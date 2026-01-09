HOYSuscripcion LR Focus

Elecciones Generales 2026: cuándo se vota, qué cargos se eligen y quiénes pueden sufragar

Las elecciones generales 2026 definirán al próximo presidente del Perú y a la nueva conformación del congreso bicameral, en un proceso organizado por el JNE y la ONPE que convoca a millones de ciudadanos habilitados para votar.

Conoce todos los detalles de las elecciones generales 2026. Foto: composición LR
Conoce todos los detalles de las elecciones generales 2026. Foto: composición LR

Las elecciones generales 2026 se realizarán el domingo 12 de abril y marcarán un nuevo proceso de renovación de las principales autoridades políticas del país, desde la Presidencia de la República hasta el Parlamento, en un contexto de cambios normativos y un retorno al sistema legislativo bicameral.

En esta jornada electoral, los peruanos acudirán a las urnas para elegir a quienes conducirán el Ejecutivo y el Legislativo durante el próximo quinquenio, bajo la supervisión de los organismos que integran el sistema electoral, entre ellos el JNE, la ONPE y los JEE.

El proceso contempla una primera vuelta electoral y, de ser necesario, una segunda jornada para definir al jefe de Estado, además de la elección simultánea de representantes al congreso, ahora dividido en diputados y senadores, conforme a la reforma constitucional vigente.

Ante el interés ciudadano por conocer los detalles del proceso, surgen dudas clave sobre la fecha exacta de votación, los cargos que estarán en disputa y quiénes se encuentran habilitados para sufragar en las elecciones 2026, aspectos que están regulados por normas electorales y resoluciones oficiales.

¿Cuándo se vota?

Las elecciones generales 2026 se llevarán a cabo el domingo 12 de abril, fecha establecida en la Ley Orgánica de Elecciones y ratificada por el cronograma oficial aprobado por el JNE, que regula todas las etapas del proceso electoral.

Ese día, los ciudadanos deberán acudir a sus locales de votación desde las primeras horas de la mañana, según la asignación que figure en el padrón electoral, elaborado a partir de la información del Reniec y administrado por la ONPE.

En caso ningún candidato presidencial alcance más del 50 % de los votos válidos, la normativa electoral dispone la realización de una segunda vuelta, prevista para el 7 de junio de 2026, en la que competirán las dos listas presidenciales más votadas de la primera jornada.

¿Qué cargos se eligen?

Durante las elecciones generales 2026, los ciudadanos elegirán al Presidente de la República y a los vicepresidentes que integran la fórmula presidencial inscrita ante el JNE, quienes asumirán la conducción del Ejecutivo por un periodo de cinco años.

Asimismo, se renovará por completo el congreso bicameral, conformado por diputados y senadores, lo que representa el retorno de un modelo legislativo que no se aplicaba en el país desde hace varias décadas.

A estos cargos se suma la elección de los representantes del Perú ante el Parlamento Andino, quienes cumplen funciones de representación supranacional y forman parte del proceso electoral general, bajo las mismas reglas de fiscalización y control.

¿Quiénes pueden sufragar?

Están habilitados para votar en las elecciones 2026 todos los ciudadanos peruanos mayores de 18 años que figuren en el padrón electoral definitivo, siempre que cuenten con Documento Nacional de Identidad vigente o dentro de los plazos permitidos por la ley.

El derecho al sufragio alcanza tanto a los peruanos residentes en el territorio nacional como a aquellos que viven en el extranjero, quienes podrán votar en los consulados habilitados, conforme a la organización dispuesta por la ONPE.

También pueden participar personas con discapacidad y ciudadanos registrados en padrones especiales, quienes cuentan con medidas de accesibilidad para ejercer su derecho al voto, bajo la supervisión de los JEE y los organismos electorales competentes.

