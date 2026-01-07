El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica: atraviesa aguas de hasta 71.2° de temperatura

Un nuevo túnel en el sur del Perú ha captado la atención internacional. Se trata de una moderna infraestructura ubicada en el distrito de Ollachea, provincia de Carabaya, en la región Puno, que ha sido reconocida con un Guinness World Record. La distinción destaca la proeza técnica de esta obra, que atraviesa zonas con aguas geotérmicas que superan los 70 grados centígrados, lo que representó un enorme desafío de ingeniería, tanto por las condiciones extremas como por su ubicación en la cordillera.

La obra beneficia a más de un millón de personas y forma parte de la carretera IIRSA Sur – Tramo 4: Puente Inambari–Azángaro. Se desarrolla entre los kilómetros 232 y 233 de esta vía estratégica que conecta la región Puno con el sur del país. Su puesta en funcionamiento representa un avance clave para la conectividad y el desarrollo económico del sur peruano, al facilitar el acceso a los mercados y a los puertos del litoral.

Túnel Ollachea: así es la megaobra peruana reconocida con récord mundial

El Túnel Ollachea, ubicado en la región andina de Puno, es una de las infraestructuras viales más importantes del sur del país y ha logrado reconocimiento internacional por su complejidad técnica. La obra demandó una inversión aproximada de USD 100 millones y fue ejecutada por la concesionaria Intersur Concesiones S.A.

Esta vía estratégica tiene una longitud total de 1.024 metros, de los cuales 906 metros corresponden al túnel, incluidos sus portales. Además, cuenta con accesos de 33 metros en la entrada y 85 metros en la salida, lo que facilita una circulación segura y fluida en una zona de alta complejidad geográfica. El túnel se ubica entre los kilómetros 232 y 233 del tramo Puente Inambari–Azángaro, un eje clave para el traslado de personas y mercancías desde Puno.

Con una inversión de USD 100 millones el Túnel Ollachea tiene 906 metros de longitud. Foto: MTC

En cuanto a seguridad y operación, el Túnel Ollachea dispone de un sistema electromecánico integral, alineado al Manual de Carreteras – Túneles y a la normativa eléctrica y de seguridad vigente. Incluye iluminación LED de alta potencia, sistemas automatizados con controladores industriales, ventilación mecánica para el control de humos y contaminantes, detección de incendios y gases, además de CCTV, megafonía y señalización de evacuación.

Récord Guinness por tecnología e ingeniería en el Perú

El Perú ha logrado un nuevo reconocimiento internacional al ingresar a los libros del Guinness World Records gracias a este proyecto de infraestructura vial. La obra fue distinguida en la categoría “Aguas geotérmicas de temperatura muy elevada atravesadas por un túnel vehicular”, según informó el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC). El reconocimiento fue otorgado el 15 de diciembre de 2025.

La certificación se concedió luego de que, durante el proceso de medición técnica, se registrara una temperatura máxima de 71,2 grados centígrados en las aguas geotérmicas que rodean el túnel. Esta condición geológica extrema representó uno de los mayores desafíos de ingeniería enfrentados durante la ejecución del proyecto.

Un nuevo túnel en Ollachea ha sido reconocido por Guinness World Records por atravesar aguas geotérmicas a 71.2 °C. Foto: MTC

La construcción de la obra se desarrolló en dos etapas claramente diferenciadas. En la primera se ejecutaron las obras civiles, que incluyeron la excavación del macizo rocoso, la instalación de sistemas de sostenimiento, el control de infiltraciones, el aislamiento térmico, así como los trabajos de pavimentación y drenaje. Estas labores se realizaron a una altitud de 2.785 metros sobre el nivel del mar.

La segunda etapa estuvo orientada a la implementación de los sistemas electromecánicos y de seguridad, entre ellos la ventilación, iluminación, control y señalización, además de la puesta en funcionamiento del centro de monitoreo. Estos componentes son clave para garantizar una operación segura y eficiente del túnel en una zona de alta complejidad geográfica.

