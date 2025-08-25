Doble discurso: Carlincatura expone cómo ciertas autoridades cambian de postura para blindar a la presidenta
La Carlincatura de hoy retrata la facilidad con la que algunos actores del poder modifican sus discursos y pasan de exigir transparencia a justificar el blindaje de la mandataria.
En la Carlincatura de hoy, 25 de agosto, se retrata el doble discurso de ciertas autoridades que, tras años atrás de proclamar la importancia de la fiscalización y la rendición de cuentas del presidente, hoy avalan que la mandataria permanezca fuera del alcance de las investigaciones en su contra. Lo que expone cómo los principios y valores pueden ser cambiantes ante el contexto político.
