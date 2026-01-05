HOYSuscripcion LR Focus

Política

Fiscalía recupera más de S/2 millones en inmuebles vinculados a la cúpula de Sendero Luminoso

Se trata de 4 inmuebles situados en San Martín De Porres y Ventanilla, vinculados al caso 'Artemio', los cuales fueron recuperados como parte del proceso de extinción de dominio para bienes vinculados a actividades criminales.


Un total de cuatro inmuebles, valorizados en S/ 2 853 951.67, vinculados a la cúpula de Sendero Luminoso fueron recuperados por la Tercera Fiscalía Provincial de Extinción de Dominio de Lima, tras ganar una demanda judicial sobre dichos bienes.

Uno de los inmuebles está ubicado en San Martín de Porres, mientras que los tres restantes están en Ventanilla. En su totalidad pasarán a ser propiedad del Estado, en estricto cumplimiento del proceso de extinción de dominio.

De acuerdo con la investigación a cargo de la fiscal Cecilia Pérez Breña, los inmuebles de Ventanilla "fueron adquiridos por José Villanueva, quien fue condenado por delitos de terrorismo y lavado de activos, luego de recibir dinero del sentenciado Florindo Flores Hala (‘Artemio’), el cual fue introducido al sistema financiero, bajo apariencia de legalidad, a través de la adquisición de bienes", informa la Fiscalía.

Sobre el edificio situado en San Martín de Porres, la institución precisa que fue transferido por Hermelinda Salvador, "condenada por el delito de lavado de activos proveniente del tráfico ilícito de drogas, a favor de su hijo Jordán Poma, a través de un anticipo de herencia".

"Este caso evidencia el efecto útil de los tratados internacionales, como la Convención de Palermo y la Convención de Viena, que permiten garantizar que quienes participaron en actos ilícitos, como terrorismo y narcotráfico, no sigan beneficiándose de bienes adquiridos producto del crimen", se lee en el comunicado de la Fiscalía.

Por su parte, el coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio, Raúl Peña Cabrera Freyre, manifestó que estará pendiente de que, en caso no se apele, la sentencia se mantenga firme.

En agosto último, la Fiscalía alertó que otros procesos de extinción de dominio vinculados a bienes de redes del narcoterrorismo (incluido Sendero Luminoso) podrían verse afectados o archivados por decisiones recientes del Tribunal Constitucional y reformas a la normativa, lo que incluye bienes que aún no han sido definitivamente transferidos al Estado.

En ese entonces, el fiscal adjunto supremo Mirko Cano Gamero, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio, señaló en una conferencia de prensa realizada este martes que la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Extinción de Dominio impacta a más de 700 procesos únicamente en Lima, luego de que en junio de ese mismo año, el TC declaró fundada en parte la demanda de inconstitucionalidad presentada por el defensor del pueblo Josué Gutiérrez contra la referida norma.

