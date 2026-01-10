Precio del dólar hoy, sábado 10 de enero de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales
Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.
Precio del dólar hoy, sábado 10 de enero, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: composición LR
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 10 de enero?
Banco de la Nación
- Compra: S/3.310
- Venta: S/3.420
BBVA
- Compra: S/3.286
- Venta: S/3.440
Interbank
- Compra: S/3.34
- Venta: S/3.38
BCP
- Compra: S/3.355
- Venta: S/3.670