Doble discurso: Carlincatura expone cómo ciertas autoridades cambian de postura para blindar a la presidenta

Carlincatura expone la decisión de magistrados del TC y autoridades que avalaron cuando años atrás tenían otra posición. Foto: composición LR

En la Carlincatura de hoy, 25 de agosto, se retrata el doble discurso de ciertas autoridades que, tras años atrás de proclamar la importancia de la fiscalización y la rendición de cuentas del presidente, hoy avalan que la mandataria permanezca fuera del alcance de las investigaciones en su contra. Lo que expone cómo los principios y valores pueden ser cambiantes ante el contexto político.

