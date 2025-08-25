HOYSuscripcion LR Focus

Política

Doble discurso: Carlincatura expone cómo ciertas autoridades cambian de postura para blindar a la presidenta

La Carlincatura de hoy retrata la facilidad con la que algunos actores del poder modifican sus discursos y pasan de exigir transparencia a justificar el blindaje de la mandataria.

Carlincatura expone la decisión de magistrados del TC y autoridades que avalaron cuando años atrás tenían otra posición. Foto: composición LR
Carlincatura expone la decisión de magistrados del TC y autoridades que avalaron cuando años atrás tenían otra posición. Foto: composición LR

En la Carlincatura de hoy, 25 de agosto, se retrata el doble discurso de ciertas autoridades que, tras años atrás de proclamar la importancia de la fiscalización y la rendición de cuentas del presidente, hoy avalan que la mandataria permanezca fuera del alcance de las investigaciones en su contra. Lo que expone cómo los principios y valores pueden ser cambiantes ante el contexto político.

Carlincatura del 25 de agosto de 2025.

Carlincatura del 25 de agosto de 2025.

