"Esto obedece a un plan criminal": la fuerte crítica de Harvey Colchado a Boluarte por designación a Santiváñez

Harvey Colchado se mostró en contra de la designación de Juan José Santiváñez como nuevo ministro de Justicia. Foto: Composición/LR

Harvey Colchado se mostró en contra de la designación de Juan José Santiváñez como nuevo ministro de Justicia. Foto: Composición/LR

El coronel en retiro Harvey Colchado cuestionó la decisión de la presidenta Dina Boluarte de designar a Juan José Santiváñez como nuevo ministro de Justicia, tras haber sido censurado como titular del Ministerio del Interior en marzo de este año por parte del Congreso. En una entrevista para La República, Colchado calificó el nombramiento de su actual enemigo político como un "plan criminal" y aseveró que, pese a que "se siente poderoso", el poder "le durará poco tiempo".

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

¿Cómo se interpreta el nombramiento de Santiváñez como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos?

Definitivamente que hay un interés oscuro, hay un interés común para proteger a la presidenta y a todo un entorno que tiene que ver con el Ejecutivo y Legislativo. Mejor dicho, Santiváñez no permanece en el Ejecutivo por nada, es porque él es funcional para Dina Boluarte por haber interferido en la investigación de que hicimos nosotros en la policía, en la Eficcop. Él no dejó de estar en el Ejecutivo tras ser censurado, él pasó a ser jefe de una oficina de control intergubernamental creada solo para él. Ha venido siendo un premier de las sombras. Y ahora necesitan alguien que tenga desparpajo, no tener miedo a hacer esta reforma del sistema de justicia.

PUEDES VER: Municipalidad de Lima censura a La República y niega ingreso a presentación de segundo lote de trenes

¿Con qué objetivo?

El objetivo es tomar el Ministerio Público, sobre todo, la Fiscalía de la Nación, porque investigan a los aforados, a los ministros, a los congresistas, a la presidenta.

¿Y la Corte IDH?

Ese es el otro objetivo que estaba por ahí. (Santiváñez) va a ser el que se encargue de eso, porque él representa al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque él es el abogado del Estado, va a iniciar la salida o a iniciar la salida de la Corte IDH. ¿Cuál es el objetivo? Supuestamente, para combatir la criminalidad, la inseguridad y, al salir, se podría ver la pena de muerte.

¿No buscarían la salida de la Corte IDH porque tarde o temprano alcanzarían a la presidenta por las muertes en protestas?

(Lo de la inseguridad), es un pretexto. ¿La realidad cuál es? Que Dina no sea investigada por las muertes en protestas al inicio de su Gobierno. Lo otro es el bindaje a él mismo porque ahora no tiene inmunidad, no tiene protección y está siendo investigado y con eso se va a brindar porque en cualquier momento puede pedir su detención preliminar, ya tiene impedimento de salida.

¿Al ser ministro de Justicia tendría más poder que en el despacho del Interior?

Esto también es gravísimo: al Ministerio de Justicia también está adscrito la Procuraduría General de la República; o sea, ellos manejan a todos los abogados que defienden el Estado y el Estado es el agraviado en delitos de corrupción, drogas, etc. Y, justamente, esa ley pro crimen que dice que todo defensor debe estar en un allanamiento, él va a tener el manejo. Cualquier objetivo que la policía requiera, él va a saber e inmediatamente va a informar a la presidenta y el entorno presidencial que está en el Gobierno.

Nunca antes se ha visto un ministro de Justicia ampliamente cuestionado y con serias investigaciones en su contra...

Cómo alguien que, es su especialidad, defender a presuntos integrantes de organizaciones criminales o delitos de corrupción, muchos de ellos condenados con responsabilidad, va a estar a cargo de administrar, de dirigir o de presidir la reforma del sistema de justicia.

Pero el poder es efímero...

Claro. Ahora él se siente poderoso, pero le durará poco tiempo. Definitivamente, va a haber responsabilidades porque esto obedece a un plan criminal lamentablemente. Está en manos del Congreso que es quien lo ha censurado, no puede permitir esta burla. Es una burla al Congreso. Yo confío de que acá se va a diferenciar quién está de qué lado y a los congresistas de que hagan un voto consciente y defiendan la institucionalidad del sistema de justicia, de la Fiscalía, del poder judicial, porque la policía ya está tomada.

Usted publicó un tweet en el que pregunta: '¿Qué le debe Dina Boluarte a Juan José Santiváñez?'. Le traslado esa misma pregunta

Le debe haber logrado que su hermano no sea investigado o le hayan dado la comparecencia en el caso de Los Waykis en la Sombra. En ese entonces, se derogó del Código Procesal Penal, lo que refiere a la detención preliminar justo cuando su hermano estaba con orden de captura. Segundo, yo fui agente especial encubierto, grabé al abogado de la presidenta y las presiones. Luego me pasaron al retiro. Todo con tal de que no investiguen y persigan en forma honesta y transparente a la presidenta.

El Ministerio Público, como usted menciona, correría peligro por una eventual reforma. Sin embargo, eso no es algo que se dé de la noche a la mañana. ¿Usted considera que con Santiváñez se comenzarían a colocar los primeros eslabones? Se lo pregunto porque Santiváñez cuando fue censurado, dijo en una despedida, 'nos vemos en 2026' y tendría hasta octubre para poder inscribirse…

Exacto, tiene un mes y medio para cumplir con este plan maquiavélico. Va a dejar la base y las columnas listas para que esto continúe, para que lo continúen. Y si no acaba en este Gobierno, ellos creen que van a ser congresistas y desde el Congreso lo van a impulsar seguramente. El plan está dado y el pueblo está dormido. Los que salimos a hablar somos pocos y nos están abriendo investigaciones con campañas de desprestigio como en la época de Fujimori.

Solo se puede detener con el voto de cada peruano…

Las personas tienen que salir a protestar. El castigo viene en las urnas. Identifiquen bien a esos partidos políticos que han validado estos actos con leyes pro crimen y están permitiendo que se tome el sistema justicia. Identifíquelo y ahí tiene que ser el corte para mejorar. Más bajo solo hemos estado en el gobierno de Fujimori.

Me llama la atención un detalle. El ministro de Justicia, por ley, el asesor legal de la presidenta y del Consejo de Ministros. ¿Quiere decir que lo que él asesore o lo que diga se hará?

Así es. Él es el que asesora y como asesor jurídico da su opinión. Pero su opinión sirve de sustento para que la presidenta y las otras entidades puedan tomar con base en su opinión, si algo es viable o no.

Por otro lado, desde el Congreso un pequeño sector lo respalda…

Su alianza con muchos progresistas, lamentablemente, que están sujetos a investigaciones y necesitan sacar a la actual fiscal de la Nación para poner una fiscal a su medida, lo van a apoyar. Entonces, esto se ve mal. La única salida que existe son las próximas elecciones.

¿Cómo queda el premier Arana? Él es muy diplomático, estuvo en el Ministerio de Justicia. ¿Se quiebran las relaciones dentro del Palacio con Santiváñez?

La balanza se ha equilibrado. Antes, Arana era el hombre quien asesoraba en última instancia a la presidenta. ¿Pero cuándo sucede que la presidenta ve con mejores ojos a Santiváñez? Cuando él colabora en la desactivación del Equipo Especial Policial de Eficcop. Cuando su hermano estaba siendo perseguido y el Congreso había derogado la detención preliminar y siendo Justicia quien debería observar cualquier ley que viene del Congreso, Arana no lo hizo, pero sí lo hizo Santiváñez. Se puede decir que el ministro Santiváñez es más avezado, más arriesgado. Si él dice: para llegar arriba, está dispuesto a hacer todo para llegar en lo más alto del poder.

Se lo pregunto también debido a que en el Congreso se ha presentado una moción para citar al Premier para que explique las razones del nombramiento de Santiváñez...

Claro, ahí se va a ver cuando vaya a explicar, pero yo me imagino que la explicación lo va a dar porque él ya no está colaborando con la presidenta. Ya están jugando en pared. (…) Ya están conectados. Ahorita Santiváñez es el que va a encabezar la restructuración del sistema judicial y Arana, es más inteligente, y dice 'a futuro van a enfrentar una responsabilidad penal como Fujimori, mejor que lo haga él'. También tiene su lectura y sabe mover bien sus fichas.

La última: ¿Usted postulará al Congreso el próximo año?

No lo he pensado. He pensado a futuro, pero sí voy a apoyar asesorando a algunos partidos que considero que deberían estar en el Congreso para equilibrar la balanza, porque los congresistas que están ahora, están a nivel subsuelo.