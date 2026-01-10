HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Temblor de magnitud 4,0 remeció Arequipa
Temblor de magnitud 4,0 remeció Arequipa     Temblor de magnitud 4,0 remeció Arequipa     Temblor de magnitud 4,0 remeció Arequipa     
Política

Cateriano: "¿Dónde estuvo RLA durante el saqueo de Fujimori y Montesinos? Pues haciendo negocios con la dictadura"

Candidato al Senado y la vicepresidencia por Libertad Popular cuestionó al líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, por los contratos del tren Cusco-Machu Picchu Pueblo. Critica también que lleve en sus filas a Absalón Vásquez. Empezó la campaña electoral.

Pedro Cateriano cuestiona a Rafael López Aliaga.
Pedro Cateriano cuestiona a Rafael López Aliaga.

El expremier Pedro Cateriano, quien postula como vicepresidente y senador por Libertad Popular en las próximas elecciones generales, lanzó un video para recordar los negocios que concretó el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, durante la dictadura del hoy fallecido Alberto Fujimori.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Hizo este recordatorio sin anestesia. “¿Dónde estuvo el desorbitado exalcalde de Lima cuando la dictadura de Fujimori y Montesinos saqueaba el Estado, cuando eran de dominio público las denuncias de corrupción? ¿Qué dijo? ¿Hizo alguna denuncia? ¿Salió a combatir la corrupción? No. ¿Y por qué no? Porque simple y llanamente estaba haciendo negocios con la dictadura”, manifestó el ex primer ministro.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ "A TODA MÁQUINA" Y ELECCIONES EN EL JNE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Rafael López Aliaga renunció a la alcaldía de Lima sin cumplir 25 promesas de su plan de gobierno municipal

lr.pe

Cateriano continuó al señalar que una de las empresas de López Aliaga obtuvo un importante contrato con el Estado, “para hacerse del monopolio del tren Cusco-Machu Picchu que incrementó escandalosamente su fortuna”. “Así cualquiera se hace millonario, si hace negocios con la dictadura”, expresó.

Y en efecto. El 20 de setiembre de 1999, en plena campaña por la re-reelección de Fujimori, el Estado peruano firmó el contrato de concesión del tramo ferroviario sur-oriente (Cusco-Machu Picchu) con el consorcio Ferrocarril Trasandino S.A. (Fetransa), de Rafael López Aliaga y su socio Lorenzo Sousa Debarbieri.  

Fetransa tiene la concesión de 35 años del tramo férreo Cusco-Machupicchu Pueblo, mientras que PeruRail, cuyo accionista también es López Aliaga,pone los trenes en para el traslado de pasajeros.

Critica que lleve a Absalón Vásquez

En otro momento del video, el expremier respondió que le llama la atención que ahora López Aliaga pretenda vender la idea de ser un moralizador o fiscalizador cuando lleva cuestionados candidatos. “Más aún cuando vemos que se está aliando con personajes que estuvieron al servicio de la siniestra dictadura de Fujimori y Montesinos”, afirmó mostrando una foto de Absalón Vásquez, quien postula al Senado por Renovación Popular. 

Por el momento, el candidato de Renovación Popular no ha respondido. La campaña electoral ya ha comenzado.

Notas relacionadas
Rafael López Aliaga se hizo rico con concesiones de Alberto Fujimori, pero ahora lo llama corrupto

Rafael López Aliaga se hizo rico con concesiones de Alberto Fujimori, pero ahora lo llama corrupto

LEER MÁS
Cinco partidos prometen revisión y salida de Corte IDH y otros tres defienden su permanencia en planes de gobierno

Cinco partidos prometen revisión y salida de Corte IDH y otros tres defienden su permanencia en planes de gobierno

LEER MÁS
Congreso: alistan estocada final contra Sunedu con el cambio de su nombre

Congreso: alistan estocada final contra Sunedu con el cambio de su nombre

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ahora Nación reconoce que López Chau estuvo preso, pero obtuvo amnistía: "Su detención fue política, no penal"

Ahora Nación reconoce que López Chau estuvo preso, pero obtuvo amnistía: "Su detención fue política, no penal"

LEER MÁS
Rospigliosi presiona al Poder Judicial para aplicar ley que abre la puerta a la prescripción de delitos de lesa humanidad

Rospigliosi presiona al Poder Judicial para aplicar ley que abre la puerta a la prescripción de delitos de lesa humanidad

LEER MÁS
Cinco partidos prometen revisión y salida de Corte IDH y otros tres defienden su permanencia en planes de gobierno

Cinco partidos prometen revisión y salida de Corte IDH y otros tres defienden su permanencia en planes de gobierno

LEER MÁS
José Jerí en entrevista con CNN se pronuncia sobre la captura de Maduro: "Rompe el derecho internacional pero tenía que hacerse"

José Jerí en entrevista con CNN se pronuncia sobre la captura de Maduro: "Rompe el derecho internacional pero tenía que hacerse"

LEER MÁS
Rafael López Aliaga: JEE admite apelación y eleva al JNE tacha que podría dejar fuera de carrera a Renovación Popular

Rafael López Aliaga: JEE admite apelación y eleva al JNE tacha que podría dejar fuera de carrera a Renovación Popular

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Últimas noticias, Venezuela: Estados Unidos incauta otro buque petrolero que zarpó de Venezuela y que intentaba huir

Delincuentes abatidos por exmarino tenían antecedes por robo de casa

El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica: atraviesa aguas de hasta 71.2° de temperatura

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Elecciones Generales 2026: cuándo se vota, qué cargos se eligen y quiénes pueden sufragar

José Jerí evade responsabilidad en crímenes y ahora dice que delincuentes se sincronizan para desestabilizar al Gobierno

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Elecciones Generales 2026: cuándo se vota, qué cargos se eligen y quiénes pueden sufragar

José Jerí evade responsabilidad en crímenes y ahora dice que delincuentes se sincronizan para desestabilizar al Gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025