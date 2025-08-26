HOYSuscripcion LR Focus

Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal
Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal     
Política

Dina Boluarte ignora cifras de su baja aprobación y asegura que "no piensa en las encuestas"

Pese a los niveles históricos de desaprobación que registra su Gobierno, la presidenta Dina Boluarte minimizó el descontento ciudadano y aseguró que su gestión no se guía por las encuestas, sino por "un propósito común".

Dina Boluarte hizo caso omiso a las encuestas sobre su baja aprobación. Foto: Presidencia
Dina Boluarte hizo caso omiso a las encuestas sobre su baja aprobación. Foto: Presidencia

La presidenta Dina Boluarte volvió a restar importancia a los bajos niveles de aprobación que enfrenta su gestión, en medio del retorno del cuestionado exministro Santiváñez, esta vez a la cartera de Justicia, y la crisis de legitimidad que arrastra su Gobierno desde que asumió el cargo.

"Convoco a todos a la unidad en las instituciones del Estado. Todos debemos remar en un solo norte, con una sola meta: abajo la delincuencia. Dejemos atrás las divisiones o el cálculo político; el pueblo nos exige trabajar con el mismo propósito. No trabajamos pensando en encuestas o campañas electorales, sino en tener un país más justo y desarrollado", declaró desde Palacio de Gobierno.

Sin embargo, no es la primera vez que la jefa de Estado arremete contra alguna encuesta que no la favorece. Pues, a fines del 2024, durante una ceremonia de alféreces de la Policía Nacional del Perú, dijo que en su gestión "no se trabaja para ser artistas de Hollywood", e ignoró las críticas.

Recientemente, el Tribunal Constitucional falló a favor de que el Ministerio Público ya no pueda investigar a la presidenta mientras ejerza el cargo; es decir, no se le podrán abrir nuevas carpetas fiscales hasta el 2026. Esto generó gran rechazo y críticas de usuarios en redes sociales, quienes señalan un presunto blindaje del TC hacia la mandataria.

Cabe recordar que la aprobación de la mandataria continúa en mínimos históricos según los últimos sondeos, que reflejan un creciente malestar social y desconfianza hacia su régimen. Y pese a los llamados a la unidad y sus críticas al "cálculo político", los cuestionamientos a su gestión siguen en aumento, lo que evidencia la crisis que atraviesa la perspectiva del Ejecutivo que tiene la ciudadanía.

Dina Boluarte: aprobación más baja de la historia

La más reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) del pasado 25 de mayo, reveló que la aprobación ciudadana hacia la presidenta Dina Boluarte sigue en niveles históricamente bajos. Apenas el 3.6% de peruanos aprueba su gestión, una baja respecto al 4% registrado en marzo. En paralelo, el Congreso de la República también exhibe una aprobación extremadamente baja, con solo un 4% de respaldo, aunque representando una leve mejora de dos puntos porcentuales con relación al mes anterior.

