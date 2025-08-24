Harvey Colchado sobre designación de Juan Santiváñez en el Minjusdh: “La meritocracia ya no importa”

El coronel en retiro y exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC), Harvey Colchado, rechazó la designación de Juan José Santiváñez como nuevo ministro de Justicia. Esto teniendo en cuenta los cuestionamientos en contra de Santiváñez cuando lideró la cartera del Interior.

Ante esto, Colchado enfatizó en el rechazo ciudadano que arrastra el nuevo ministro y sobre la cercanía con la presidenta. "¿Qué le debe Dina Boluarte a Juan José Santiváñez para nombrarlo ministro de Justicia? Un personaje censurado, con impedimento de salida del país y el mayor rechazo ciudadano; sin resultados en la lucha contra el crimen y con una investigación abierta por tráfico de influencias en el TC, INPE y el propio Minjusdh", indicó en su cuenta oficial de X.

El exjefe de la Diviac hace referencia a las tres mociones de censura que se presentaron ante el Pleno del Congreso contra Santiváñez Antúnez el último 21 de marzo de este año. Los motivos de estas fueron la, según señalan los oficios, falta de gestión del entonces líder del Mininter para frenar la inseguridad ciudadana.

Tras el debate, Santiváñez fue censurado con 79 votos a favor, 11 en contra y 20 abstenciones. Después de ello, fue designado a un nuevo cargo dentro del Ejecutivo el 17 de abril. Esta vez como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial.

"Ahora tendrá poder sobre el Minjusdh y también sobre los defensores públicos que participan en operativos contra criminales y corruptos. La meritocracia ya no importa: al parecer, solo interesa ser serviles al poder", indicó.