HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, viernes 09 de enero | LR+ Noticias

Tendencias

Cubano en Perú queda pasmado al ver que su pareja desecha una galonera de plástico: “En la isla cuestan hasta US$50”

En un video de TikTok, el extranjero explicó que en la isla las galoneras de plástico son esenciales para almacenar agua, dado el déficit que enfrentan, y el precio oscila entre 20 y 50 dólares.

El extranjero mostró su sorpresa al notar que en Perú las galoneras de plástico se desechan, una vez terminado el producto que almacenan.
El extranjero mostró su sorpresa al notar que en Perú las galoneras de plástico se desechan, una vez terminado el producto que almacenan. | Foto: composición LR/ TikTok / @jerez_92

Cuba es uno de los países de Latinoamérica que presenta problemas económicos, motivo por el que sus ciudadanos emigran constantemente a diversos lugares del mundo en busca de un mejor porvenir. Uno de ellos fue un hombre que decidió establecerse en Perú, pero algunas costumbres lo dejaron sorprendido, tal como mostró en un video de TikTok.

El usuario @jerez_92 estaba arreglando su vivienda y en una de las escenas grabó el preciso instante en que su pareja iba a botar a la basura una galonera de plástico de 5 litros que estaba vacía. De inmediato, el extranjero la detuvo y cuestionó su accionar, puesto que, según mencionó, sería un sacrilegio desechar un artículo muy costoso en la isla.

PUEDES VER: Cubano queda impresionado con espectacular desayuno en la sierra de Perú: “Empiezan el día potente”

lr.pe

“Los galoncitos de plástico sirven para almacenar agua”

“¿Qué vas a hacer? Tú vas a botar esto. ¿Estás loca?”, se le oyó decir en los primeros segundos de la grabación. La mujer le respondió que lo iba a botar, ya que no servía. Sin embargo, el inmigrante cubano explicó que en su país es costumbre guardar las galoneras de plástico para almacenar agua.

“¿Tú sabes lo que hacemos con esto? Guardar agua porque en Cuba hay déficit de todo. ¿Tú sabes cuánto cuesta un galoncito de estos en la isla? Un galoncito valía de 20 a 25 dólares cuando vivía allá. Actualmente pueden venderlo hasta en 50 dólares”, manifestó el joven.

PUEDES VER: Cubano queda sorprendido por los precios de consulta en el Hospital Nacional Dos de Mayo de Lima: 'En Cuba es gratis'

lr.pe

El extranjero mostró su sorpresa al notar que en Perú las galoneras de plástico se desechan una vez terminado el producto que almacenan. “Cinco litros para almacenar el agua en Cuba y aquí me dicen que lo botan. En Perú se puede botar porque no hay necesidad de almacenar agua”, continuó el muchacho.

La reacción de sorpresa del visitante generó una ola de comentarios en la popular red social china. Uno de los usuarios escribió: “En Perú lo que no vale se bota”. Otros, sin embargo, manifestaron que los envases de plástico sirven para el reciclaje o también se utilizan para almacenar agua en zonas donde el líquido elemento es escaso. “En los asentamientos humanos existe escasez de agua como en Cuba”.

Notas relacionadas
Cubano graba su reacción al canjear por primera vez su pavo navideño: "Vamos a cenar avestruz este fin de año"

Cubano graba su reacción al canjear por primera vez su pavo navideño: "Vamos a cenar avestruz este fin de año"

LEER MÁS
Gobierno de La Habana informa que 32 cubanos murieron tras ataques “criminales” de Estados Unidos a Venezuela

Gobierno de La Habana informa que 32 cubanos murieron tras ataques “criminales” de Estados Unidos a Venezuela

LEER MÁS
Cuba divulga las identidades y fotografías de los 32 cubanos fallecidos tras la operación militar de EE. UU. en Venezuela

Cuba divulga las identidades y fotografías de los 32 cubanos fallecidos tras la operación militar de EE. UU. en Venezuela

LEER MÁS
Los memes más graciosos y virales de la Nochebuena y Navidad 2025 que arrasan en redes

Los memes más graciosos y virales de la Nochebuena y Navidad 2025 que arrasan en redes

LEER MÁS
Padres peruanos sorprenden a maestra de inicial con inesperado regalo: “Pensó que era una TV”

Padres peruanos sorprenden a maestra de inicial con inesperado regalo: “Pensó que era una TV”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Peruana coloca curioso cartel en su carro y desata risas en TikTok: “No me grite, téngame paciencia”

Peruana coloca curioso cartel en su carro y desata risas en TikTok: “No me grite, téngame paciencia”

LEER MÁS
Egresado de Ingeniería de Minas revela por qué dejó su carrera y decidió para emprender en la venta de comida para mascotas: "No me arrepiento"

Egresado de Ingeniería de Minas revela por qué dejó su carrera y decidió para emprender en la venta de comida para mascotas: "No me arrepiento"

LEER MÁS
Usuario ganó US$400.000 tras apostar en línea que Nicolás Maduro saldría del poder antes de finalizar enero

Usuario ganó US$400.000 tras apostar en línea que Nicolás Maduro saldría del poder antes de finalizar enero

LEER MÁS
Tiktoker encara a señor al que donó S/3.220 para cubrir gastos médicos de su hijo, pero usó el dinero en su negocio: "Usted me pidió para el niño"

Tiktoker encara a señor al que donó S/3.220 para cubrir gastos médicos de su hijo, pero usó el dinero en su negocio: "Usted me pidió para el niño"

LEER MÁS
Emprendedor en Cusco se vuelve viral con su puesto de pizzas ‘Papa Yon’s’ y en redes reaccionan: “Lleva leche condensada”

Emprendedor en Cusco se vuelve viral con su puesto de pizzas ‘Papa Yon’s’ y en redes reaccionan: “Lleva leche condensada”

LEER MÁS
Peruana que trabaja en el BCP muestra CANASTA NAVIDEÑA y en redes dicen: “Nadie supera la Caja Huancayo”

Peruana que trabaja en el BCP muestra CANASTA NAVIDEÑA y en redes dicen: “Nadie supera la Caja Huancayo”

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Casi 3.900 peruanos se casaron con ciudadanos venezolanos entre 2017 y 2025, según registro del Reniec

Pase gratis al Parque de las Leyendas en enero 2026: solo para quiénes presenten estos 3 documentos

Docentes universitarios sin maestría ni doctorado podrán seguir dictando clases tras ley del Congreso

Tendencias

Egresado de Ingeniería de Minas revela por qué dejó su carrera y decidió para emprender en la venta de comida para mascotas: "No me arrepiento"

Novia sorprende al regalar su bouquet a la nueva pareja del padre de su hijo en su propia boda: “Por cuidar bien a mi niño”

Adolescente rompe en llanto durante partido de fútbol en Venezuela al volver a ver a su mamá tras 4 años de ausencia: “Mami”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí evade responsabilidad en crímenes y ahora dice que delincuentes se sincronizan para desestabilizar al Gobierno

Ruth Luque presenta denuncia constitucional contra Tomás Gálvez por desactivar equipos especiales

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025