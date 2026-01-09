Edmundo González exige “reconocimiento explícito” de su victoria electoral en Venezuela en julio de 2024
Durante una conversación con el presidente de españa, González Urrutia pidió el reconocimiento de su victoria en las elecciones presidenciales en las que se dio como ganador a Nicolás Maduro.
El opositor venezolano Edmundo González Urrutia, quien vive exiliado en España, pidió este viernes el "reconocimiento explícito" de su presunta victoria en las elecciones presidenciales de 2024 —unos comicios que, en los resultados oficiales, dieron como vencedor a Nicolás Maduro, quien fue ahora se encuentra detenido en Estados Unidos.
Durante una conversación telefónica con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, González Urrutia aseguró que recuperar la democracia en Venezuela "pasa por el reconocimiento explícito del resultado electoral del 28 de julio de 2024".
Sánchez pretende contribuir a la pacificación en Venezuela
El presidente español expresó que su objetivo es "contribuir a acercar posiciones" entre la oposición venezolana en el exilio y la presidenta interina, Delcy Rodríguez, con quien también tuvo una conversación. "España respalda una transición pacífica, dialogada y democrática en Venezuela, liderada por los propios venezolanos. Queremos acompañar al país en esta nueva etapa y contribuir a acercar posiciones", señaló Sánchez en X.
Un poco antes, González Urrutia había dicho que le "alegra profundamente" ver la emoción de los presos liberados abrazándose con sus seres queridos después de las excarcelaciones iniciadas en Venezuela. Sin embargo, también advirtió en su conversación con Sánchez sobre la posibilidad de que se tratara de "gestos tácticos", ya que muchos prisioneros políticos aún siguen detenidos. "La liberación selectiva de detenidos no puede sustituir la restitución plena de derechos ni el reconocimiento del mandato democrático otorgado por los venezolanos el 28 de julio de 2024", indicó.
Pide la liberación de presos políticos en Venezuela
Hace unos días, González Urrutia dijo que la "normalización" de Venezuela solo será posible cuando se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas y cuando "se respete sin ambigüedades la voluntad mayoritaria", expresada en las últimas elecciones.
"Nuestra legitimidad proviene del mandato popular y del respaldo claro de millones de venezolanos que anhelan un país con paz, con instituciones y con un futuro. Ese respaldo es profundo, mayoritario y sostenido, y jamás será traicionado", expresó el opositor.
González Urrutia abandonó Venezuela en septiembre de 2024 tras recibir una orden de arresto emitida por las autoridades del país, y se refugió en Madrid. La oposición venezolana, que hizo públicas las actas de las mesas de votación —aunque el gobierno las calificó de fraudulentas— sostiene que él es el verdadero vencedor de los comicios.
Venezuela anuncia excarcelación de presos políticos
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, anunció el jueves 8 de enero de 2026 que el régimen venezolano tomó la decisión de poner en libertad a "un número importante" de presos políticos nacionales y extranjeros. La excarcelación, según dijo, busca "colaborar en el esfuerzo de la unión nacional".
Rodríguez, a través de un mensaje emitido por la estatal Venezolana de Televisión (VTV), anunció la liberación de personas que fueron apresadas por razones políticas. "Para la convivencia pacífica el gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras", explicó. Sin hacer hincapié en la cifra de excarcelados, indicó que las liberaciones "están ocurriendo desde este mismo momento".