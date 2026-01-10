HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Rospigliosi presiona al Poder Judicial para aplicar ley que abre la puerta a la prescripción de delitos de lesa humanidad

El congresista Rospigliosi presentó un oficio a la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial para que sancione a jueces que no apliquen la Ley 32107, norma aprobada en 2024 que limita la aplicación de delitos de lesa humanidad ocurridos antes del Estatuto de Roma de 2002.

Rospigliosi presiona para que se aplique ley que prescribe delitos de lesa humanidad. Foto: composición LR
Rospigliosi presiona para que se aplique ley que prescribe delitos de lesa humanidad. Foto: composición LR

El congresista Fernando Rospigliosi intensificó la presión sobre el Poder Judicial para que aplique la Ley 32107, que abre la puerta a que delitos de lesa humanidad prescriban, pese a cuestionamientos por parte del Ministerio Público, Colegio de Abogados y organizaciones de derechos humanos por el impacto que tendría esa norma en casos emblemáticos de violaciones graves.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Mediante un oficio dirigido al jefe de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, Roberto Palacios, Rospigliosi instó a que se actúe de oficio frente a jueces que no apliquen la norma y que ello incluso pueda configurar responsabilidades funcionales. "El Tribunal Constitucional en el ejercicio de sus funciones ha emitido un pronunciamiento expreso mediante el cual ha declarado la constitucionalidad de la Ley 32107, exhortando que dicha norma debe ser aplicada por todos los órganos jurisdiccionales", se lee en su oficio.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ "A TODA MÁQUINA" Y ELECCIONES EN EL JNE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Cinco partidos prometen revisión y salida de Corte IDH y otros tres defienden su permanencia en planes de gobierno

lr.pe

Además, Rospigliosi señala que existen órganos jurisdiccionales que emiten resoluciones que desconocen, contradicen o inaplican la ley pese al pronunciamiento del TC. Sin embargo, el Perú se encuentra suscrito al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), lo que obliga a los jueces a interpretar y aplicar la normativa interna conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos

"No obstante ello, se ha tomado conocimiento de que algunos órganos jurisdiccionales podrían venir emitiendo, o eventualmente emitir, pronunciamientos o resoluciones que desconozcan, contradigan o inapliquen la referida ley, pese a la existencia de un pronunciamiento claro, expreso y vinculante del máximo intérprete de la Constitución, sin que medie una motivación constitucional reforzada que justifique válidamente el ejercicio del control difuso, lo cual podría comprometer el adecuado funcionamiento del sistema de justicia y el principio de seguridad jurídica", agregó.

larepublica.pe

PUEDES VER: Ahora Nación reconoce que López Chau estuvo preso, pero obtuvo amnistía: "Su detención fue política, no penal"

lr.pe

Cabe recordar que en el mes de marzo del año pasado, un juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional rechazó aplicar esta ley en el caso del líder del MRTA Víctor Polay Campos y otros imputados.

El magistrado argumentó que la norma contraviene la imprescriptibilidad de crímenes graves y puede implicar impunidad. La defensa de Polay había invocado la ley para prescribir los delitos de lesa humanidad, pero finalmente el juez determinó que la normativa del Tribunal Constitucional permite ejercer control difuso sobre su inaplicabilidad en casos concretos.

La Ley 32107, que fue aprobada en agosto de 2024 por el Congreso, precisa que los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra solo son aplicables a hechos cometidos a partir del 1 de julio de 2002, cuando entró en vigor el Estatuto de Roma en el país, y para hechos anteriores remite a los plazos de prescripción vigentes en el Código Penal de 1991, lo que genera cuestionamientos sobre su compatibilidad con el principio de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad reconocido en tratados internacionales de derechos humanos de los que el Perú es parte.

Notas relacionadas
“Que venga a Ayacucho y nos diga terroristas en la cara”: víctimas responden a Rospigliosi

“Que venga a Ayacucho y nos diga terroristas en la cara”: víctimas responden a Rospigliosi

LEER MÁS
Anuncian que botarán a Keiko Fujimori de Puno tras declaraciones de Rospigliosi que califican de terroristas a fallecidos en protestas

Anuncian que botarán a Keiko Fujimori de Puno tras declaraciones de Rospigliosi que califican de terroristas a fallecidos en protestas

LEER MÁS
Rospigliosi busca eximir de culpa a PNP y FF.AA que maten a manifestantes en protestas

Rospigliosi busca eximir de culpa a PNP y FF.AA que maten a manifestantes en protestas

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ahora Nación reconoce que López Chau estuvo preso, pero obtuvo amnistía: "Su detención fue política, no penal"

Ahora Nación reconoce que López Chau estuvo preso, pero obtuvo amnistía: "Su detención fue política, no penal"

LEER MÁS
José Jerí evade responsabilidad en crímenes y ahora dice que delincuentes se sincronizan para desestabilizar al Gobierno

José Jerí evade responsabilidad en crímenes y ahora dice que delincuentes se sincronizan para desestabilizar al Gobierno

LEER MÁS
Rafael López Aliaga: JEE admite apelación y eleva al JNE tacha que podría dejar fuera de carrera a Renovación Popular

Rafael López Aliaga: JEE admite apelación y eleva al JNE tacha que podría dejar fuera de carrera a Renovación Popular

LEER MÁS
Cinco partidos prometen revisión y salida de Corte IDH y otros tres defienden su permanencia en planes de gobierno

Cinco partidos prometen revisión y salida de Corte IDH y otros tres defienden su permanencia en planes de gobierno

LEER MÁS
Guido Bellido uso la IA para anunciar por error que Lucinda Vásquez había muerto: “Ofrecemos disculpas”

Guido Bellido uso la IA para anunciar por error que Lucinda Vásquez había muerto: “Ofrecemos disculpas”

LEER MÁS
Hermana de Ollanta Humala postula al Senado con Perú Primero

Hermana de Ollanta Humala postula al Senado con Perú Primero

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Últimas noticias, Venezuela: Estados Unidos incauta otro buque petrolero que zarpó de Venezuela y que intentaba huir

Delincuentes abatidos por exmarino tenían antecedes por robo de casa

El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica: atraviesa aguas de hasta 71.2° de temperatura

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Elecciones Generales 2026: cuándo se vota, qué cargos se eligen y quiénes pueden sufragar

José Jerí evade responsabilidad en crímenes y ahora dice que delincuentes se sincronizan para desestabilizar al Gobierno

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Elecciones Generales 2026: cuándo se vota, qué cargos se eligen y quiénes pueden sufragar

José Jerí evade responsabilidad en crímenes y ahora dice que delincuentes se sincronizan para desestabilizar al Gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025