JNE revisará caso de López Aliaga por omitir información en Hoja de Vida

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) solicitará a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) toda la información relacionada con la empresa Peruval Corp. S.A., que fundó Rafael López Aliaga en 1995.

En la Declaración Jurada de Hoja de Vida, que obliga a los candidatos registrar la titularidad de acciones en empresas, López Aliaga solamente mencionó a la filial de Panamá de Peruval Corp. S.A., y no a la que constituyó en Lima hace 30 años.

De acuerdo con una consulta de La República, el JNE señaló que para verificar la presunta omisión sobre Peruval Corp. S.A. de Lima, el organismo electoral “solicita la información a las instituciones correspondientes, (luego) realiza el análisis y actúa de acuerdo con el Reglamento”.

Este diario revisó el expediente de la empresa Peruval Corp. S.A. de Lima que se encuentra en la Sunarp y que se inicia con la ficha de constitución. En este documento se indica que de las 100,000 acciones de la empresa, Rafael López Aliaga cuenta con 5,000 acciones y su socio Lorenzo Sousa Debarbieri acreditó otras 5,000. Además, a nombre de la firma Peruval Agente de Bolsa, se inscribieron 90,000 acciones.

Es importante indicar que los dueños de Peruval Agente de Bolsa son los mismos López Aliaga y Sousa Debarbieri.

Como una investigación de La República lo ha revelado, Peruval Corp. S.A. de Lima tiene una deuda coactiva con la Sunat por S/12,979,385. Además, Peruval Agente de Bolsa (dueña de 90,000 acciones) también adeuda S/1,021,503 a la Sunat.

Según fuentes del JNE, López Aliaga debió reportar no solo a Peruval Corp. S.A., filial de Panamá, sino también a Peruval Corp. S.A., que fundó en 1995.

Es muy probable que la intención del candidato de Renovación Popular al ocultar a Peruval Corp. S.A. de Lima, sería que no se conociera la millonaria deuda coactiva con la Sunat.

Peruval Corp. S.A. de Lima es parte del consorcio que ganó la concesión del Ferrocarril del Sur y del Sur Oriente, en 1999. Desde entonces, el concesionario denominado Ferrocarril Transandino S.A. -que controla en un 50% Peruval Corp. S.A. y el otro 50% la firma extranjera Belmond Ltd.-, ha reportado importantes ingresos, sin embargo arrastra una deuda coactiva con la Sunat por S/12,979,385.

López Aliaga ha dicho públicamente que Sunat le ha informado que no tiene ninguna deuda coactiva. Pero la base de datos de esta entidad sobre omisiones tributarias reportadas a Centrales de Riesgo, reporta que Peruval Corp. S.A. de Lima debe tributos por más de S/12,9 millones.

Si Peruval Corp. S.A. de Lima es concesionaria de bienes del Estado, con mayor razón López Aliaga debió consignar a dicha empresa en la Declaración Jurada de Hoja de Vida.

“López Aliaga sí está en la obligación de declarar sus acciones y participaciones en dicha empresa (Peruval Corp. con sede en Lima). Es una falta de transparencia y es dolosa”, señaló el especialista en derecho electoral, Kevin Advíncula Medrano.

“Lo que dice el reglamento del JNE es que el candidato debe declarar todas sus acciones. Por lo que (López Aliaga) está obligado a declarar. Toda omisión que hacen los candidatos respecto de información relevante en sus patrimonios, vulnera el derecho que tiene toda la ciudadanía y el electorado a formarse una opinión respecto de los candidatos, indicó el experto en legislación electoral Roy Mendoza Navarro.

Debe intervenir Fiscalización