Human Rights Watch (HRW) calificó los recientes ataques de la Administración estadounidense en el mar Caribe como "asesinatos extrajudiciales ilícitos". Estos ataques, que resultaron en la muerte de catorce personas, todas identificadas como narcotraficantes venezolanos, según el presidente Donald Trump, fueron perpetrados contra lanchas en aguas cercanas a Venezuela.

HRW sostiene que estos actos violan los derechos humanos, ya que los funcionarios de Estados Unidos no tienen autoridad para ejecutar asesinatos sumarios, independientemente de las acusaciones de tráfico de drogas.

Sarah Yager, directora en Washington de HRW, subrayó que el narcotráfico no debe ser considerado un conflicto armado y que los Estados Unidos no pueden justificar sus ataques letales sobre esa base. "Los funcionarios estadounidenses no pueden eludir sus obligaciones en materia de derechos humanos fingiendo lo contrario", añadió Yager bajo el contexto de las recientes intervenciones estadounidenses.

Se suman 14 muertes en las escaladas estadounidenses en el Caribe

"El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que Estados Unidos está suscrito, protege el derecho a la vida. Según los estándares legales de derechos humanos, quienes ejercen funciones de orden público, incluidos militares, deben buscar minimizar el daño y preservar la vida humana. Sólo pueden usar fuerza letal cuando sea estrictamente inevitable para proteger contra una amenaza inminente de muerte o lesiones graves", indica la organización en un comunicado.

Cabe indicar que, El 2 de septiembre, un ataque aéreo estadounidense hundió una lancha venezolana, alegando vínculos con el grupo criminal Tren de Aragua, lo que resultó en la muerte de 11 personas. Posteriormente, el 15 de septiembre, una segunda operación estadounidense causó la muerte de tres personas más.

La presencia militar de Estados Unidos en el Caribe

Estados Unidos incrementado significativamente su presencia militar en el Caribe desde agosto de 2025, en el marco de una campaña contra el narcotráfico en América Latina. Esta operación incluye el despliegue de ocho buques de guerra, entre ellos los destructores USS San Antonio, USS Iwo Jima y USS Fort Lauderdale, así como un submarino nuclear de ataque rápido.

Además, se han movilizado más de 4,500 marineros y marines, incluyendo la 22.ª Unidad Expedicionaria de la Infantería de Marina. Estas fuerzas están operando bajo el Comando Sur de EE. UU., con base en Puerto Rico, y cuentan con el apoyo de aeronaves como los F-35, helicópteros y aviones de patrullaje marítimo P-8 Poseidon.