El 21 de septiembre, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez hizo pública una carta enviada por Nicolás Maduro a Donald Trump, fechada el 6 de septiembre de 2025. En el escrito, el presidente venezolano rechaza la responsabilidad de su país en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Maduro afirma que el 87% de la cocaína proviene de Colombia, mientras que solo un 5% transita por Venezuela. Este porcentaje, según él, es "combatido, incautado y destruido" por las autoridades venezolanas.

Froilán Barrios, internacionalista entrevistado por Latino Actual, analizó la carta y sus implicaciones para el régimen chavista. Según el experto, el mensaje refleja dos facetas: un intento por reforzar la narrativa antiimperialista ante su base, y una muestra de la debilidad extrema del régimen, que ahora opta por un tono más conciliatorio ante las amenazas externas.

Un mensaje político a la militancia chavista

Según Barrios, la carta busca fortalecer el apoyo dentro del chavismo, apelando a los sentimientos antiimperialistas que han sido un pilar del régimen. La mención de Trump y la relación tensa con la Casa Blanca sirven como herramientas para movilizar a los seguidores del gobierno.

El mensaje resalta la figura de Maduro como líder que defiende los intereses nacionales frente a los intereses estadounidenses. Barrios explica que este tipo de comunicación busca reafirmar la lealtad interna al chavismo, utilizando el "enemigo común" que representa Estados Unidos como factor unificador.

La debilidad del régimen reflejada en la carta

Un aspecto clave señalado por Barrios es la vulnerabilidad del régimen, que opta por una estrategia más diplomática en lugar de su acostumbrada confrontación directa. "La carta muestra la debilidad de un gobierno que, aunque solía desafiar a Estados Unidos abiertamente, ahora se ve forzado a suavizar su postura", señala el analista.

Este giro en la estrategia refleja la creciente presión externa e interna que enfrenta el gobierno venezolano. Según Barrios, Maduro, al verse rodeado por sanciones y un cerco diplomático, se ve obligado a presentarse como un interlocutor más conciliador. Este cambio, sin embargo, no implica una transformación fundamental en la política del régimen.

La respuesta firme de la Casa Blanca

La Casa Blanca reaccionó rápidamente a la carta, reafirmando su postura sobre Venezuela. Karoline Leavitt, portavoz del gobierno de Trump, calificó las afirmaciones de Maduro como “mentiras” y aseguró que la política de Estados Unidos sobre Venezuela sigue sin cambios. "Trump continuará utilizando todos los recursos necesarios para frenar el narcotráfico proveniente de Venezuela", dijo Leavitt.

A pesar de los intentos de Maduro por establecer un canal de diálogo, la respuesta de Estados Unidos reafirma la postura de máxima presión sobre el régimen chavista. Esto sugiere que, aunque Maduro busque un acercamiento diplomático, las políticas estadounidenses no cambiarán mientras persista el control autoritario en Venezuela.

El narcotráfico como eje central de la relación con Venezuela

Maduro intentó minimizar la responsabilidad de Venezuela en el narcotráfico, desviando la culpa hacia Colombia, pero Estados Unidos mantiene su firme postura en la lucha contra el tráfico de drogas, especialmente en la región del Caribe. La administración Trump ha fortalecido su presencia militar en el área para frenar el flujo de cocaína hacia su territorio.

Para la oposición venezolana, esta postura estadounidense representa una de las pocas herramientas efectivas para presionar al régimen de Maduro. La lucha contra el narcotráfico se ha convertido en un tema crucial que, según Barrios, no solo afecta las relaciones diplomáticas, sino que también es central para los esfuerzos de restauración democrática en Venezuela.