HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Alianza empató con U. de Chile en Matute
Alianza empató con U. de Chile en Matute     Alianza empató con U. de Chile en Matute     Alianza empató con U. de Chile en Matute     
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

Human Rights Watch califica los ataques de Estados Unidos contra lanchas en el Caribe como "asesinatos extrajudiciales"

HRW afirma que estos actos son violaciones de derechos humanos y que los funcionarios estadounidenses no tienen autoridad para ejecutar asesinatos sumarios, a pesar de la lucha contra el narcotráfico.

Estos ataques resultaron en la muerte de catorce personas, todas identificadas como narcotraficantes por Donald Trump. Foto: Composición LR.
Estos ataques resultaron en la muerte de catorce personas, todas identificadas como narcotraficantes por Donald Trump. Foto: Composición LR.

Human Rights Watch (HRW) calificó los recientes ataques de la Administración estadounidense en el mar Caribe como "asesinatos extrajudiciales ilícitos". Estos ataques, que resultaron en la muerte de catorce personas, todas identificadas como narcotraficantes venezolanos, según el presidente Donald Trump, fueron perpetrados contra lanchas en aguas cercanas a Venezuela.

HRW sostiene que estos actos violan los derechos humanos, ya que los funcionarios de Estados Unidos no tienen autoridad para ejecutar asesinatos sumarios, independientemente de las acusaciones de tráfico de drogas.

Sarah Yager, directora en Washington de HRW, subrayó que el narcotráfico no debe ser considerado un conflicto armado y que los Estados Unidos no pueden justificar sus ataques letales sobre esa base. "Los funcionarios estadounidenses no pueden eludir sus obligaciones en materia de derechos humanos fingiendo lo contrario", añadió Yager bajo el contexto de las recientes intervenciones estadounidenses.

PUEDES VER: Terremoto en Rusia de magnitud 7.8 se registró este jueves frente a las costas de la península de Kamchatka

lr.pe

Se suman 14 muertes en las escaladas estadounidenses en el Caribe

"El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que Estados Unidos está suscrito, protege el derecho a la vida. Según los estándares legales de derechos humanos, quienes ejercen funciones de orden público, incluidos militares, deben buscar minimizar el daño y preservar la vida humana. Sólo pueden usar fuerza letal cuando sea estrictamente inevitable para proteger contra una amenaza inminente de muerte o lesiones graves", indica la organización en un comunicado.

Cabe indicar que, El 2 de septiembre, un ataque aéreo estadounidense hundió una lancha venezolana, alegando vínculos con el grupo criminal Tren de Aragua, lo que resultó en la muerte de 11 personas. Posteriormente, el 15 de septiembre, una segunda operación estadounidense causó la muerte de tres personas más.

La presencia militar de Estados Unidos en el Caribe

Estados Unidos incrementado significativamente su presencia militar en el Caribe desde agosto de 2025, en el marco de una campaña contra el narcotráfico en América Latina. Esta operación incluye el despliegue de ocho buques de guerra, entre ellos los destructores USS San Antonio, USS Iwo Jima y USS Fort Lauderdale, así como un submarino nuclear de ataque rápido.

Además, se han movilizado más de 4,500 marineros y marines, incluyendo la 22.ª Unidad Expedicionaria de la Infantería de Marina. Estas fuerzas están operando bajo el Comando Sur de EE. UU., con base en Puerto Rico, y cuentan con el apoyo de aeronaves como los F-35, helicópteros y aviones de patrullaje marítimo P-8 Poseidon.

Notas relacionadas
Programa de Jimmy Kimmel es suspendido tras comentarios sobre Charlie Kirk y Trump celebra la medida

Programa de Jimmy Kimmel es suspendido tras comentarios sobre Charlie Kirk y Trump celebra la medida

LEER MÁS
EE. UU. y Canadá concentran más del 86% de demanada de las muñequerías peruanas: exportaciones superan los USD 4,7 millones en 2025

EE. UU. y Canadá concentran más del 86% de demanada de las muñequerías peruanas: exportaciones superan los USD 4,7 millones en 2025

LEER MÁS
Emmanuel Macron llevará “pruebas fotográficas y científicas” ante justicia de EE. UU. para demostrar que su esposa es mujer

Emmanuel Macron llevará “pruebas fotográficas y científicas” ante justicia de EE. UU. para demostrar que su esposa es mujer

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Terremoto en Rusia de magnitud 7.8 se registró este jueves frente a las costas de la península de Kamchatka

Terremoto en Rusia de magnitud 7.8 se registró este jueves frente a las costas de la península de Kamchatka

LEER MÁS
China estrenará el vuelo comercial más largo del mundo, cubrirá 19.800 km, uniendo Shanghái con una icónica ciudad de Sudamérica

China estrenará el vuelo comercial más largo del mundo, cubrirá 19.800 km, uniendo Shanghái con una icónica ciudad de Sudamérica

LEER MÁS
Politólogo revela las posibilidades de una intervención de Estados Unidos en Venezuela: "Son muy superiores"

Politólogo revela las posibilidades de una intervención de Estados Unidos en Venezuela: "Son muy superiores"

LEER MÁS
No es la Gran Muralla China, ni las pirámides de Egipto: esta es la construcción más grande visible desde el espacio

No es la Gran Muralla China, ni las pirámides de Egipto: esta es la construcción más grande visible desde el espacio

LEER MÁS
Programa de Jimmy Kimmel es suspendido tras comentarios sobre Charlie Kirk y Trump celebra la medida

Programa de Jimmy Kimmel es suspendido tras comentarios sobre Charlie Kirk y Trump celebra la medida

LEER MÁS
Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, viernes 12 de septiembre de 2025

Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, viernes 12 de septiembre de 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

UNMSM ofrecerá gratis 1.000 panes con chicharrón este viernes 19 de septiembre en su desayuno especial: ¿desde qué hora?

Barcelona vs Newcastle United HOY EN VIVO: minuto a minuto del partido por Champions League

Argentina contra Colombia EN VIVO por la fecha 2 del Sudamericano de Vóley sub-17: La 'Albiceleste' ganan en el tercer set

Mundo

Programa de Jimmy Kimmel es suspendido tras comentarios sobre Charlie Kirk y Trump celebra la medida

Emmanuel Macron llevará “pruebas fotográficas y científicas” ante justicia de EE. UU. para demostrar que su esposa es mujer

Terremoto en Rusia de magnitud 7.8 se registró este jueves frente a las costas de la península de Kamchatka

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota