Defensoría del Pueblo buscó blindar a Dina Boluarte evitando que sea investigada por delitos de corrupción
Documento reveló que Josué Gutiérrez propuso restringir las investigaciones contra Boluarte modificando el artículo 117 de la Constitución Política del Perú.
- Defensor de los investigados: Carlincatura expone respaldo de la Defensoría ante nueva ley de extinción de dominio
- Trabajadores de la Defensoría del Pueblo rechazan actual gestión de Josué Gutierrez: "Se aleja de los sectores más vulnerables"
Un reportaje de Punto Final reveló nuevos cuestionamientos a la imparcialidad de la Defensoría del Pueblo. El dominical accedió a un informe elaborado por la Defensoría en septiembre de 2024 que refuerza los indicios de un intento de blindaje de parte de Josué Gutiérrez, titular de la institución, a la presidenta Dina Boluarte. Se trata del documento N°226, titulado 'Propuestas para fortalecer la institucionalidad democrática', en el que Gutiérrez proponía modificar el artículo 117 de la Constitución para restringir aún más las investigaciones al presidente en funciones.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
La propuesta buscaba que un mandatario solo pueda ser investigado y acusado por los supuestos ya contemplados en la Constitución: traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso o bloquear el funcionamiento de organismos electorales. De aplicarse, la jefa de Estado quedaría blindada frente a indagaciones por corrupción u otros delitos comunes, como el caso Rolex o las muertes en las protestas sociales de 2022 y 2023.
PUEDES VER: Los primeros días de Martín Vizcarra en Ancón II: expresidente es recluido en el tópico del penal a falta de espacio adecuado
El informe no fue publicado en la web institucional y se mantuvo bajo reserva, aunque fue presentado en el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, espacio donde participan las principales autoridades del Estado, incluida Boluarte. Este giro contrasta con la posición de la Defensoría en 2022, cuando bajo la gestión de Walter Gutiérrez defendía que el presidente sí debía ser investigado, aunque no acusado.
La constitucionalista Beatriz Ramírez, consultada por el dominical, cuestionó que el nuevo informe no cite ni explique por qué se abandonó el criterio anterior. A su juicio, el viraje carece de fundamentos técnicos y refleja una alineación con el Ejecutivo.
PUEDES VER: Telmo Hurtado sobre matanza de 26 niños en Accomarca: ‘Yo he tenido la determinación de eliminarlos’
Josué Gutiérrez y sus constantes defensas a favor de Dina Boluarte
Como se sabe, la Defensoría, bajo la gestión de Gutierrez, participó en el proceso competencial presentado por Boluarte ante el Tribunal Constitucional en calidad de amicus curiae, una figura que permite opinar sin ser parte del proceso. En esa intervención, la institución respaldó directamente la posición de la mandataria, lo que alimenta la percepción de que se convirtió en un aliado político del Gobierno.
PUEDES VER: Harvey Colchado sobre designación de Juan Santiváñez en el Minjusdh: “La meritocracia ya no importa”
Gutiérrez niega haber buscado blindar a Boluarte y asegura que su propuesta pretendía fortalecer la figura presidencial. La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ya advirtió que las indagaciones preliminares contra la jefa de Estado seguirán en curso, aunque no puedan derivarse al Congreso. Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo afronta cuestionamientos por un aparente papel de escudo institucional en favor de la presidenta.