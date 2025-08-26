HOYSuscripcion LR Focus

Martín Vizcarra denunció que podría ser cambiado nuevamente de penal     Martín Vizcarra denunció que podría ser cambiado nuevamente de penal     Martín Vizcarra denunció que podría ser cambiado nuevamente de penal     
Política

Jaime Chincha sobre regreso de Juan Santiváñez al gabinete ministerial: "Dina Boluarte se ha vuelto adicta a él"

El periodista Jaime Chincha mostró su rechazo al retorno de Juan José Santiváñez al gabinete y afirmó que la presidenta Dina Boluarte mantiene una dependencia política hacia el cuestionado ministro.

Jaime Chincha criticó la designación de Juan Santiváñez al Ministerio de Justicia. Foto: composición LR
Jaime Chincha criticó la designación de Juan Santiváñez al Ministerio de Justicia. Foto: composición LR

Jaime Chincha en 'Del hecho al dicho', mostró su rechazo al retorno de Juan José Santiváñez al gabinete ministerial, esta vez a la cartera de Justicia y dijo que la presidenta tiene cierta dependencia política con el censurado exministro del Interior.

"¿Quién crees que está tomando decisiones en el gobierno? ¿Juan José Santibáñez o Dina Boluarte? Yo creo que Santibáñez, ¿no? Pero esa es mi opinión. Esa es mi opinión. Juan José Santibáñez fue censurado por el Congreso, como les explicaba ayer, y el Congreso lo que ha debido hacer hoy es presentar inmediatamente una moción de censura y decir: 'Oiga, esto no se hace.

Si nosotros lo hemos censurado, ¿cómo es que usted vuelve a poner, señora Boluarte, a este señor censurado?' Porque censura, básicamente, quiere decir: no sirves para ser ministro, te botamos como ministro. ¿Por qué lo pone en el Ministerio de Justicia? Porque Dina Boluarte se ha vuelto adicta a Santivañez", sostuvo.

PUEDES VER: Betssy Chávez podría morir en 3 días si mantiene huelga de hambre seca, advierte el INPE

Asimismo, Chincha especuló sobre cuáles son las razones por las cuáles Dina Boluarte habría colocado a Santiváñez en el Ministerio de Justicia y dijo que su llegada coincide con el discurso recurrente de la mandataria acerca de retirar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

"Dina Boluarte responde a las órdenes, consejos y —vamos a ponerlo entre comillas— 'estrategias' de Juan José Santibáñez. Y entonces, desafiando al Congreso —esa es mi opinión—, lo ha colocado como ministro de Justicia. ¿Por qué ministro de Justicia? Porque es una cartera importantísima en los frentes en los que Dina Boluarte se está posicionando: el retiro del Perú de la Corte Interamericana, deshacerse de la fiscal de la Nación, deshacerse de sus investigaciones fiscales, y el Tribunal Constitucional ya se lo permitió", criticó.

