheinbaum comentó que México tiene “una gran relación con el Comando Norte (de Estados Unidos), con agencias de Estados Unidos, con la propia embajada en México de EE.UU., con personas en EE.UU. que tienen que ver con la colaboración en la seguridad”. 14:24 Petro se reunirá con Delcy Rodríguez en Bogotá El Gobierno de Colombia informó la mañana de este jueves que el presidente Gustavo Petro sostendrá una reunión en Bogotá con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. A través de un comunicado, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) precisó que el encuentro se llevará a cabo en la Casa de Nariño. La cita apunta a aportar a una salida para la compleja crisis que atraviesa Venezuela, luego de la intervención militar de Estados Unidos en Caracas, que terminó con la captura del exdictador Maduro. 14:02 Demócratas piden inmediato bloqueo de acción militar en Venezuela Los principales demócratas en el Senado intensificaron la presión para que esa cámara apruebe con rapidez, la próxima semana, una resolución que frene una eventual acción militar en Venezuela, luego del avance logrado este jueves. La iniciativa superó un paso importante cuando el Senado decidió llevarla al pleno por 52 votos a favor y 47 en contra, con el respaldo de cinco legisladores republicanos que se sumaron a la bancada demócrata. “Estoy muy agradecido con los republicanos que nos acompañaron. No fue un acto partidista. Fue constitucional. Obligamos a los republicanos a afrontar lo obvio”, comentó el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer. 13:32 DEA publica imagen sobre captura de Maduro La Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos publicado una imagen de Nicolás Maduro con el sello de "Capturado". "La justicia sigue adelante", señalaron a través de su cuenta de X. F Foto: DEA 13:18 Trump critica a senadores republicanos Donald Trump criticó diramente a un reducido grupo de senadores republicanos que respaldaron una resolución que frena cualquier futura acción militar de Estados Unidos en Venezuela sin el aval del Congreso, y pidió a los electores que “NUNCA” los vuelvan a elegir. “Los republicanos deberían avergonzarse de los senadores que acaban de votar con los demócratas para intentar quitarnos el poder de luchar y defender a Estados Unidos de América”, señaló Trump en Truth Social. Mencionó a los senadores Susan Collins, Lisa Murkowski, Rand Paul, Josh Hawley y Todd Young, y agregó que “nunca deberían volver a ser elegidos”. 12:04 Venezuela libera "número importante" de presos políticos Venezuela anunció el proceso de excarcelación de un número importante de presos políticos: "Para afianza nuestra decisión inquebrantable de de consolidar la paz en la República y la convivencia pacífica entre todos", indicó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Foto: captura VTV. 11:49 Senadora republicana Susan Collins vota a favor de avanzar la resolución "Si bien apoyo la operación para capturar a Nicolás Maduro, que fue extraordinaria en su precisión y complejidad, no apoyo el compromiso de fuerzas estadounidenses adicionales ni el inicio de cualquier intervención militar a largo plazo en Venezuela o Groenlandia sin autorización específica del Congreso", indicó la senadora republicana. 11:41 El Senado vota sobre la resolución sobre poderes de guerra El Senado está votando por tercera vez sobre una resolución de poderes que limitaría la capacidad del presidente Trump para atacar a Venezuela , mientras el presidente continúa tomando medidas unilaterales contra el país sudamericano. 10:33 Juntas militares africanas condenan la captura de Maduro Las juntas militares que gobiernan Burkina Faso, Malí y Níger condenaron el jueves el derrocamiento del presidente venezolano Nicolás Maduro y calificaron la acción como un "acto de agresión" contra el país sudamericano, con el que mantienen estrechos vínculos. Fuerzas especiales estadounidenses capturaron a Maduro y su esposa Cilia Flores el sábado pasado en una operación relámpago en Caracas y los trasladaron a Nueva York para ser juzgados por narcotráfico. Maduro se declaró no culpable en una audiencia judicial el lunes y afirmó que había sido "secuestrado". 10:16 Senadores buscan bloquear nuevas acciones militares de Trump en Venezuela El Senado de Estados Unidos votará la próxima semana una resolución bipartidista bajo la Ley de Poderes de Guerra para intentar impedir que el presidente Donald Trump ordene más acciones militares contra Venezuela sin la aprobación del Congreso, en medio de la controversia por la reciente operación militar estadounidense que atacó Venezuela. 10:03 ¿Qué son los barcos fantasmas y como funcionan? Los barcos fantasmas son embarcaciones abandonadas o no registradas que navegan sin tripulación y, en muchos casos, sin señalización, lo que les permite operar fuera del control de las autoridades marítimas. Estos barcos pueden ser a la deriva debido a desastres, averías o abandono, pero también se utilizan para actividades ilegales como el contrabando de drogas o armas, especialmente cuando están registrados bajo nombres falsos para evitar ser rastreados. Debido a que no emiten señales o están fuera del radar, son difíciles de detectar y representan un peligro tanto para la seguridad marítima como para el medio ambiente, ya que a menudo contienen sustancias tóxicas o combustibles que, si se hunden o encallan, pueden contaminar los océanos. Foto: AFP 09:35 "Grave violación del derecho internacional", denuncia China China condenó la incautación de un petrolero de bandera rusa en el Atlántico por parte de Estados Unidos, calificándola como una "grave violación del derecho internacional". La portavoz de la Cancillería china, Mao Ning, afirmó que esta acción de Washington refleja un abuso de poder que no tiene justificación legal bajo las normas internacionales, ya que no cuenta con la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. Pekín reiteró su postura en contra de las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos y otros países, señalando que tales medidas carecen de fundamento en el derecho internacional. 08:57 Edmundo González fortalece relaciones con Perú Edmundo González Urrutia afirmó que “nuestra región requiere de unión” y explicó que sostuvo una conversación con el Gobierno del Perú para abordar la situación en Venezuela y la importancia de fortalecer una coordinación regional que acompañe la transición democrática, señalando que una transición duradera exige el respeto al voto expresado el 28 de julio de 2024. Nuestra región requiere de unión. Y en ese sentido, sostuve una conversación con el Gobierno del Perú para abordar la situación de Venezuela y la importancia de fortalecer una coordinación regional que acompañe la transición democrática.

Una transición duradera exige respeto al… https://t.co/bymwSAOs1M — Edmundo González (@EdmundoGU) January 8, 2026 08:43 Emmanuel Macron acusa a EE. UU de desentenderse "de las reglas internacionales" El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó que Estados Unidos "se desentiende de las reglas internacionales" y "se está alejando progresivamente" de algunos de sus aliados, en un contexto de creciente "agresividad neocolonial". Estas declaraciones fueron realizadas durante su discurso anual ante los embajadores franceses, celebrado este año tras el ataque de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, así como sus amenazas de anexionar Groenlandia. 08:05 Rusia acusa a EE. UU. de avivar tensiones con la incautación de petrolero La diplomacia rusa acusó el jueves a Estados Unidos de avivar "tensiones militares y políticas" tras la incautación de un petrolero vinculado a Moscú en el Atlántico Norte, en el marco del bloqueo de Washington a las exportaciones de petróleo venezolano. "El hecho de que Washington esté dispuesto a provocar graves crisis internacionales es lamentable y alarmante", señaló en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores. Con información de AFP 07:32 Maduro y su esposa resultaron heridos en operación de EE. UU. El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, resultaron heridos durante la incursión militar de Estados Unidos la madrugada del 3 de enero para capturarlos, dijo el ministro del Interior el miércoles. "Ese momento Cilia fue herida en la cabeza y en un golpe en el cuerpo, (y) el hermano Nicolás fue herido en una pierna. Afortunadamente están mejorando de esa dolencia, pero ahí están las consecuencias de un ataque artero, 100 personas" fallecidas, informó el ministro Diosdado Cabello en su programa semanal de televisión. Con información y foto de AFP 07:00 Trump afirma que EE. UU. podría controlar Venezuela durante años El presidente Donald Trump afirmó el miércoles que Estados Unidos podría controlar Venezuela y explotar sus reservas de petróleo durante años, tras la captura del presidente Nicolás Maduro. En declaraciones al New York Times, el mandatario republicano dijo - respecto a cuánto tiempo cree que Washington mantendrá un control directo sobre el país sudamericano - que "solo el tiempo lo dirá". Y cuando le preguntaron si hablaba de tres meses, seis meses o un año, Trump respondió: "Diría que mucho más". Con información de AFP

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI NO LLEGARÍA A SEGUNDA VUELTA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

La toma del buque petrolero Olina en el Caribe

En una acción coordinada en el Mar Caribe, las fuerzas militares de EE.UU. abordaron y capturaron el petrolero Olina, que se cree formaba parte de la llamada “flota fantasma” usada para evadir sanciones y transportar petróleo venezolano hacia destinos no autorizados. Este es al menos el quinto buque incautado en las últimas semanas bajo el bloqueo impuesto por la administración Trump tras la captura del líder chavista Nicolás Maduro.

La operación forma parte de la estrategia de Trump para controlar la distribución global del petróleo venezolano, con la intención de “proteger la seguridad energética estadounidense” y recuperar la producción de crudo del país sudamericano. En paralelo, el presidente señaló que su gobierno está dispuesto a reabrir canales diplomáticos con Venezuela, incluida la posibilidad de restablecer relaciones formales y reabrir la embajada de EE.UU. en Caracas, lo cual podría facilitar la presencia de figuras como Delcy Rodríguez en Washington en procesos de diálogo y negociación.

Próximos ataques contra cárteles mexicanos y reunión con Petro

Más allá de Venezuela, Trump ha anunciado su intención de expandir la ofensiva contra redes del narcotráfico que operan en la región, afirmando que tras “reducir el flujo de drogas por mar”, la administración planea "empezar a atacar por tierra" a los cárteles que, según él, “controlan partes de México”. Esta declaración generó tensiones diplomáticas con el gobierno azteca, que insitió en respetar su soberanía y continuar la cooperación bilateral sin intervención militar directa.

En materia de cooperación regional, Trump también confirmó una próxima reunión con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, programada para la primera semana de febrero, con el objetivo de coordinar esfuerzos conjuntos contra el narcotráfico y otros desafíos transnacionales.