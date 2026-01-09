El extranjero mostró su sorpresa al notar que en Perú las galoneras de plástico se desechan, una vez terminado el producto que almacenan. | Foto: composición LR/ TikTok / @jerez_92

Cuba es uno de los países de Latinoamérica que presenta problemas económicos, motivo por el que sus ciudadanos emigran constantemente a diversos lugares del mundo en busca de un mejor porvenir. Uno de ellos fue un hombre que decidió establecerse en Perú, pero algunas costumbres lo dejaron sorprendido, tal como mostró en un video de TikTok.

El usuario @jerez_92 estaba arreglando su vivienda y en una de las escenas grabó el preciso instante en que su pareja iba a botar a la basura una galonera de plástico de 5 litros que estaba vacía. De inmediato, el extranjero la detuvo y cuestionó su accionar, puesto que, según mencionó, sería un sacrilegio desechar un artículo muy costoso en la isla.

“Los galoncitos de plástico sirven para almacenar agua”

“¿Qué vas a hacer? Tú vas a botar esto. ¿Estás loca?”, se le oyó decir en los primeros segundos de la grabación. La mujer le respondió que lo iba a botar, ya que no servía. Sin embargo, el inmigrante cubano explicó que en su país es costumbre guardar las galoneras de plástico para almacenar agua.

“¿Tú sabes lo que hacemos con esto? Guardar agua porque en Cuba hay déficit de todo. ¿Tú sabes cuánto cuesta un galoncito de estos en la isla? Un galoncito valía de 20 a 25 dólares cuando vivía allá. Actualmente pueden venderlo hasta en 50 dólares”, manifestó el joven.

El extranjero mostró su sorpresa al notar que en Perú las galoneras de plástico se desechan una vez terminado el producto que almacenan. “Cinco litros para almacenar el agua en Cuba y aquí me dicen que lo botan. En Perú se puede botar porque no hay necesidad de almacenar agua”, continuó el muchacho.

La reacción de sorpresa del visitante generó una ola de comentarios en la popular red social china. Uno de los usuarios escribió: “En Perú lo que no vale se bota”. Otros, sin embargo, manifestaron que los envases de plástico sirven para el reciclaje o también se utilizan para almacenar agua en zonas donde el líquido elemento es escaso. “En los asentamientos humanos existe escasez de agua como en Cuba”.