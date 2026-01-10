Cateriano: "¿Dónde estuvo RLA durante el saqueo de Fujimori y Montesinos? Pues haciendo negocios con la dictadura"

El expremier Pedro Cateriano, quien postula como vicepresidente y senador por Libertad Popular en las próximas elecciones generales, lanzó un video para recordar los negocios que concretó el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, durante la dictadura del hoy fallecido Alberto Fujimori.

Hizo este recordatorio sin anestesia. “¿Dónde estuvo el desorbitado exalcalde de Lima cuando la dictadura de Fujimori y Montesinos saqueaba el Estado, cuando eran de dominio público las denuncias de corrupción? ¿Qué dijo? ¿Hizo alguna denuncia? ¿Salió a combatir la corrupción? No. ¿Y por qué no? Porque simple y llanamente estaba haciendo negocios con la dictadura”, manifestó el ex primer ministro.

Cateriano continuó al señalar que una de las empresas de López Aliaga obtuvo un importante contrato con el Estado, “para hacerse del monopolio del tren Cusco-Machu Picchu que incrementó escandalosamente su fortuna”. “Así cualquiera se hace millonario, si hace negocios con la dictadura”, expresó.

Y en efecto. El 20 de setiembre de 1999, en plena campaña por la re-reelección de Fujimori, el Estado peruano firmó el contrato de concesión del tramo ferroviario sur-oriente (Cusco-Machu Picchu) con el consorcio Ferrocarril Trasandino S.A. (Fetransa), de Rafael López Aliaga y su socio Lorenzo Sousa Debarbieri.

Fetransa tiene la concesión de 35 años del tramo férreo Cusco-Machupicchu Pueblo, mientras que PeruRail, cuyo accionista también es López Aliaga,pone los trenes en para el traslado de pasajeros.

Critica que lleve a Absalón Vásquez

En otro momento del video, el expremier respondió que le llama la atención que ahora López Aliaga pretenda vender la idea de ser un moralizador o fiscalizador cuando lleva cuestionados candidatos. “Más aún cuando vemos que se está aliando con personajes que estuvieron al servicio de la siniestra dictadura de Fujimori y Montesinos”, afirmó mostrando una foto de Absalón Vásquez, quien postula al Senado por Renovación Popular.

Por el momento, el candidato de Renovación Popular no ha respondido. La campaña electoral ya ha comenzado.