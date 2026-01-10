HOYSuscripcion LR Focus

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 10 de enero, según Jhan Sandoval

Este 10 de enero, el horóscopo de Jhan Sandoval ofrece predicciones para todos los signos zodiacales. Descubre lo que les depara el universo en amor, trabajo y salud.

Lee el horóscopo de hoy, 10 de enero.
Lee el horóscopo de hoy, 10 de enero. | Foto: Composición LR

Este sábado 10 de enero, los astros revelan nuevas predicciones para cada signo zodiacal, ofreciendo guía en el amor, el trabajo y la salud. AriesTauro, GéminisCáncerLeoVirgoLibraEscorpioSagitarioCapricornioAcuario y Piscis podrán conocer qué les depara el destino a través del horóscopo de Jhan Sandoval. Conoce si es el momento de tomar decisiones importantes, asumir nuevos retos o esperar con paciencia las oportunidades que el universo tiene para ti.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, sábado 10 de enero?

Aries

Tienes en claro la estrategia para que tus proyectos sean exitosos, pero la demora de un dinero frenaría la posibilidad de invertir o ejecutar inmediatamente. Es un tiempo de espera, paciencia.

Tauro

Hoy lograrás resaltar gracias a tu eficiencia y capacidad. Es posible que escuches ofertas que serán muy positivas. En el amor, tu magnetismo resaltará. Llega una nueva oportunidad sentimental.

Géminis

Tienes dudas y es mejor frenar cualquier decisión para poder evaluar bien tus opciones. En el amor, no caigas en una relación que no te brinde una real seguridad sentimental. Reflexiona.

Cáncer

Te cruzarás con una persona de muchos conocimientos. Le pedirás sugerencias para desarrollar tus planes y lo que pueda compartirte será de gran ayuda. Su guía será clave para avanzar.

Leo

Cuidado, podrías ilusionarte de alguien que sabes no tiene madurez emocional. Es mejor tomar distancia y evitar hacerte daño con una historia que no tiene pies ni cabeza. Actúa con reflexión.

Virgo

Si estás pensando en solicitar alguna mejora económica, es el momento de hacerlo. Llegarás a un acuerdo que será favorable para ti. En el amor, tu relación empieza a darte más seguridad.

Libra

Algunas personas que te rodean no están actuando de manera responsable. Hoy tendrás que mostrarte mucho más exigente si deseas que todo siga avanzando. En el amor, no seas tan cortante.

Escorpio

Un familiar te apoyará y juntos lograrán resolver ese problema que tantas tensiones te había generado. En el amor, expresarás lo que sientes sin tantas inhibiciones. Tu pareja estará encantada.

Sagitario

Tendrás que atender dos actividades que serán desgastantes y muy exigentes. El día será largo, pero gracias a tu constancia y fijación por el detalle lograrás culminar con todo exitosamente.

Capricornio

Se hablará de dinero, cuentas o facturaciones. Probablemente este tema traiga algunas tensiones con los implicados, pero gracias al tu orden y transparencia todo podrá ser aclarado.

Acuario

La distancia que ha tomado esa persona te ayudará a evaluar bien tus sentimientos. Sabes que no es amor, pero si apego. Conviene este tiempo a solas para evaluar y tomar una decisión.

Piscis

No te aferres a lo que tienes y confía en tus talentos. Se pondrán al frente nuevas y mejores opciones para tu crecimiento, solo tienes que arriesgar. En el amor, aléjate de quien no te brinda seguridad.

